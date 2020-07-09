【新冠肺炎】爆第3波隱形病人有幾多？留意8個輕微症狀眼紅無胃口

新冠肺炎出現第三爆，有些病患感染來源不明。感染新冠肺炎病徵包括發燒及咳嗽，大家容易察覺，令人擔心的是，感染後未必有發燒，身邊的人又或者你自己，是否隱形患者而不自知，將病毒傳染開去？除了發燒，一些較不容易留意的病徵包括什麼？大家要加倍留意，及早求醫！

本港新冠肺炎疫情，出現第三波爆發，今日（7月9日）新增42宗新型肺炎確診，其中34宗為本地個案，加上昨日（7月8日）新增24宗確診個案，19宗屬本地個案，兩日內增加66宗確診個案，包括坪石彬記、佐敦新發茶餐廳及港泰護老中心群組。

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我會否是隱形病人？

冠狀病毒肺炎的病徵，在某些人身上較輕微或完全無病徵，但與出現症狀的患者一樣可釋放病毒，這情況之前已引起專家擔心，將引發新一輪疫情大爆發。

BBC報道引述世界頂尖學術期刊《自然》（Nature) 3月20日發表的文章，指輕症或者無症狀感染者可能佔所有新冠病毒感染者人數的60%。

報道又指，愈來愈多感染者並沒有確診病例密切接觸史，也沒有到過疫情爆發地。他們症狀較輕，未致於求醫地步，並且也可能會躲過如體溫檢測之類篩查，這種現象的嚴重程度，以及在病毒傳播中的作用難以捉摸。

在不能全部人皆接受檢測情況下，大家都有機會是隱形病人而不自知，故此不要自覺沒有病徵，就鬆懈下來。

如何做好防疫措施（按圖）：

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沒有發燒 也可能有其他病徵

疫情一度放緩過來，大家可能已放鬆下來；除了發燒咳嗽，你還記得有哪些新冠肺炎病徵？有什麼病徵容易被忽略？（按圖）：

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1）失去味覺及嗅覺

香港空手道代表曾綺婷早前確認感染，她於社交網絡分享自己的「住院一星期紀錄」，確診之初病徵不嚴重，但她透露早前曾出現嗅覺及味覺失調，之後慢慢回復正常，惟「肌肉痛又返嚟，再肚瀉咗4次……」

英國耳鼻喉科協會曾警告，失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞，或是造成失去嗅覺和味覺的原因。如突然失去嗅覺和味覺，應馬上自我隔離或求醫。

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2）疲累了？抑或已經是病徵？

有些病徵明顯，但有些病徵未必容易看得出，例如疲勞 。世界衞生組織公布的14大病徵，疲勞排第三，僅次於發燒及咳嗽，但不少人會疑問，究竟是自己最近真的太忙了？體力或精神上透支以致覺得累？還是已經感染了，而出現病徵？

之前幾位公開患病經歷的病現身說法，包括名人湯漢斯（Tom Hanks），他與太太曾確診感染，他在社交平台透露兩人感到有些疲勞，身體也痠痛。

We felt a bit tired, like we had colds, and some body aches. Tom Hanks

《The Daily Mail》就曾經報道其中一名患者的情況，指她在起初感到喉嚨痕癢和頭痛，她還形容感到的疲勞，是令她覺得「深陷入泥潭，只能選擇到床上休息」。她並沒有明顯咳嗽，也沒有發燒，只有覺得肺部深處有一些東西沉積著。

《美國媒體》報道一名確診前護士，她表示，在感染新冠肺炎的第一天，她感到不適並十分疲倦，有種覺得快將感冒的感覺。

3）失去胃口

《Mirror》報道指，新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振，有些可能只是不太想進食，有些人則可能出現完全不想進食的情況。

少於5 % 患者出現的5個病徵

世界衞生組織（世衞）於2月28日發表的報告，在55924宗確診病例中，統合了14大病徵。公眾集中關注最常見的症狀如發燒(87.9%)、咳(67.7%)，幾他病徵則只有5%或少於5%，例如眼紅只有0.8%患者出現，可能較易被忽略：

4）結膜充血（眼紅） (conjunctival congestion) (0.8%)

5）咳血(0.9%)

6） 腹瀉(3.7%)

7） 鼻塞 (4.8%)

8）噁心或嘔吐 (5.0%)

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隱形病人難防，你我可能都是，出入人多或人少地方，也應該戴口罩 ，減少將病毒傳染別人的機會。保護自己的同時，也保護他人。大家要共同正確防疫，才能有效阻止疫情進一步蔓延。

（資料來源：英國耳鼻喉科協會、Tom Hanks 社交平台、《The Daily Mail》、《NPR》《Mirror》、BBC、テレビ朝日系（ANN））