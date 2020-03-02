【新冠肺炎】世衞公布14個典型病徵　發燒最常見乾咳排第2

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，加上已有不少「隱形病人」出現，令大家人心惶惶。究竟確診患者是否一定會發燒？什麼徵狀較為常見？下面為大家分析世界衞生組織（世衞）於二月二十八日發表的報告，進一步了解新冠肺炎疫情的數據。

新型冠狀病毒蔓延，患者會出現的病徵究竟是什麼？ 世衞最近公佈的報告，整合了2月的16日至24日，25名中外專家在中國考察新冠肺炎得出的結果及最新數據，原來常見臨床症狀，並非一定有發燒。

新冠肺炎常見病徵（按圖）：

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新冠肺炎患者一定會發燒？

根據世衞的報告，新冠肺炎患者一般平均會在受感染5至6日（即平均潛伏期為5至6日，而潛伏期一般為1至14日）後，都會出現輕微的呼吸道徵狀及發燒。而直至2月20日，在55924宗確診病例中，以下為最常見病徵：

1）發燒 (87.9%) 2）乾咳 (67.7%) 3）疲勞 (38.1%) 4）有痰 (33.4%) 5）呼吸急促 (18.6%) 6）喉嚨痛 (13.9%) 7）頭痛(13.6%) 8）肌痛或關節痛 (14.8%) 9）發冷 (11.4%) 10）噁心或嘔吐 (5.0%) 11）鼻塞 (4.8%) 12）腹瀉(3.7%) 13）咳血(0.9%) 14）結膜充血 (conjunctival congestion) (0.8%)

新冠肺炎患者情況（按圖）：

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大部分患者的病情嚴重？

新冠肺炎確診患者的病情分佈如下：

輕微至中等（包括有肺炎，及沒有出現肺炎的病例）：80％ 嚴重（出現呼吸困難、呼吸速率 ≥ 30/分鐘）：13.8% 危重（呼吸衰竭、敗血性休克、多重器官衰竭）：6.1%

哪些人較為高危？

報告的確診病例中，年齡中位數為51歲，77.8%的患者為30至69歲，確診病例中，有51.1%為男性，而以下人士出現嚴重情況及死亡的風險最高：

- 60歲以上 - 患有其他慢性疾病（例如高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性呼呼系統疾病、癌症）

報告中指出，兒童感染新冠肺炎的個案較少及較輕微，19歲以下確診患者，只佔總確診病例約2.4%。而19歲以下的確診患者，只有2.5%為嚴重，0.2%為危重。

新型冠狀病毒對人體各器官的影響（按圖瞭解）：

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新冠肺炎死亡率高風險人士？

報告指出，直至2月20日的數據顯示，在55924宗確診個案中，有2114名患者死亡。病死率（crude fatality ratio，CFR）則會隨著年紀上升而增加，80歲以上的患者死亡率最高。另外， 男性的病死率（CFR 4.7%）也較女性（CFR 2.8%）高。

另外，如根據職業分類，退休人士的死亡率最高，有8.9%。而本身患其他疾病的患者病死率（CFR），相比本身沒有患其他疾病的患者病死率（CFR 1.4%）會較高：

- 心血管疾病（13.2%） - 糖尿病 （9.2%） - 高血壓 （8.4%） - 慢性呼吸疾病（8.0%） - 癌症 （7.6%）

人傳人風險最高族群？

報告中也提及，新型冠狀病毒人傳人的情況，在中國的家庭十分常見。報告指出，廣東省及四川省的集體感染個案（1308宗確診個案中的344個集體感染個案），有78％至85％都在家庭中出現。

不過鑑於疫情情況隨時出現變化，大家還是要勤洗手、戴口罩、保持個人衞生，和他人保持社交距離等，減低受感染，及社區爆發的風險。

（資料來源：世界衞生組織）

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