IABHK C26聚焦 AI 加速落地 剖析339 億港元廣告市場下的營銷轉型

由《香港01》作為媒體夥伴的香港最大數碼營銷及廣告業界組織 IAB Hong Kong（IAB HK）年度盛會 C26: Business Reimagined 於香港會議展覽中心圓滿落幕。本屆大會吸引來自 14 個市場超過 1,200 位營銷、媒體、科技及企業領袖參與，共同探討人工智能( AI) 如何從初期探索走向商業落地，並深度重構價值創造、工作流程設計、企業治理、創意表達及未來人才培育。



政策與國際視野：共築香港 AI 營銷新機遇

香港特別行政區政府署理數字政策專員張宜偉於開幕致辭時指出，香港整體廣告開支保持穩定，達 339 億港元，其中社交媒體廣告開支更錄得 15% 的顯著增長。這反映出AI驅動的個人化市場推廣、預測性分析、生成式內容及數碼商貿，已成為企業營商策略的核心。張專員表示，政府正積極推進「AI 產業化、產業 AI 化」策略，並透過「BUD 專項基金」支援企業應用 AI 進行品牌推廣；配合即將推出的「數碼企業身份」平台及將於 2028年首季前推出超過200項培訓課程及活動的「全民 AI」普惠計劃，將全面降低企業轉型門檻，加速推動本港數碼經濟發展。

全球營銷界最具影響力的領袖之一，S4 Capital 創辦人兼執行主席蘇銘天爵士（Sir Martin Sorrell）指出，AI 正重塑營銷經濟學，使傳統按工時計費的代理商模式面臨轉型壓力。他在與 IAB Hong Kong 主席許長虹對談時強調：「香港處於中西方媒體生態系統的交匯點，擁有連接全球平台、內地創新及區域增長機遇的獨特戰略優勢。」

IAB HK C26 籌委會主席陳明發指：「C26 展現出香港不僅是參與 AI 營銷的討論，更是在為其建構一個區域性平台。今屆講者與合作夥伴反映業界極需要一個能讓品牌、平台、代理商、創作者、教育界及科技創新者將 AI 衝擊轉化為實質協作的交流樞紐。」

攜手四所本地高等院校：簽署合作備忘錄 共同培育下一代 AI 營銷人才

本屆 C26 大會上，IAB Hong Kong 特別與香港城市大學媒體與傳播系、香港浸會大學工商管理學院、香港大學經管學院，及香港理工大學工商管理學院，正式簽署合作備忘錄（MOU），深化產學協作。是次合作將涵蓋課程開發、聯合研究、學生實習、導師計劃及知識交流，協助學生累積實務經驗，同時為企業輸送兼具商業判斷力與負責任 AI 應用能力的跨界人才。

行業領袖前瞻洞察：AI 擴展至品牌增長、零售媒體與負責任執行

C26 包含一系列主題演講、專題座談及品牌案例分享，邀請來自航空、科技、電訊、零售媒體及金融等領域的領袖分享實戰經驗：

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IAB Hong Kong 慶祝成立 10 周年：矢志持續推動行業進步

適逢 C26 舉行，IAB Hong Kong 同時慶祝成立 10 周年，見證協會十年來與業界攜手協作的成果。文創產業專員黎細明女士出席活動並發表演講，闡述政府推動AI應用、以AI賦能創意產業，並鞏固香港作為區域廣告樞紐地位的倡議。作為非牟利組織，IAB Hong Kong 目前代表逾 130 家企業會員，涵蓋跨國品牌、數碼平台、媒體機構、代理商及成效衡量機構。

IAB Hong Kong 主席許長虹表示：「十周年是一個讓我們肯定過去十年成果、同時清晰思考未來工作的時刻。IAB Hong Kong 的價值建立於兩項承諾之上：勇於探討艱難議題，以及持續改善行業運作方式。我們希望 IAB Hong Kong 繼續成為一個讓領袖們不只是討論未來，更能共同塑造未來發展方向的平台。真正有價值的想法往往不會只停留在舞台上，而是源於真誠對話，以及在業界社群之間建立的連結。」