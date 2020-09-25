阿嬌眉骨蜈蚣疤｜傷口防發炎留疤切記3件事戒燒鵝？幾時濕水？

藝人阿嬌（鍾欣潼）早前跌倒撞傷右邊眉骨，接受兩次縫合手術，共縫數百針，日前她於微博發放傷口縫針照片，猶如蜈蚣般，令人擔心癒合後會否也留有疤痕，影響儀容。其實傷口處理不可輕視，一旦發炎，容易留痕，又或出現感染，後果嚴重。

阿嬌於9月7日凌晨發生意外，在廈門下榻酒店房間的洗手間因暈眩跌倒撞傷頭部，傷口長達6厘米。阿嬌較早前接受訪問時表示，縫針傷口已拆線，疤痕仍未消退。

▼按圖看阿嬌傷口痊癒經過👇👇👇

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傷口護理貼士1 ：傷口不可濕水？

阿嬌9月22日接受訪問時表示，自己傷口一星期前已拆線並可濕水。坊間不少說法指傷口濕水會影響傷口癒合，究竟是否不可沾水？

2006年全球頂級醫學雜誌BMJ曾發表一項「傷口未拆線能否濕水」的臨床研究，857名參與者隨機分成2組，分別是乾燥組及洗澡組，結果發現（按圖👇👇👇）：

1) 乾燥組：

•包紮換藥、不濕水洗澡

•傷口感染率：8.9%

2) 洗澡組：

•不包紮傷口、在縫線後48小時濕水洗澡

•傷口感染率：8.4%

研究團隊認為統計學上，兩組的感染率沒有差異，所以手術後48小時、傷口縫線後大可放心洗澡。

不過，即使可濕水，但為免受傷，仍應避免前往泳池、其他水療設施或自然的水源（例如河流，湖泊和海水）。

傷口護理貼士2：痂不可撕掉？

傷口癒合需時，期間要小心護理。傷口修復過程中，因為有凝血因子等修復物質，所以傷口會結痂。

不少人以為傷口結痂代表快要癒合，又或忍不住會把痂撕掉，其實都是大錯特錯。當痂的邊緣黏附得很緊，表示底層正在癒合，此時不要把痂撕掉，以免出現慢性發炎，引起潰爛、蜂窩性組織炎或壞死。

如果痂皮不是黏附得很緊，或是特別厚的結痂，外面伴有紅腫、有組織液或膿液湯滲出，則代表底層可能還在發炎甚至受感染，建議盡早求醫處理傷口。至於傷口癒合速度因人而異。

年紀大、身體缺乏蛋白質人士的細胞再生能力較差，傷口不易癒合。而糖尿病人、肥胖人士血糖高易血管阻塞，又常有多汗情況，都令傷口較難癒合。

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▼遇到一般燙傷／燒傷時，可以跟隨以下步驟處理：（按下圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

傷口護理貼士3 ：要戒口唔食燒鵝？

不少人聽過，有傷口忌吃燒鵝，註冊中醫師鄧蕙盈說，燒鵝是其中會引起傷口發炎的「發物」； 燒鵝以外，盡量避免進食以下食物：雞蛋、豉油、牛肉、羊肉、海鮮、辣椒、芒果、榴蓮、荔枝、菇菌類（如冬菇），竹筍等。這些食物，有機會令傷口再次發炎，癒合不良，容易留下疤痕。

西醫角度並無戒口之說，但強調注意均衡飲食，亦可多補充蛋白質及維他命C，可修補身體組織，有助加快傷口癒合及減低出現疤痕的機會。另外， 保持傷口清潔可減少發炎：

1 . 勤洗傷口及換敷料

2. 使用膠布或繃帶包紮時，不宜過緊，以免壓著傷口影響癒合

3. 避免傷口再受損，如受壓、磨擦或敷料敏感等

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傷口細菌入血可致命

皮膚是人體面積最大的器官，能夠擋住外來物入侵，是身體的第一道防線。傷口要小心護理，以免感染，若有傷口，皮膚表面的細菌例如葡萄球菌、鏈球菌，就有機會入侵身體，引起真皮及皮下組織發炎感染。傷口的炎症期一般只持續2至3天，若傷口四周持續腫脹、發紅甚至含膿，而且愈來愈痛，有可能受細菌感染，必須盡早求醫。

感染可能引起的症狀（按圖👇👇👇）：

+ 7 + 7 + 7

如果傷口長期未能癒合，患處或身體出現以上症狀，都應該盡快求醫；如果持續發炎而範圍逐漸擴散，有機會出現潰瘍，甚至細菌入血，導致敗血症，會有致命危險。若症狀輕微，可使用合適的口服抗生素，情況嚴重或需住院作靜脈注射控制病情。

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