【武漢肺炎】一分鐘看懂武漢肺炎與沙士比較　 究竟有幾相似...

武漢肺炎在香港出現首宗確診病例，武漢肺炎與2003年爆發的沙士的致病原同屬冠狀病毒，同樣可以人傳人。目前武漢肺炎已在多個地區有確診個案，令外界擔憂疫情會否成為沙士「翻版」。究竟兩者有多相似？

即睇武漢肺炎與沙士比較：

本港今日（22日）出現首宗武漢肺炎確診個案。據了解，該宗個案是一名由內地乘高鐵抵港旅客，昨晚抵港時確認發燒，消息指該乘客先被送往伊利沙伯醫院，他於今日傍晚被轉往瑪嘉烈醫院隔離。

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香港出現武漢肺炎首宗確診個案，不禁令人回想2003年沙士一疫。當年由一名染病的退休教授從內地來港香港出席一場婚禮，並將疾病傳染開去。

本港出現首宗武漢肺炎確診個案，患者是一位由內地乘高鐵抵港的男旅客。（資料圖片／歐嘉樂攝）

當年本港曾因沙士爆發一度宣佈停課，淘大花園成為重災區。另外，當局曾禁止探視SARS病人，與SARS患者曾有密切接觸的人士，也須於10天內每天向指定的衛生署診所報到。據資料，沙士奪去299條人命，包括6位抗疫的醫護人員性命，逾1千7百人受感染。

武漢肺炎已確定和沙士均為冠狀病毒，可以說是「近親」，傳播方式均可以人傳人。究竟兩者有幾大分別？

冠狀病毒及武漢肺炎的病徵：

+ 7 + 6 + 5

武漢肺炎

致病源：新型冠狀病毒 ( 2019-nCoV )

潛伏期：14日內

爆發時間：2019年12月初

發現地點：中國湖北省武漢市

香港首宗：2020年1月22日

動物宿主：可能為竹鼠

傳染方式：有些人傳人，可能與接觸動物有關

武漢爆發新型冠毒病毒肺炎，患者最初主要與華南海鮮市場有關，目前相信已蔓延至社區。（中新社）

沙士

致病源：沙士冠狀病毒 ( SARSCoV )

潛伏期：2至7 日不等

爆發時間：2002年11月中

發現地點：中國廣東省順德區

香港首宗：2003年2月21日

動物宿主：可能為蝙蝠、果子狸等

傳染方式：飛沫傳播及接觸傳染

面對疫情來勢洶洶，大家在日常生活中要留意以下8個重點，以減少病毒有機可乘。按下圖瞭解如何提升免疫力：