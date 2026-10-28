科技園發表首份電池儲能報告　香港價值鏈優勢搶佔市場龐大商機

面對全球能源安全挑戰、電氣化進程加速，以及人工智能（AI）數據中心的龐大電力需求，電池及儲能（Battery and Energy Storage, BES）已成為推動低碳能源轉型的關鍵引擎。香港科技園公司（科技園公司）今日於國際盛事「一個地球高峰論壇」（One Earth Summit 2026）正式發表首份《電池及儲能（BES）策略分析報告》。科技園公司行政總裁黃秉修於論壇發表主題演講《助力能源轉型：加速電池與儲能領域的創新》，分享報告洞見及港產科研商業化經驗。報告指出，全球電池與儲能市場將迎來爆發式增長，香港具備亞洲領先的BES完整價值鏈，貫通科研、整合及智能化、項目管理及綠色金融，以及退役電池管理能力。



全國政協副主席梁振英、中華人民共和國生態環境部部長黃潤秋、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、香港科技園公司行政總裁黃秉修、One Earth Initiatives創辦人羅寶文等出席「One Earth Summit 2026」。

黃秉修表示：「科技園公司一直支持國家十五五規劃、香港首份五年規劃及施政報告的施政藍圖，致力將香港建設成為國際創新科技中心。面對全球能源轉型，電池及儲能產業正迎來前所未有的黃金時代。科技園公司搶先佈局，發表首份《電池及儲能策略分析報告》，不僅指明全球產業機遇，更展現了香港作為亞洲領先，具備完整價值鏈的儲能生態圈。科技園公司將繼續發揮『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色，帶領生態圈企業快速跨越商業化門檻、對接國際標準，搶佔全球萬億級儲能市場的龐大商機。」

香港科技園公司行政總裁黃秉修先生與論壇上發表主題演講，公布首份《電池及儲能策略分析報告》，剖析香港如何把握全球能源市場機遇，及香港優勢發展成亞洲領先儲能創新樞紐。

科技園公司視綠色科技為核心策略產業之一，匯聚超過250間綠色科技企業，其中約 100 間專注於BES領域。順應全球能源轉型的強勁增長趨勢，科技園公司目標於未來數年將 BES 企業數量提升 60% 至超過 160 間。值得關注的是，全球十大頂尖電池及儲能領軍企業中，已有三間落戶科技園生態圈，包括寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）及國軒高科（Gotion High-Tech），與園區企業形成強大的產業協同效應，深化跨領域技術交流、供應鏈整合與商業配對。

兩大重點 勾勒香港儲能產業發展機遇

報告深入分析市場數據、比較全球主要經濟體，包括各地的BES發展模式與政策方向，同時訪問海内外業界夥伴及園區企業，總結出兩大重點：

全球能源機遇 BES產業迎來爆發性增長

全球共同面對能源危機，近200個國家承諾擴大可再生能源並逐步減少化石燃料，目標將全球最終能源需求中的電力供應，即電氣化，由目前約20%，提高至 2035 年的 35% 。與此同時，在人工智能（AI）爆發年代，各國加速興建AI數據中心提升算力，令電力需求直線飆升，市場預測耗電量料由2024年約415太瓦時（TWh）倍增至2030年的945太瓦時 。電池及儲能技術日益關鍵，預計未來10年行業相關投資額高達5 萬億美元，相當於近40 萬億港元。

當前內地BES企業佔據全球過半電池及儲能市場，國際影響力與日俱增。在「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢下，香港成為內地能源及儲能企業「出海」的首選跳板。面對歐美市場對新能源供應鏈日趨嚴格的貿易與合規要求，內地企業可充分利用香港成熟的普通法體系、跟海外市場接軌的行業標準及亞太領先的綠色金融平台，有效對接國際合規要求，實現全球布局。

亞洲領先完整BES價值鏈 實現產業循環發展

香港具備發展BES的四階段價值鏈，涵蓋「材料及電池」、「整合及智能化」、「項目管理及綠色金融」，以及「電池退役管理」四大階段，實現可持續綠色循環發展。

• 材料及電池：香港擁有五間全球百強大學，具備世界級的科研實力，憑著頂尖大學網絡及開放的人才入境措施，成功吸引國際人才匯聚。而當中部分大學亦設立針對再生能源及儲能技術研發的研究所。多間科技園園區公司聚焦新型及下一代電池前沿研發，例如由中文大學團隊領導的Luquos Energy，成功研發出全球首創的硫基液流電池，大幅降低成本同時，避免傳統鋰電池在過熱時容易起火的風險，大大提升安全度。

• 整合及智能化：透過將電池組裝成電池組或貨櫃式儲能系統 ，令技術在社區廣泛應用。香港擁有全球最高密度的城市環境，為儲能技術提供豐富的 「真實場景」。全港電動車數量增加帶動高速充電樁配套需求，面對全港逾六成私人樓宇樓齡30年以上，供電容量受限，儲能系統可於低峰儲電、高峰放電，為老舊樓宇提供補充方案；亦有園區公司技術應用於地盤臨時供電點，支援重型機械的高功率需求，減少依賴傳統柴油發電機，並透過AI監測電池狀態及健康，智能化技術正逐步成熟。

• 項目管理及金融：香港各類大型項目支撐BES發展，包括電力公司正興建本地大型電池儲能系統；商業市場加速對接應用儲能技術，其中園區企業希路能源（Halo Energy）便與小鵬汽車達成合作，在香港引入全球首個電動車兆瓦級極速閃充站，為本港智慧出行樹立新標竿。 與此同時，香港作為亞洲最大的國際綠色和可持續債務安排中心，發揮綠色金融門戶的獨特優勢，2025 年相關發行總額已超過 760 億美元。科技園公司本月更與「綠色加速器」簽署合作備忘錄，為具潛力的綠色科技企業配對資本與融資渠道，協助初創由科研走向商業化。

• 電池退役管理：市場預計 2030 年，香港退役電動車電池將達到近6,700噸，妥善處理與減低環境污染已成迫切課題。多間園區企業已率先投入技術研發，包括GRST研發出無毒的水溶性電池黏結劑； 回收電池無須經傳統焚燒或浸強酸，降低碳排放達 80%。另外配合特區政府於去年引進首個大型電動車電池回收設施，將廢舊電池轉化為珍貴礦物資源，產官研三方攜手構建綠色循環經濟。

科技園公司將全力把握《電池及儲能策略分析報告》所揭示的全球能源轉型與機遇，致力將香港建設成為國際綠色科技樞紐。科技園公司位於九龍塘的GreenTech Hub 將繼續發揮橋樑角色，持續深化企業、科研機構及產業夥伴之間的跨界合作，為投資者發掘儲能商機、推進前沿綠色方案應用，並加快商業化步伐，共同建構具國際影響力的綠色創科生態圈，攜手開拓全球綠色能源轉型市場。

科技園公司在「一個地球高峰論壇」同場展示六間園區企業的綠色方案，涵蓋儲能、檢測、過濾、資源回收及建築節能等領域，包括易池新能有限公司、熵創科技（香港）有限公司、中科檢測技術服務（香港）有限公司、納濾飛過濾科技有限公司、環科資源有限公司及創冷科技有限公司，促進創科企業、產業夥伴與投資者交流，進一步推動香港綠色科技方案落地及商業化。