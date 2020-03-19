【新冠肺炎】病毒存活氣霧3小時　塑膠表面72小時內最活躍易傳播

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情不斷擴散，有些患者沒有病徵下仍可播毒，病毒也可依附在其他物體表面後傳播開去，病毒潛伏在我們身邊，情況有多可怕？有新研究指出，原來新型冠狀病毒在某些表面上可存活長達3天，又可停留空氣約半小時才落地。病毒看不見，防不勝防，大家更要加強防疫，不能鬆懈！

新冠狀病毒引起的肺炎日趨嚴峻，專家頻頻呼籲大家不要放鬆下來，要加強防疫，但一個不為意，可能隨時中招。

網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開口罩，疑用手指沾口水再抹在扶手上，妄顧公共衛生。如此缺德行為，網上引起軒然大波，不少網民指責行為自私，有機會傳播病毒，而港鐵指有關行為妄顧公共衛生，予以強烈譴責，並已就此事報警。

隱形病患者一直存在，沒病徵也可傳番病毒，另一方面，我們總不免會接觸周遭環境，不免擔心，究竟病毒在環境中的情況是如何呢？

美國疾病控制與預防中心（CDC）、國家過敏及傳染病研究所（NIAID）、及當地兩間大學共同合作，測試新型冠狀病毒和沙士病毒在不同表面，包括在氣溶膠（aerosols）、塑膠、不鏽鋼、銅和紙板表面的存活時間、數量，及減退情況。有關報告結果在17日在《新英倫醫學雜誌》發表，原來病毒在某些表面可活躍的時間長達3日。

新型冠狀病毒在不同表面存活和最活躍的時間（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

報告結果顯示，新型冠狀病毒在不同表面可存活情況如下：

塑膠表面：72小時內最活躍不鏽鋼表面：48小時內最活躍 硬紙板表面：存活24小時 銅表面：存活4小時 氣溶膠：存活3小時

空氣傳播是否有可能？

報告的實驗中，團隊利用儀器噴出5微米或以下的液體顆粒，以模擬在霧化程序下新冠病毒的存活情況，結果發現新冠病毒可存活長達3小時。《紐約時報》引述參與研究的弗吉尼亞理工霧化病毒傳播專家馬爾（Linsey Marr）指出，根據物理理論，在6呎高位置的氣霧，34分鐘後才會落到地上。不過，專家補充，隔一段距離後，氣霧中曝露的病毒數量十分低，大眾毋須因研究結果太過驚慌。

換言之，大家還是應避免到人多擠迫空氣不流通的地方為上策，且在公眾地方要時刻戴口罩。

包裹可否播毒？

另外，病毒可在硬紙板上存活長達24小時，換言之，包裹經長時間運送到上門，依附着的病毒未必仍可存活。專家指，除非送貨員對著包裹咳嗽打噴嚏，或用受污染的雙手接觸包裹，否則經包裹播毒機會較低。不過，如果仍十分擔心會經包裹感染病毒，大家可使用殺菌濕紙巾，先清潔包裹表面，接觸後再洗手。

事實上，研究結果有助大眾對新冠病毒的傳播有更多認識，可加強警惕減少感染機會 。

10個新冠肺炎不要盡信的事情（按圖）：

+ 20 + 19 + 18

相關文章：【新冠肺炎】包裹可傳毒？感染後一定發燒？抗疫10件不要相信的事

各地多個新冠肺炎群組感染案例，究竟病毒是經由什麼途徑傳播？（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

香港－福慧精舍佛堂

含有新型冠狀病毒的表面：經書面、蓋著經書的布、跪墊、洗手間的水龍頭手柄

相關文章：【武漢肺炎】福慧精舍水龍頭手柄、經書及跪墊 對病毒呈陽性反應

湖南－巴士

- 1人搭車傳染11人- 不同班次也可能受到感染 - 新冠病毒傳播距離最遠達4.5米 - 病毒至少在30分鐘內可漂浮在空氣、透過氣溶膠傳播

相關文章：【新冠肺炎】搭車傳染11人 研究指病毒在密閉空調車廂可飛4.5米

韓國－教會

衞生官員研究相信病毒是從其中一名信徒透過噴嘴傳播。信徒曾經共用噴壺將鹽水直接噴到口中，每次噴灑後沒有妥善消毒噴嘴，相信是感染原因。

懷疑含有新型冠狀病毒表面：噴壺

相關文章：【新冠肺炎】誤信有效防疫 韓國教會信徒共用噴壺向嘴噴鹽水播毒

醫學會前會長蔡堅表示，郵輪及飛機都是受感染的高危地方，直言長時間逗留密封地方是「無得避」，如必須外遊只能靠做好個人防疫措施。中國傳染病學專家鍾南山日前接受傳媒訪問時提醒，在密閉空間裏，升降機是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所。另外，新冠肺炎患者糞便含病毒，廁所也是高危地方，因此大家對這些環境要分外留意，接觸後要加強清潔。

以下為大家要特別小心的場所 （按圖）：

+ 3 + 2

- 巴士- 飛機 - 地鐵 - 郵輪 - 升降機 - 廁所

相關文章：武漢肺炎| 郵輪客連番確診 長時間留密封地方好高危 醫生教自保

如何正確洗手（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

相關文章：【武漢肺炎】洗手做足至少20秒！ 病毒依附雙手6個步驟不能少

大家應避免到人多的地方，也要和他人保持「六個階磚位」的距離，盡可能不要和他人握手，或接觸對方。而當你曾接觸任何物品後，其實雙手都可能已受到感染，因此大家應盡量避免接觸物件，勤洗手，並避免接觸臉部，以免經由眼、口或鼻受病毒感染。

減少經常摸臉小貼士（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

相關文章：【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸

（資料來源：《新英倫醫學雜誌》、《紐約時報》）

相關文章：【新冠肺炎】常見病徵乾咳排第2 5類咳嗽如何分辨有冇中招？