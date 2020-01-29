【武漢肺炎】3分鐘看懂20個抗疫須知　症狀、治療及飲食防疫全集

武漢肺炎個案與日俱增，人心惶惶。武漢肺炎可怕之處尤甚於沙士，部分確診患者的症狀輕微，甚至沒有出現發燒症狀，公眾更加要小心預防。要加強對抗新型冠狀毒，現時已有大量資訊，方便讀者閱讀。 以下一文綜合武漢肺炎症狀、治療及飲食提示，3分鐘時間，便可完全看懂總共20個重點。

根據中國疾病預防控制中心的分析，引起武漢肺炎的新型冠狀病毒傳播度強，如不採取防護措施，理論上1名患飛沫者可將病毒傳播給2至3個人。可見，防護疫病絕不可輕視。

綜合由梁智鴻醫生及高永文醫生推薦的《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》，以下20個關於武漢肺炎的症狀、治療、飲食及預防重點：

世衛將新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度升至為「高」，而中國的危險程度則為「極高」。（資料圖片）

症狀篇

快速了解有關武漢肺炎的症狀及治療（按圖）：

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1. 感染新冠狀病毒後會有什麼症狀？

冠狀病毒的症狀有異，需視乎病情的嚴重程度而定，而常見的臨床表現包括發燒、咳嗽、氣促和呼吸困難等。較為嚴重的病例中，感染後可致肺炎、嚴重急性呼吸綜合症、腎衰竭，甚至死亡。

武漢肺炎的病例，臨床症狀主要是發燒、乏力、乾咳；而鼻塞、流鼻涕等上呼吸道症狀則較少見，大約半數患者在一星期後會出現呼吸困難，嚴重者可快速進展為急性呼吸窘迫綜合症、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分患者初起病時的症狀輕微，可無發燒，少數患者病情危重，甚至死亡。

2. 如果出現發燒、乏力及乾咳等臨床表現，是否意味著已受感染？

大部分呼吸道疾病均會出現發燒、乏力、乾咳等症狀，需要醫生根據發病前的活動情況、有否接觸過可疑病例、實驗室檢測結果等信息來綜合判斷。因此，一旦出現疑似新型冠狀病毒感染的症狀，應做好防護措施並及時求醫，別過於驚慌。

3. 出現什麼症狀時需要求醫？

若出現發燒、乏力、肌肉痠痛、咳嗽、咳痰及氣促等症狀時，便應及時求醫，並告訴醫生發病前兩星期的旅行紀錄，好讓醫生快速作出診斷。

4. 感染新型冠狀病毒一定會得肺炎嗎？

根據現時的數據分析，感染肺炎的病例均會出現不同程度的肺部影像學改變，即是患者都有肺炎的表現。但不可一概而論，隨着對疾病認識加深，亦可能發現沒有肺炎表現的患者。

5. 目前醫院對發燒、咳嗽病例的就診流程是怎樣？如何診斷感染？

醫院對發燒、咳嗽病例的就診流程：

1. 首先到預檢分診處，由護士測量體溫

2. 如果有發燒、咳嗽，護士會給患者戴上醫用口罩

3. 門診醫生會根據患者的信息，在問診與檢查過程中，重點詢問患者發病前兩星期有否到疾病流行地區，或是否有與類似病例接觸的情況

若患者的臨床表現符合疑似病例的定義，且曾到過疾病流行地區或與類似病例接觸過，便會要求立即入院隔離治療。同時採集咽拭子、痰液等樣本送疾病預防控制中心或有條件的醫院實驗室進行新型冠狀病毒檢測。若檢測結果為陽性，便為確診個案。

6. 懷疑自己有受感染的症狀怎麼辦？

如有懷疑，不要上班或上學、主動戴口罩，並盡快到附近的醫院就診。如果去過疾病流行地區，應主動告訴醫生；發病後接觸過甚麼人，亦應告訴醫生，配合醫生作相關調查。同時要加強居家通風和消毒，在家戴口罩，避免近距離接觸家人，注意個人衞生，勤洗手。

7. 懷疑周圍的人有受感染的症狀該怎麼辦？

如果懷疑周遭的人感染了新型冠狀病毒，首先自己應佩戴口罩，與對方保持距離，避免與對方近距離交流，然後建議對方佩戴口罩，及時前往附近的醫院接受治療。

8. 新型冠狀病毒感染引起的症狀與SARS、流感、普通感冒有何區別？

新型冠狀病毒感染以發燒、乏力、乾咳為主要表現，並會出現肺炎。但值得關注的是，早期患者可能沒有發燒，只有畏寒和呼吸道感染的症狀，但電腦斷層掃瞄（CT）則顯示有肺炎現象。

新型冠狀病毒感染引起的重症病例症狀與SARS 類似。

流感：臨床表現為高燒、咳嗽、喉嚨痛及肌肉疼痛等，有時也可引起肺炎，但是並不常見。

普通感冒：症狀為鼻塞、流鼻涕等，多數患者症狀較輕，一般不引起肺炎症狀。

當中４者的潛伏期、症狀等各異：（按圖）

9. 哪類人群容易感染新型冠狀病毒？

新型冠狀病毒感染的肺炎是一種全新的冠狀病毒肺炎，人群對新型冠狀病毒普遍缺乏免疫力，該病毒具有「人群易感性」（人群作為一個整體對傳染病的易感程度）。當中，長者、青壯年及兒童均有發病，目前以老年人發病較多。

10. 哪類人群感染新型冠狀病毒後容易出現重症？

免疫功能較差的人易出現重症，如長者、孕婦，或具肝腎功能障礙的人。他們的病情進展會相對更快，嚴重程度更高。可是，很多免疫功能正常的人群，感染後也可因嚴重的炎症反應，導致急性呼吸窘迫綜合症或膿毒症表現，絕對不能掉以輕心。

預防篇

快速了解有關武漢肺炎的預防方法及謬誤（按圖）：

11. 咳嗽和打噴嚏時要注意甚麼?

咳嗽和打噴嚏時，含有病毒的飛沫可散佈到大約2米範圍內的空氣中，周遭的人可因吸入這些飛沫而被感染，故此有3大注意事項：

1. 打噴嚏和咳嗽時應用紙巾或手臂（而非雙手）遮掩口鼻

2. 把打噴嚏和咳嗽時用過的紙巾放入有蓋的垃圾桶內

3. 打噴嚏和咳嗽後最好用洗手液或肥皂徹底清洗雙手

12. 針對新型冠狀病毒肺炎，該如何進行消毒？

新型冠狀病毒怕熱，在56℃條件下，30分鐘就能殺滅病毒，而含氯消毒劑、酒精、碘類、過氧化物類等多種消毒劑也可殺滅該病毒。

皮膚消毒：可選用75% 的酒精等

居家環境消毒：可選用含氯消毒劑（如漂白水或其他含氯消毒粉/水溶片）配製成有效氯濃度為250-500mg/L 的溶液擦拭或浸泡消毒

耐熱物品：可採用煮沸15分鐘的方法進行消毒

13. 在家該如何預防新型冠狀病毒感染肺炎？

1. 確保室內空氣流通

2. 每星期最少徹底清潔家居環境一次

如物品表面或地面受呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染時，應先用吸水力強的即棄抹布清除可見的污垢，然後再用適當的消毒劑清潔消毒受污染處及附近地方。

14. 參加朋友聚餐要注意採取哪些防護措施？

如有發燒、咳嗽、喉嚨痛等不適，便不應參加聚餐。其實，在疾病流行季節，應減少聚餐的次數，降低患病風險。

倘若必須參加，請佩戴口罩，以減少病毒傳播、並盡量選擇通風良好的場所。

飲食篇

快速了解飲食、戴口罩及洗手時的注意事項（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

15. 欲預防武漢肺炎，在飲食方面有什麼需要注意？

日常應攝取均衡的營養，並注意食物的多樣性，例如粗細搭配、適當肉素、多吃新鮮水果蔬菜、補充維他命與纖維素、多飲水。

此外，不要道聽途說偏方和食療可治療新型冠狀病毒感染的說法。

16. 攝取維他命 C 能預防新型冠狀病毒感染肺炎？

不能。維他命C可助機體維持正常免疫功能，但不能增強免疫力，亦不具抗病毒的作用。在疾病的治療過程中，攝入維他命C 一般只是輔助性的治療手段。

17. 服用抗生素可預防新型冠狀病毒感染肺炎？

不能。由於新型冠狀病毒感染的肺炎病原體是病毒，而抗生素針對的是細菌。如以預防為目的，錯誤使用抗生素反會弄巧成拙，增強病原體的耐藥性。

口罩篇

18. 怎樣選擇口罩?

戴口罩是阻斷呼吸道分泌物傳播的有效方法。市面上可看到的口罩主要有醫用防護口罩（如N95 口罩）、醫用外科口罩、普通級別的一次性使用醫用口罩、棉布口罩或海綿口罩等。

市民日常防護選擇醫用外科口罩就好。 N95口罩的防病效果更好，但透氣性差，呼吸阻力較大，不適合長時間佩戴。

４種口罩有什麼分別？（按圖）

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19. 怎樣正確戴口罩？

戴口罩的５大注意事項：

1. 戴口罩時，要將摺面完全展開，將嘴、鼻、下頜完全包住，然後壓緊鼻夾，使口罩與面部完全貼合；

2. 戴口罩前應洗手，或者在戴口罩過程中避免以手接觸到口罩內面，以降低口罩被污染的可能；

3. 分清楚口罩的內外及上下，不可內外面反轉戴。淺色面為內面，內面應該貼着口、鼻，深色面朝外；有金屬條（鼻夾）一端是口罩的上方；

4. 口罩要定期更換；

5. 不能兩面輪流戴

洗手篇

20. 怎樣洗手才有效?

在餐前、如廁後、外出回家、接觸垃圾、撫摸動物後，要記得洗手。洗手時，要注意用流動水和使用洗手液或肥皂洗，揉搓的時間不少於20 秒。

為了方便記憶，揉搓步驟可簡單歸納為七字口訣：內、外、 夾、弓、大、立、腕。

1. 內： 掌心對掌心，相互揉搓

2. 外： 掌心對手背，兩手交叉揉搓

3. 夾： 掌心對掌心，十指交叉揉搓

4. 弓： 十指彎曲緊扣，轉動揉搓

5. 大： 拇指握在掌心，轉動揉搓

6. 立： 指尖在掌心揉搓

7. 腕： 清潔手腕

同時美國疾病管制與預防中心（CDC）亦提出洗手6個步驟，可多作参考。（按圖）

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如懷疑受感染，應儘快求診，並時常佩戴口罩。

（資料來源：《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》）

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