【新冠肺炎】男患者死亡風險高有原因！4類人較易中招你有冇份？

新型冠狀病毒疫情（又稱武漢肺炎）持續，確診個案愈來愈多，當中又以男性及年長人士較多，年長者身體機能一般較虛弱，不難理解，但男性是否容易比女生易中招？新冠肺炎患者有否共同特質？又是否有些人較低機會受感染？從病患數據來看，或許可以找到答案。

新冠肺炎確診個案幾乎遍及全球，當中仍然以中國患者數字最多。究竟數據可以告訴我們多少有關患者的情況呢？

以下4類人士感染風險較高（按圖）：

+ 24 + 23 + 22

1）男性

根據《中國疾病預防控制中心周報》的研究指出，有超過一半（51.4%）的確診患者為男性。加上，受感染的男性，死亡率為2.8%，而受感染女性的死亡率只有1.7%，因此認為男性或處於弱勢。

為何會出現男性較高風險情況呢？或許與男女在生物學上的分別有關。

生物學因素：免疫反應及與免疫相關基因的X染色體

《紐約時報中文網》報道指，男性在新冠肺炎疫情中處於弱勢，主要是由於生物學及生活方式所導致。約翰霍普金斯大學彭博公共衞生學院研究病毒感染和疫苗接種反應性別差異的科學家Sabra Klein指出，在許多呼吸道病毒感染中，觀察出一種模式，便是男性受感染後的影響可能較差，反觀女性可更好地擊退病毒。

箇中原因尚未完全清楚。原因可能包括女性的雌性激素，似乎在免疫系統中起著一定的作用；此外，女性攜帶兩條包含與免疫相關基因的X染色體，而男人只攜帶一條與免疫相關基因的X染色體。

生活方式：吸煙、都市病比例及衞生習慣

除了生物學的因素外，生活方式也會影響受感染風險。 中國的吸煙人士，而3.16億人，佔全世界的煙民近三分之一，當中卻只有2%多一點的中國女性吸煙，而男性吸煙的比例卻超過一半。加上，中國男性患第二型糖尿病，和高血壓的比例，也高於女性。這兩種疾病都增加了感染冠狀病毒後，出現併發症的風險。中國男性患慢性阻塞性肺病的比例，幾乎是女性的兩倍。

Sabra Klein指出自疫情爆發以來，公共衞生官員一直強調勤洗手以預防感染的重要性。但幾項研究發現，男性，甚至是醫護人員，洗手或使用肥皂的機率也低於女性。

這些因素或有助解釋，導致男性在此次疫情中處於弱勢的原因。

新冠肺炎比沙士更難處理 （按圖）：

+ 22 + 21 + 20

2）長者

除了男性以外，長者也是高危一族，。北京朝陽醫院副院長童朝暉，於2月19日晚指，與沙士患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人多有心腦血管等基礎疾病。

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另外，根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）合共分析了44,672宗確診個案（截至2020年2月11日）的研究。81%的個案較為溫和，而剩下的個案，14%為嚴重、5％為危重。大多數確診患者為30-79歲，佔 87% (38 680宗)。當中70-79歲佔8.78%（3918宗）、80歲或以上約佔3% (1408宗)。70-79歲的新冠肺炎確診患者中，有8％的人死亡（312宗）。至於80歲或以上受感染的患者，則有14.8％死亡（208宗）。

3）長期病患者

本身患有心臟疾病、糖尿病或肺部疾病（如慢性阻塞性肺病）的患者，出現嚴重感染和死亡的風險也較高。專家指出，將新型冠狀病毒和病毒性肺炎（viral pneumonia）作比較，發現原先免疫系統較差的人，會出現更嚴重的影響。

糖尿病與肥胖本身就有很大關係，有數據顯示八成糖尿病人都有肥胖問題，到底他們在新冠肺炎疫情下，面對什麼挑戰？（按圖）

+ 6 + 5 + 4

4）醫護人員

另一個高危族群則和生理或歲數無關，而是因環境接觸因素。在《中華流行病學雜誌》發表的《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告透露，中國已有1716名醫務人員確診，導致5人死亡。

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哈佛陳曾熙公共衞生學院流行病學助理教授Michael Mina指，醫護人員受感染風險較高的原因，是由於他們未必知道患者有否受感染，而沒有穿戴整套防疫裝備；又或是他們曝露在以為安全的環境下，例如宿舍，導致他們受感染風險變得更高。

補氣健肺防疫5招（按圖）：

+ 25 + 24 + 23

有一類人感染個案較少

另外，報告特別提到兒童受感染的情況較為罕見。根據《JAMA》研究，72,314宗確診個案中，當中1至9歲確診的兒童只佔研究確診病例中的1％（416宗），並且沒有導致任何死亡。而另外佔研究確診病例中的1％（549宗）的患者，則為10至19歲的兒童及青年。

不過，科學家指仍未清楚兒童受感染案例較少的原因，有可能因為兒童的身體可更好處理病毒所帶來的影響。哈佛陳曾熙公共衞生學院流行病學助理教授Michael Mina指，又或者因為兒童帶有之前相關病毒感染的免疫力，也有可能是病毒在他們身體中，因不明原因不能自我複製有關。

另一方面，除了兒童外，孕婦受感染的個案也只屬少數。刊登在《刺針》的一份研究顯示，9名受新型冠狀病毒感染的孕婦，並沒有將病毒傳給其嬰兒。除了早前央視曾報道，2月5日武漢兒童醫院兩名新生嬰兒，確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中一名出生只有30小時，而其母親是確診患者。目前嬰兒情況穩定。專家說，可能存在母嬰垂直感染傳播途徑，應該重視。可見，仍需進行更多研究去證明，會否出現母嬰垂直感染的情況。

新冠病毒疫情變化快速，自去年底至今，感染個案已蔓延至全球，各地專家竭力掌握病毒的底蘊及變化，病毒發展如何？何時可遏止，仍是未知之數，面對病毒傳播快速，無論是否較高危，也面對一定的風險，大家無論性格年齡或任何身體狀況，也不應掉以輕心，做好防疫，同心協力減少疫情擴散。

（資料來源：《WedMD》、《紐約時報中文網》、《中國疾病預防控制中心周報》、《美國醫學會雜誌》、《刺針》）

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