市場營銷業重點活動 IAB C26：直擊 AI 落地實戰與商業新格局

2026 年，人工智能在商業世界的討論已不再停留於概念層面，而是真正進入了實戰落地的關鍵期。今年適逢 IAB HK 成立十周年，年度旗艦盛事 C26 特別將核心命題定為「Business Re-imagined」。這並非一場普通的科技趨勢發佈會，而是旨在重塑企業創造價值方式的破局平台。為此，筆者早前與幾位推動大會及行業發展的核心領軍人物進行了交流，由大會籌委會主席到跨國及本地頂尖企業的首席市場總監，親自拆解企業在 AI 轉型陣痛期中最急需的思維解藥。



回顧香港數碼營銷行業過去十年的演變，C26 籌委會主席兼 IAB HK 副主席陳明發先生(Arthur Chan) 直指，現時香港企業推動 AI 落地時，最常卡在「零散試驗」或「工具導入」的瓶頸。許多團隊已懂得利用 AI 撰寫文案、生成圖片甚至支援客服，但這些單點應用往往未能串連成一套完整的商業工作流程。他強調，真正的關鍵在於 AI 能否被納入業務策略、組織流程與數據治理之中，從而帶來可量度並可持續的商業成果，這亦是 C26 訂立「Business Re-imagined」主題的初衷。

C26 籌委會主席兼 IAB HK 副主席陳明發先生(Arthur Chan)

Arthur 期望透過這場匯聚超過五十位中外科技、品牌及媒體領袖的盛會，帶領業界跨越單純的效率提升。針對市場上充斥的 AI 焦慮，他將在「Unlocking AI: From Risk Control to 'Let's Try It'」討論環節中分享一個務實的觀點：AI 管治不應流於防守型的風險控制，而必須成為企業安心試行與持續創新的基礎。對於仍在觀望的企業決策者，他坦言觀望本身就是一種無形成本，企業必須從擔心風險果斷邁向安全開始，而親臨 C26 尋找這套能落地的避坑方法，將是今年最值得的投資。

至於如何將科技轉化為實戰力量，恒生銀行市場推廣總監張宏俊先生(Jordan Cheung) 提供了一個極佳的示範。在探討品牌年輕化營銷時，Jordan 認為 AI 和數據聽起來或許冷冰冰，但實際上卻是協助品牌建立溫度與共鳴的利器。他將這套與 Gen Z 建立連結的實戰策略融會貫通於日常營銷中——團隊先透過 AI 驅動的社交聆聽技術，即時捕捉網上熱話；再利用 AI 大幅縮短創作時間與成本，以敏捷姿態快速測試不同內容；最後在維持大規模推廣的同時，精準切入不同次文化的細分客群，實現超個人化。

恒生銀行市場推廣總監張宏俊先生(Jordan Cheung)

對 Jordan 而言，科技從來不是要取代人情味，而是傳遞人情味的最佳載體。在即將到來的 C26 大會上，他將參與「IAB Chat: Creators Meet Brands in the AI Era」環節，與人氣內容創作者直接交流。他指出，營銷最引人入勝之處在於面對多元的人性，當品牌代表與 KOL 針對同一議題碰撞出不同切入點時，往往能啟發出全新思維。他極力建議營銷同行帶著好奇心來到現場，參與這場資訊量豐富的思維盛宴。

面對市場對短期績效的狂熱，宏利大中華區首席市場總監林沛女士(Celia Ling) 反而著眼於長遠的品牌建設。Celia 坦言，許多人誤以為 AI 與品牌建設互相排斥，一邊追求效率，另一邊追求創意；但在實際操作中，這兩者絕對能夠互相強化。AI 大幅提升了內容生產與優化效率，正好釋放了團隊的寶貴時間，讓他們能專注挖掘客戶的真實需求，打造具情感溫度的故事。對於保險這類高度依賴信任的行業，品牌絕不能盲目追求曝光，建立長遠的情感連結才是核心。

宏利大中華區首席市場總監林沛女士(Celia Ling)

在提速的數碼營銷生態中，Celia 點出了跨市場營銷的常見盲點：誤將效率提升等同營銷效果。她強調，跨地域營銷的核心是理解差異化，而非盲目標準化。若過度依賴 AI 的規模化能力而忽略在地文化，最終只會落得高效率、低共鳴的窘境。隨著未來消費者更依賴 AI 獲取建議並作決策，品牌除了思考如何被看見，更要確保被 AI 正確詮釋。Celia 將在 C26 現場主講「The CMO Agenda」，她深信未來最成功的未必是最懂技術的品牌，而是最懂人性的品牌。

作為 IAB Content Committee 的一員，筆者一路參與並見證了今年 C26 的籌備，對上述交流有著極深的共鳴。在這個 AI 技術呈指數級爆發的年代，工具的迭代固然令人目眩，但回歸營銷本質，核心依然是「人」。科技再強大，終究是為了讓我們更精準、更有溫度地說好品牌故事。C26 正好提供了一個重新審視商業模式與營銷策略的絕佳視角。如果你也希望在急劇變化的市場中找到破局鑰匙，以上三位嘉賓及更多業界頂尖領袖，均會在 10 月 20 日舉行的 C26 活動會場上與大家無私分享。這場市場營銷業的年度重點活動，絕對不容錯過。

iab C26 完整活動列表及購票網址

撰文:

Ray Lo, iab Content Committee, CMO of HK01 (《香港01》首席市場營銷官)