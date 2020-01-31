【武漢肺炎】口罩「慳住戴」正確方法　一個信封3個步驟簡單做到

新型冠狀病毒疫情持續，市民出盡方法搜購口罩，當手上口罩數量越來少，市面又缺貨，想必一定心急又擔心。蒸口罩或清洗再用等方法固然不可取，但要慳住用也非不可，甚至連醫生有時也有時會重用口罩，重點是要採用的方法正確安全。大家不妨參考，以在非不得已的口罩緊張時期也可慳住用。

搶購口罩席捲全港以致鄰近地區，大家四出搶購口罩，即使家中仍有口罩存貨，也會擔心快將用完，難免會想：如何用少啲？

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，市民在使用口罩時，不應一個口罩用足全日，每個口罩可使用多長時間視乎情況。他說：「若市民經過人多擠逼的地方如乘搭地鐵、巴士上班，口罩上已沾附許多細菌，到達辦公室後便應更換口罩。」一般建議午膳除下口罩後便要更換口罩。不過話雖如此，如果真的避無可避，究竟應如何正確慳住用？

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近日有醫護界流傳一個將口罩重用的方法，就是將口罩放入信封。現時口罩渴市，此方法無疑對市民起到「救命」之用，究竟是否正確安全可採用呢？

醫學會前會長蔡堅醫生：放入信封正確

「正確！」醫學會前會長蔡堅醫生回應指這方法是可行的，只要將口罩有色的一邊向外，再整個放入信封即可，不需額外摺疊。

如何以信封延長口罩使用的方法（按圖瞭解）：

+ 3 + 2

重用口罩正確方法 1）準備一個乾淨而全新的信封 2）除口罩要小心，不要接觸口罩外面 3）切勿將口罩對摺，拉著橡筋，將口罩整個放入信封 4）取出時，拉口罩橡筋取出，不要觸摸口罩表面 5）要丟掉信封，不要重用

傳染病科專科醫生何學工亦指，放入信封是正確做法，信封有助吸收口罩上的水氣，而保持乾燥，有助抗病毒，更可維持口罩舒適度。

珍惜口罩是美德

何醫生直指：「珍惜口罩是美德。」他自己亦有採取類似做法，他有時要喝茶，也會除下口罩，以廚房紙或抹手紙蓋好口罩兩面，之後再戴；假如長時間診症則才更換口罩。

若評估曾身處的環境感染風險較低，如果只是短暫到街上買個麵包，或在辦公室工作，周圍的人相對沒有密集式環境存有那麼大的風險，使用以上方法將口罩使用延長，也是可以的；如果曾在高危環境下逗留，就應更換口罩。

關鍵： 不要摺疊口罩

他提醒，放入信封時不要摺疊口罩，因為這會令口罩內外交叉感染，失去其防護功效，而戴和除口罩時，則仍然要謹記清潔雙手。

口罩渴市情況下，大家有慳住用的心態，無可厚非。是否無時不刻要載上口罩呢？當然，身體不適固然要戴，但面對口罩不足情況下，也可考慮某些場合或許可不用戴。

蔡堅醫生指，例如在郊外，可不戴口罩。何醫生亦說，只要肯定一起遠足的人沒有感染風險，就可考慮不戴口罩，呼吸新鮮空氣，也有助紓緩壓力。

優先或一定要用：人多擠逼的地方、有感染風險的地方（如醫院或診所）、通風不良的地方、出現感染症狀的人、患有慢性病的人 可選擇不戴：空曠地方，例如郊外、行山

不過，慳還慳，某些情況下還是無得慳。以下的情況，就一定要更換口罩：

-口罩被弄濕 （例如鼻水、血漬或飛沫） -口罩有破損或弄污 -戴口罩時曾於病患接觸，或到過隔離病房 -口罩不能緊貼面部 -呼吸阻抗明顯增加

口罩難求，大家更應正確使用，發揮其最大防護功效。近日市面搶購口罩少不免有爭拗執，大家應互相體諒，也不要過份囤積口罩，全民做好正確防疫，共渡難關。

除了香港外，如台灣、日本、韓國、泰國等地，也有出現搶購口罩情況，也相繼推出措拖協助當地市民取得口罩。

按圖瀏覽其他地區的口罩相關政策（按圖）：

+ 10 + 9 + 8

香港暫時仍處於口罩渴市，要市民四圍撲、各施各法購入口罩，大家唯有自求多福，盡力一起做好抗疫防護。

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