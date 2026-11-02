科技園發表首份電池儲能策略報告　香港價值鏈優勢搶佔龐大商機

香港科技園公司（科技園公司）一直主動對接國家所需，響應國家十五五規劃，推動綠色轉型與產業升級。為了更好應對全球能源安全挑戰、電氣化進程加速，以及人工智能（AI）數據中心的龐大電力需求，科技園公司行政總裁黃秉修發表公司首份《電池及儲能（BES）策略分析報告》。報告指出全球電池與儲能市場將迎來爆發式增長，香港具備亞洲領先的BES完整價值鏈，貫通科研、整合及智能化、項目管理及綠色金融，以及退役電池管理能力，將助力國家和香港加速推動低碳能源轉型。



香港科技園公司行政總裁黃秉修先生在「一個地球高峰論壇」發表主題演講，公布首份《電池及儲能策略分析報告》，剖析香港如何把握全球能源市場機遇，及香港優勢發展成亞洲領先儲能創新樞紐。

能源轉型與AI需求增加 帶動BES市場增長

報告分析指出，全球擴大可再生能源使用並減少化石燃料，另一方面，AI數據中心陸續興建，帶動用電量上升，預計相關耗電量將倍增至2030年的945太瓦時。隨著電池及儲能技術需求增加，預計未來10年行業相關投資額將達5萬億美元（約40萬億港元）。

內地BES企業目前佔據全球逾半市場。在「背靠祖國、聯通世界」的背景下，香港成為內地能源及儲能企業拓展海外市場的跳板。面對歐美市場的貿易與合規要求，內地企業可利用香港的普通法體系、國際認可的行業標準及綠色金融平台，對接海外標準並開展全球業務。

黃秉修表示，BES產業正迎來前所未有的黃金時代，科技園公司搶先佈局發表報告。「科技園公司將繼續發揮『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色，帶領生態圈企業快速跨越商業化門檻、對接國際標準，搶佔全球萬億級儲能市場的龐大商機。」

涵蓋四階段BES價值鏈 推進產業循環發展

黃秉修指出，香港具備發展BES的四階段價值鏈，涵蓋「材料及電池」、「整合及智能化」、「項目管理及綠色金融」以及「電池退役管理」。在材料及電池方面，香港擁有五間全球百強大學及人才入境政策；多間科技園園區企業專注新一代電池研發，包括易池新能（Luquos Energy）研發出全球首創的硫基液流電池，降低成本之餘，亦減低傳統鋰電池過熱起火的風險。在整合及智能化方面，香港高密度的城市環境提供多元應用場景，儲能系統可用於低峰儲電與高峰放電，為供電受限的老舊樓宇補充電力，興建快速電動車充電裝置，亦可用於建築地盤臨時供電以取代柴油發電機，並透過AI監測電池狀況。

項目管理及金融方面，香港正興建大型儲能系統，商業應用逐步增加。園區企業希路能源（Halo Energy）與小鵬汽車合作，在港引入電動車兆瓦級極速閃充站。香港2025年綠色和可持續債務發行總額超過760億美元，科技園公司亦透過「綠色加速器」協助綠色科技企業配對資本及融資渠道。

電池退役管理方面，預計2030年香港退役電動車電池將達近6,700噸。園區企業GRST研發無毒水溶性電池黏結劑，回收過程無須焚燒或使用強酸，可降低碳排放達80%，配合政府推動的大型電池回收設施，建立綠色循環體系。黃秉修表示，科技園公司將透過GreenTech Hub聯繫企業、科研機構及產業夥伴，協助儲能技術應用與商業化，推動香港發展為國際綠色科技樞紐。

科技園公司視綠色科技為核心策略產業之一，匯聚超過250間綠色科技企業，其中約 100 間專注於BES領域。順應全球能源轉型的強勁增長趨勢，科技園公司目標於未來數年將 BES 企業數量提升 60% 至超過 160 間。值得關注的是，全球十大頂尖電池及儲能領軍企業中，已有三間落戶科技園生態圈，包括寧德時代（CATL）、比亞迪（BYD）及國軒高科（Gotion High-Tech），與園區企業形成強大的產業協同效應，深化跨領域技術交流、供應鏈整合與商業配對。

黃秉修表示，除了已落戶的大型企業，科技園公司亦主動聯絡不同技術背景的中型企業與初創公司，探討合作或落戶機會。同時，科技園公司積極落實施政報告提出設立「香港創科應用場景促進中心」，現正牽頭聯同其他創科園區及研發中心，收集不同應用場景，讓企業進行實踐與驗證，加快產品落地。

六間園區企業展示綠色方案 推進技術對接與商業化

另外，科技園公司於「一個地球高峰論壇」現場展示六間園區企業的綠色方案，涵蓋儲能、檢測、過濾、資源回收及建築節能等領域，參展企業包括易池新能有限公司、熵創科技（香港）有限公司、中科檢測技術服務（香港）有限公司、納濾飛過濾科技有限公司、環科資源有限公司及創冷科技有限公司，為創科企業、產業夥伴與投資者提供交流平台，促進香港綠色科技方案落地。

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Luquos Energy以香港科研開發長時儲能

易池新能（Luquos Energy）以香港科研為基礎，專注開發硫基液流電池，應用於電動車快速充電、AI數據中心後備供電及可再生能源配套等儲能需求。易池新能商務總監梅鏡明表示，傳統電池方案在安全性、原材料供應及回收成本方面面臨挑戰；易池新能採用硫基材料及不可燃的水系電解液，開發安全性較高且易於回收的長時儲能方案。

公司技術已經落地應用，包括於深圳寶安區的電動車充電站運作，節省充電站近七成電費；另外在元朗一個智慧農場，及香港中文大學天台太陽能發電應用儲能技術，驗證了硫基液流電池的廣泛應用。

梅鏡明表示，公司在香港土生土長，科技園公司為企業提供了科研走向商業化的平台，包括對接產業夥伴、投資者及潛在應用場景；位於九龍塘InnoCentre的GreenTech Hub則讓公司的儲能方案對接金融、學術與工商業機構，進行商業配對、融資及應用驗證。

易池新能（Luquos Energy）商務總監梅鏡明

Syneric 智能儲能推動快充普及化

另一間園區公司熵創科技（Syneric Technology）以普及電動車快充為目標，其產品 Mololo X 採「低功率輸入、高功率輸出」架構，結合模組化電池儲能與AI能源管理。公司業務拓展總監姚之星表示，這種儲能快充模式適用於香港老舊屋苑、商場及工商大廈供電與空間受限的情況，並以本地環境作為驗證方案的實際場景。

姚之星指出，在產品落地的過程中，科技園公司積極協助推動方案並尋求贊助，為企業開拓資源網絡，讓初創團隊能更順利地將創新構思轉化為實際的市場應用。未來公司計劃將多個儲能充電裝置連接至能源管理系統（EMS），由快充延伸至大廈動態用電調配及應急儲能。這亦符合科技園公司《電池及儲能（BES）策略分析報告》提出的方向，結合香港科研、系統整合、綠色金融與國際標準對接能力，加速技術商品化並開拓海外市場。