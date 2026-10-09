北大滙豐劍橋嘉治創新創業大賽　初創憑慢煮無菌包裝公開組奪冠

由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院主辦、《香港01》承辦的「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽2026·香港分站賽」總決賽暨頒獎典禮，於9月22日假元朗朗壹廣場圓滿舉行。比賽獲龍豐集團、信和集團及華盛証券全力支持，朗壹廣場為場地贊助。



當日多支隊伍圍繞「商業賦能科技，創新引領未來」主題展開激烈角逐，最終由研發免冷鏈「高級慢煮無菌包裝」技術的本地初創 IXON 奪得公開組冠軍；大專組冠軍則由理工大學的學者創辦、研發「全球最小20納米藥物載體」突破血腦屏障的 Atom Bios 摘冠。公開組三甲隊伍將代表香港賽區出戰12月舉行的全球半/總決賽。



由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院主辦、《香港01》承辦的「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽2026·香港分站賽」總決賽暨頒獎典禮，於9月22日假元朗朗壹廣場圓滿舉行。（梁鵬威攝）

賽事累計吸引逾2,300項目 融資突破10億元

「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽」由北京大學滙豐商學院（PHBS）與劍橋大學嘉治商學院（CJBS）於2020年聯合創辦，涵蓋人工智能+、硬科技、綠色科技及生物科技等戰略前沿範疇，至今累計吸引全球12個賽區逾2,300個創新項目參賽，賽後項目融資總額突破10億元人民幣。

今年大賽首度設立香港賽區，匯聚頂尖菁英展示具深層技術壁壘的落地方案。《香港01》期望透過承辦賽事發揮媒體平台紐帶作用，加速科研成果商品化，推動香港創科生態圈全鏈條發展。

公開組得獎名單：

冠軍 - IXON

亞軍 - i2cool

季軍 - Vizzle

第四名優異獎 - Luquos Energy 易池新能

第五名優異獎 - 赫利塗料科技有限公司



大專組得獎名單：

冠軍 - Atom Bios

亞軍 - GuardianEye

季軍 - SAFERIN 智護老



賽事獲得各界鼎力支持，多位嘉賓代表出席活動（梁鵬威攝）

本次賽事獲得各界鼎力支持，包括香港中聯辦新界東區事務部副處長 李振國先生、北京大學滙豐商學院黨委副書記、副院長 張凡姍女士、香港貿發局副總裁 朱耀昌先生、香港投資管理有限公司非官守董事 陳家亮教授、天使投資基金會主席 沈偉銓先生、《香港01》行政總裁 蘇曉婷女士、《香港01》首席市場營銷官 盧國威先生、北京大學滙豐商學院院長助理 張坤教授、北京大學香港校友會會長 劉祖繁先生，北京大學滙豐商學院香港校友會會長 李進江先生、北京大學滙豐商學院創新創業中心副主任 黃志敏先生和信和集團高級創新經理 羅媛婷女士等嘉賓代表出席活動。(排名不分先後)

公開組 - 晉身決賽的八支隊伍包括 AI NeuroRegen、i2cool、毛研科技、Luquos Energy 易池新能、赫利塗料科技有限公司、Vizzle、湛心科技有限公司和 IXON 圍繞「商業賦能科技，創新引領未來」主題展開激烈角逐。(排名不分先後)（梁鵬威攝）

發揮香港特有優勢 構建「政產學研投用」生態

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致辭時表示，香港正迎來創科黃金期，特區政府推動北部都會區與河套合作區建設，現有超過5,200間初創，生態圈百花齊放。《香港01》多年來從面向青年的「STEAM+01」到企業 AI 交流日，多維度賦能創新創科生態圈。適逢《香港01》邁向10週年，主題為「不止於此！」，媒體角色不止於傳播，更要成為推動社會進步與產業創新的橋樑。她勉勵參賽者：

「創業是一場長跑，今日的比賽只是起點，邁出的每一步都為創科注入活力，成就必定不止於此」。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士表示，《香港01》多年來從面向青年的「STEAM+01」到企業 AI 交流日，多維度賦能創新創科生態圈。（梁鵬威攝）

北京大學滙豐商學院黨委副書記、副院長張凡姍女士亦表示，大賽首設香港選拔賽，是北大與香港青年創科力量深度連接的新起點，學院將持續以賽事為橋樑促進產學研融合，推動全球創新資源匯聚香江並賦能灣區。

北大滙豐商學院副院長張凡姍女士表示，學院將持續以賽事為橋樑促進產學研融合，推動全球創新資源匯聚香江並賦能灣區。（梁鵬威攝）

創新科技及工業局副局長張曼莉女士表示，大賽聚焦領域與政府發展「新質生產力」高度一致，足見香港是孕育獨角獸的優質土壤。香港特別行政區政府明確將創科置於重中之重，正透過百億元「產學研1+計劃」、設立「創新應用場景推廣中心」協助企業爭取訂單，並向「創科創投基金」加碼 10 億元引進頂尖機構的「Smart Money」，更首設專組面向青年人才，構建「政、產、學、研、投、用」全鏈條支撐。

創新科技及工業局副局長張曼莉女士指出，大賽聚焦領域與政府發展「新質生產力」高度一致，足見香港是孕育獨角獸的優質土壤。（梁鵬威攝）

政商學術界重磅評審坐鎮 五大評核準則

是次總決賽特別邀請來自投資界、創新創業界及學術界的專業嘉賓擔任評審，以專業、客觀的視角，為參賽項目進行全方位評核。

公開組評審包括《香港01》首席市場營銷官 盧國威先生、香港貿易發展局副總裁 (科技及數碼創新) 朱耀昌先生、香港投資管理有限公司非官守董事 陳家亮教授、信和集團創新部高級創新經理 羅媛婷女士。

大專組評審則由《香港01》行政總裁蘇曉婷女士、香港恒生大學校長莫家豪教授、天使投資基金會主席沈偉銓先生、信和集團創新部高級創新經理 羅媛婷女士出任。

決賽路演採用「5分鐘項目展示 + 3分鐘評審提問」的形式。各參賽隊伍圍繞方案的市場狀況、解決方案、商業模式、增長潛力及團隊執行力五大核心要素進行匯報，評審則從多方面作出專業點評及提出建議。

+ 1

公開組冠軍 IXON：歷時13年研發免冷鏈無菌包裝 常溫保存食物兩年

榮獲公開組冠軍的本地初創 IXON，憑專利「ASAP高級慢煮無菌包裝」技術脫穎而出。該技術結合瞬時表面高溫殺菌、隔離器內無菌包裝及保護細胞結構配方，令肉類、海鮮及預製菜等在常溫下可保存長達兩年，減半物流碳排放，同時比傳統高溫高壓罐頭更好地保留食物原汁原味與質感。

榮獲公開組冠軍的本地初創 IXON，憑專利「ASAP高級慢煮無菌包裝」技術脫穎而出。（梁鵬威攝）

創辦人兼行政總裁張文浩先生表示，研發至第8年時曾因傳統肉商難以理解技術而面臨生死存亡；團隊果斷調整模式，拓展至預製菜及寵物生鮮食品成功扭轉局勢，如今已與多間龍頭食品企業合作，「這項本土技術由零開始捱了13年，今天能在主場贏得冠軍特別激動！」他透露團隊正佈局香港、橫琴、昆明及三藩市設立加工中心，為全球糧食安全與低碳轉型作貢獻。

創辦人兼行政總裁張文浩先生透露團隊正佈局香港、橫琴、昆明及三藩市設立加工中心，為全球糧食安全與低碳轉型作貢獻。（梁鵬威攝）

公開組亞軍及季軍：沙漠銀蟻無電製冷 空間AI助基建秒級應變

獲得公開組亞軍的創冷科技（i2Cool），憑「無電製冷」零碳方案獲獎。技術靈感源自沙漠銀蟻抗熱構造，納米複合材料能反射超過95%太陽光，並將熱量自主輻射至外太空，實現無需電力的被動降溫，物體表面降溫最高達42°C，室內降溫8至10°C並省電逾40%。

業務拓展經理蔡文浩先生表示，賽事啟發團隊將材料與 AI 整合，定位為應對極端氣候整體方案，長遠目標是穩步邁向上市（IPO）。

創冷科技（i2Cool）業務拓展經理蔡文浩先生表示，賽事啟發團隊將材料與 AI 整合，長遠目標是穩步邁向上市（IPO）。（梁鵬威攝）

獲得公開組亞軍的創冷科技（i2Cool），憑「無電製冷」零碳方案獲青睞。（梁鵬威攝）

至於獲得公開組季軍的炫幻視界（Vizzle Studio），專為機場及物業設施打造「萬用危機應變智能體」。團隊將 3D 遊戲引擎與空間 AI 深度融合，打造「空間數據 Google Drive」，讓管理者透過一條連結整合 2D 圖紙、BIM 模型與實時 IoT 數據，在1分鐘內得出應變決策。

創辦人兼行政總裁劉耀中先生表示，自研小模型架構將算力成本壓低40倍並消除幻覺，已獲香港國際機場採用並續約至百萬級合約。他賽後坦言，參賽證明遊戲技術的實質社會價值，期望未來以最精簡電量驅動最強 AI 解決現實難題。

炫幻視界（Vizzle Studio）創辦人兼行政總裁劉耀中先生，期望未來以最精簡電量驅動最強 AI 解決現實難題。（梁鵬威攝）

獲得公開組季軍的炫幻視界（Vizzle Studio），專為機場及物業設施打造「萬用危機應變智能體」。（梁鵬威攝）

大專組支持單位華盛証券：敏銳觀察切入痛點 視市場質疑為契機

大專組賽事亦獲業界大力支持。華盛証券高級分析師丘紫薇女士分享指，大專階段最具創造力，偉大發明往往源於微細觀察。她強調創業與投資本質相通，方案核心在於能否切實解決用戶實際痛點，才具備商業價值與社會影響力。

丘紫薇女士亦勉勵青年創業者，研發過程中面對市場質疑在所難免，正如金融市場存在波動；每一次質疑，正正是團隊重新審視基本面、調整商業模式的最佳契機。

華盛証券高級分析師丘紫薇女士強調，創業與投資本質相通，方案核心在於能否切實解決用戶實際痛點，才具備商業價值與社會影響力。（梁鵬威攝）

大專組冠軍 Atom Bios：全球最小20納米載體 突破血腦屏障

大專組項目充分展現青年學者的科研實力。面對腦退化症及腦腫瘤等疾病，人體天然的「血腦屏障」（BBB）阻擋逾 99.9% 藥物進入大腦，導致近九成藥物失效。榮獲大專組冠軍的本地科研團隊Atom Bios，研發出全球最小、直徑僅約20納米（nm）的可編程納米脂質體載體，打破傳統100納米極限，將藥物體積壓縮5倍後穿透屏障直達腦部病灶，體外跨膜率突破5%。

榮獲大專組冠軍的本地科研團隊 Atom Bios，研發出全球最小、直徑僅約20納米（nm）的可編程納米脂質體載體。（梁鵬威攝）

創辦人兼行政總裁、理大博士研究生吳卓禧先生指出，技術源自自然界發現，亦能穿透三陰性乳腺癌及胰臟癌等實體瘤核心，解決傳統藥物因無法深層滲透導致癌症復發（Relapse）的難題。雖然生物提取工藝繁複且初期成本高，團隊正全力攻關規模化量產，目前已通過大鼠活體實驗驗證，體內半衰期逾24小時，並與上市藥企聖諾醫藥展開動物測試。

他提到，團隊上月已赴新加坡參展，期望技術盡快走入臨床病房，為腦退化症患者帶來治癒新希望。

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公開組香港賽區代表出席 12月全球半/總決賽

公開組賽事競爭激烈，各參賽隊伍均展現出高水平創意與實力。經過評審及嚴格甄選後，IXON、i2cool 和 Vizzle 憑藉其創新意念、技術可行性、商業模式及團隊表現，最終脫穎而出，成功躋身公開組三甲。三支隊伍將代表香港賽區，出戰於今年12月舉行的全球半/總決賽，與來自世界各地的頂尖隊伍同場競技、交流切磋，並爭奪全球最高殊榮。

香港分站賽之重點日程：



初賽路演：2026 年 7 月 25 日

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026 年 8 月 23 日

決賽作品提交： 2026 年 9 月初

香港站決賽及頒獎禮： 2026 年 9 月 22 日

全球半/總決賽（深圳舉行）： 2026 年 12 月

