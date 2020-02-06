【武漢肺炎】將會出現大爆發嗎？　疫情變化6大關鍵

武漢肺炎爆發至今，全球各地陸續出現確實個案，專家提醒不要丟以輕心，現時情況難免令人擔憂，接著而來會怎樣？爆發高峰期將會出現？幾時？隨著越來越多醫學報告及數據分析出現 ，對疫情發展掌握越來越多，武漢肺炎會出現大爆發嗎？情況會變得多壞？

武漢肺炎已成為全球危機，中國內地染病及死亡數字上升，全球多國已出現確症個案，並陸續採取關於旅客入境的限制措施，嚴陣以待。

坊間不少人將武漢肺炎稱為「沙士2.0」 ，不少人擔心，接著而來的情況，會否比沙士更壞？對於疫情發展將會如何？

《紐約時報》日前報道，關於武漢肺炎爆發會去到幾壞（How Bad Will the Coronavirus Outbreak Get?），有六個關鍵因素。

六大主要影響武漢肺炎疫情發展的因素 （按圖）：

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一、新型冠狀病毒有幾高傳染性？

《紐約時報》的報道指出，疫情爆發和擴散的嚴重情況，和病毒人傳人的傳染性有關。雖然現時對新型冠狀病毒有不同研究，不過，科學家估計，每名感染新型冠狀病毒的患者，在缺乏有效防疫措施下，可傳染1.5至3.5個人。在沒有任何干預措施減少病毒情況下，或足以支持及觸發爆發出現。

傳染數字並不是不變的，可透過有效的公共健康措施，例如隔離感染患者，並追蹤曾接觸的人，減少受感染人數增加。2003年沙士爆發期間，全球衞生組織有效追蹤，並隔離感染沙士患者，成功將每名患者傳染他人的數字降至0.4，阻止沙士進一步爆發。

現時，全世界的衞生組織，都正在研究如何防止沙士重演。至現時為止，在中國境外爆發的案例，仍不算多。不過幾個國家的確診個案逐有上升，包括美國，確診患者並沒有到訪過中國。另外，在中國的新型冠狀病毒確診病例，已超越當年沙士。

香港專家意見 ：

針對有關病毒是否有高度傳染性，香港大學微生物學系研究團隊在醫學雜誌《刺針》發表的文章，提到在一個家庭群組個案發現，有83%家庭成員染上新型病毒，當中更有成員未到過武漢或濕街市，與患病家人同住數天後出現病徵。

港大微生物學系講座教授袁國勇指，研究顯示新病毒或具高度傳染性，有必要阻截病毒經已受感染的內地病人帶到香港或澳門。

本港現時有4宗個案屬於本地感染或懷疑本地感染。衛生署衞生防護中心日前指，代表社區內很可能有隱性傳播鏈，「不排除會有大型傳播」。

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二、新型冠狀病毒有幾致命？

死亡率是另一個決定疫情爆發程度的因素。雖然仍未能清楚肯定新型冠狀病毒的死亡率，但其死亡率估算低於3％，相比沙士死亡率低。

《紐約時報》的報道指，暫時較難評估新型冠狀病毒的殺傷力，通常大家都會先發現最嚴重個案，而有可能令人錯誤理解感染患者致死的情況。但出現輕微徵狀的人，或從來求醫，因此確診個案或許比我們所知的更多，死亡數字或許被低估。

早期估算新型冠狀病毒的死亡率，較其他冠狀病毒低，例如每3名感染患者，就有1名人士死亡的中東呼吸綜合症（MERS），還有每10名感染患者，就有1名人士死亡的沙士。

袁國勇： 若不採取措施 估計全港有140萬人感染

本港專家意見：

對於新型冠狀病毒的殺傷力，本港多名專家都認為不應輕視。袁國勇曾於早前表示，如新型冠狀病毒傳播率，和流感相似，達到五分一，而死亡率又至少百分之一，若不採取措施，估計全港便會有140萬人感染，有1.4萬人因此喪生。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，若政府由得病毒如流感在社區流傳，推算會有兩三成市民受感染，以百分之二機會率死亡的話，死亡數字將「唔敢想像」。當年沙士康復者有後遺症如骨枯及肺部纖維化等，故疫情不能只看死亡率，應全面觀看疫情的後果，不可忽視病毒的嚴重性。

香港於本月4日出現首宗武漢肺炎不治死亡個案，截止5日為止，仍有2人危殆 。

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香港大學醫學院院長梁卓偉： 疫情或於4月達至高峰

香港大學醫學院院長梁卓偉早前則曾推算，疫情或於4月達至高峰。他於4日表示，因已實施嚴苛措施，包括封城等，推算武漢疫情由今日起兩個星期會「見頂」，而其他地區會滯後，約三至四星期達高峰。

他又指，根據外國撤僑時從僑民檢測新型冠狀病毒的比例，相信感染率達3至5%，但有信心本港不會去到30至50萬人確診的地步。

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三、新型冠狀病毒潛伏期有幾長？

《紐約時報》指出，感染後出現病徵所需的時間，對於預防和控制疫情十分重要，因為潛伏期內，醫護人員可隔離或觀察或曾曝露在病毒的人； 可是，如潛伏期太短或太長，就難以做到。

新型冠狀病毒的潛伏期大約為二至十四日，也即是患者在被感染的情況下，有機會毫無病徵。沙士的潛伏期為期約五天，加上患者出現病徵後的四至五天後，才能傳播病毒，這給予醫護人員時間，可阻止病毒，並有效阻止進一步爆發。

患者在出現病徵前能否散播病毒 ？

美國疾病管制與預防中心的專家估計，新型冠狀病毒的潛伏期為二至十四日，不過仍未清楚患者在出現病徵前，能否散播病毒，又或是病情的嚴重程度會否影響患者傳染給他人的程度。

本港專家意見：

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超曾指出，懷疑個案由最後接觸病毒源頭或到訪疫區日期，至發現病徵的日期，推算廿武漢肺炎潛伏期參考標準一般為3日至14日；但部分個案病徵輕微甚至不明顯，有些潛伏期會超過14日，他說：「14日只係特別高危，但過咗唔一定代表安全。」

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四、新型冠狀病毒有幾影響外遊人士？

紐約時報指出，武漢1100萬人口，不足以令疫情大爆發，但平均一天有3,500人搭直航航班，由武漢飛往其他地方，這些地方正正出現了首輪感染個案。另外，武漢也是中國的主要運輸樞紐，透過高速公路和國內航班，連接北京、上海和其他主要城市。去年的十月和十一月有接近二百萬人，由武漢飛往中國其他地方。

回看2003年沙士爆發時，中國仍未像現時一樣，有良好的樞紐。整體來說，中國現時相比當初沙士爆發時，火車和航班乘客量增加大約4倍。

旅遊對於新型冠狀病毒的傳播的影響，由此可知事關重要。中國已史無前例地，對數千萬名居住在武漢和鄰近城市的市民，實施交通管制。不過有專家警告，管制可能來得太遲。武漢市市長承認，在封城前，已有五百萬名市民離開。

本港專家意見 ：

現時本港關閉羅湖、落馬洲等4個口岸，保留深圳灣、機場、港珠澳大橋等口岸仍然運作，2月8日凌晨開始新措施，從内地入境人士，包括香港、内地居民和其他旅客，需強制接受檢疫14日。港大感染及傳染病中心總監何栢良日前指出，新措施等同全面封關，但存在空窗期。

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沈祖堯： 最重要的是堵截病毒源頭

曾於沙士站在前線的時任威院內科及藥物治療學系部門主管，醫學講座教授沈祖堯，接受《有線新聞》專訪則指出，表示不能理解政府為何不能夠全面「封關」。他認為對抗新型冠狀病毒疫情，最重要的是堵截病毒源頭，關口要「守得好十分緊」，目前可以做得更好。

五、所做措施對病毒有效嗎？

中國除了封城外，也關閉了被認為是新型冠狀病毒源頭，販賣新鮮禽肉、海鮮和野生動物的武漢華南海鮮市場，隨後暫停全國的野味交易。學校停課，國內旅行團也停止。

不過，紐約時報的文章指出，這些措施也帶來影響，包括武漢市民假如感到不適，只可走路，或踏自行車，到幾英里外的醫院求醫。由於醫院病床不足，因為管制，醫護人員和所需器材或工具都不足，而被醫院「退貨」。有外國研究人員憂慮，中國未有承認有可幫助追蹤病毒，及防止病毒散播的專家。

1月30日，世衞將迅速蔓延的新型冠狀病毒疫情列為國際公共衞生緊急事件，承認新型冠型病毒在中國以外帶有風險。美國及澳洲暫時限制最近曾到訪中國的非公民入境，而有些航空公司就指，他們預計在幾個月內，停飛到中國的直航航班。其他國家，包括哈薩克斯坦、俄羅斯及越南，也暫時限制旅遊及簽證。紐約時報的文章指出，擔心這些措施仍然未必充足。

六、疫苗幾時有？

新型冠狀病毒疫苗是否可預防感染以及停止疫情擴散，研製疫苗是關鍵卻需時。

紐約時報指，在2003年沙士爆發後，研究人員大約花了20個月的時間，研製出可供人類試驗的疫苗。

現時研究人員已研究出新型冠狀病毒的基因組，並發現感染關鍵的蛋白質。美國國立衞生研究院的科學家，在澳洲和至少三間公司正在研製候選疫苗。

最好情況 ： 一年後或會提供到疫苗

紐約時報亦引述美國國家過敏及傳染性疾病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）Dr. Anthony Fauci指出，「如沒有遇到不可預知的困難，有望在接下來的三個月內，得到第一階段的試驗」。不過他提醒，研製疫苗，初始試驗後，要進行廣泛測試，以證明疫苗的安全性和有效性，仍需很多個月，甚至是很多年。在最好的情況下，在一年後或會提供到可供大眾使用的疫苗。

本港專家意見：

本港亦有專家研製針對武漢病肺炎新冠狀病毒的疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇早前（1月 28日）指出，港大本港目前疫苗研究進展成功，稍後會進行攻毒實驗，成功後則可以用在人類身上，但是目前未知需時多久。

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（資源來源：The New York Times）

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