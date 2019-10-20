胸痛不一定乳癌 分辨乳腺增生、纖維瘤4大乳房問題｜粉紅10月

女生不時感到乳房疼痛，來經期間不適更甚，令不少人懷疑是否罹患乳癌。其實乳痛也可能是良性乳腺增生或乳腺纖維瘤等其他乳房問題作怪，部份可自行痊癒，部份則有機會演變成癌症，絕不能掉以輕心。 不想忽視這些乳房問題，最好還是參考外科專家周芷恩醫生的相關詳細剖析。

據外科專家周芷恩醫生所述，四種常見乳房問題包括乳腺増生、乳腺纖維瘤、乳房鈣化點、乳腺炎，各種問題的徵狀與特點如下。

四種常見乳房問題簡介（按圖了解）：

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以上四種乳房問題，有些可自行痊癒，有些則可能會惡化，甚至演變成乳癌。要加深對它們的認識及醫治方法，可詳閱下文！

1. 良性乳腺増生

毋須特意醫治

任何乳房病徵也有機會跟乳癌有關，所以當有任何病徵，患者都應依照一般乳房檢查三步曲，以排除惡性因素的可能性。如所有檢查確診為良性乳腺增生，則毋須特意醫治。

一般情況下，良性乳腺增生患者毋須特意醫治，因為基於乳腺增生一般為周期性，痛楚會於經後減輕。倘若乳房痛楚影響日常生活，也可服用經痛或止痛藥物，並可藉戒除攝取咖啡因，以令情況得以紓緩。不過周醫生提醒，乳腺增生所產生的水囊會影響X光及超聲波乳房造影檢查的準確度，所以建議女士還是定期進行乳房檢查觀察變化。

良性乳腺增生的成因未明，周醫生解釋素食、肉食、運動及遺傳皆納入為可能性之一。她以外國研究佐證，指進食高脂肪及含咖啡因食品會增加患上乳腺增生的機率。不過由於暫無確切成因，所以唯有藉改善生活習慣，如多做運動、避免進食反式脂肪、加工食物來減低不適。

乳腺増生會演變成乳癌？

不少人認為乳腺増生會演化成乳癌，周醫生釐清：「乳腺増生與乳癌並無關係，即便乳腺增生引致乳房水囊，水嚢裏的細胞與癌細胞也是大相徑庭。」（唯獨非典型增生患者則比正常人患乳癌風險高1.5至2倍，所以一切以乳房影像及細胞化驗作準，所有可疑病灶均須抽取組織化驗。）

2. 乳腺纖維瘤

年輕女性患病機率較高

周醫生指年紀增長減少新纖維瘤形成，曾有二十多歲女生患纖維瘤，年輕一族亦要多加關注！

或需考慮進行手術

大部分乳腺纖維瘤未必需要做手術，至於士是否需要接受手術，主要取決於以下常見決定因素。第一，病人意願或心理壓力；第二，對外觀是否造成影響；第三，纖維瘤有否過大（通常超過兩至三厘米）；第四，醫學上，形狀較大、逐漸變大的纖維瘤有機會是乳腺纖維瘤的近親——葉狀腺瘤（分良、中、惡性），需進一步檢驗以決定需否進行切除手術。另外，逐漸變大的良性纖維瘤也建議開刀切除。

值得一提的，是纖維瘤可能與葉狀腺瘤類似，但葉狀瘤有機會變惡，故有懷疑的硬塊可能採取「寧枉莫縱」的態度，開刀與其「一刀兩斷」。

乳腺纖維瘤會演變成乳癌？

乳腺纖維瘤大多為良性。周醫生表示乳腺纖維瘤與乳癌無關，但絕不能排除纖維瘤會演變成乳癌的可能性，例如若出現巨型纖維瘤，當中的正常乳腺細胞或可能演變成癌細胞。

3. 乳房鈣化點

年紀增長所留下的歲月痕跡

乳房鈣化點呈不同形狀，為乳腺細胞進行新陳代謝後產生的鈣沉澱物，周醫生比擬鈣化點為「年紀增長所留下的歲月痕跡」。

有鈣化點即是患乳癌？

周醫生指鈣化點一般為良性，不過早期的乳癌及乳腺增生或會產生鈣化點。簡言之，有鈣化點不會引致乳癌，但乳癌會引致鈣化點，所以若乳房出現鈣化點，便代表有機會相關人士已患乳癌，需嚴加以待，建議患者進行乳房檢查，以排除乳癌的可能。

抽針檢驗後，若判斷為良性乳腺增生所引成的鈣化點，這是不會致癌的；相反，如判斷為「非典型增生」（Atypical Ductal Hyperplasia，ADH），即屬癌前病變，患者的罹癌風險較一般人高1.5至2倍，也有機會演變成乳癌。。患者需進行切割手術，並定期檢驗。同時，患者可培養健康的生活習慣，以降低患乳癌風險，例如多做運動、多吃水果、蔬菜、早睡、保持充足休息等。

增加患乳癌風險原因（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

4. 乳腺炎（劃分為急性和慢性）

急性乳腺炎：泵清乳汁​可紓緩

乳腺炎常見於正在哺乳的女士身上。在餵哺期間，如奶水未排清，便會造成乳管阻塞，細菌亦可能從乳頭裂傷（嬰兒吸吮時造成裂傷）進入乳房，導致細菌感染而1發炎。此時，患者可透過消炎、殺菌、泵清乳汁，排出阻塞的奶水使乳腺得以疏通。

慢性乳腺炎：服用抑制免疫力藥物

慢性乳腺炎較為罕見，出現成因是自身免疫系統對身體過敏所致，周醫生指「某程度與濕疹相近，身體內部自己攻打自己」。由於非細菌性感染引致發炎，故服用抗生素並無顯著作用；患者可服用消炎或抑制免疫力的藥物，如類固醇。她更指，手術對於復發的案例有一定角色。

乳腺炎會演變成乳癌？

長遠而言，急性及慢性乳腺炎均不會直接導致乳癌。可是，如非哺乳期的女士患急性乳腺炎，周醫生指患者應進行乳房檢查，以排除癌症或其他惡性疾病。

女士來期時胸口脹痛，可能是荷爾蒙作祟，亦可能因其他乳房問題引致。（視覺中國圖片）

勿忽視乳房痛楚

最後，周醫生引用香港乳癌資料庫第十一號報告數據，指90.8%至92.4%乳癌患者的乳房沒有痛感，，指92%乳癌患者的乳房其實是沒有痛感，因此若乳房出現脹痛時大家也不用過於憂慮，因可能只是有上述四種良性乳房問題所引致。但這也不代表可以忽視乳痛的徵狀，因單靠肉眼無法分辦所有乳房疾病，如有疑惑，建議必須諮詢醫生，並定期作檢查乳房。

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