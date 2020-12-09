新肝癌治療指引： 化療栓塞反應不佳患者應及早轉用肝癌藥 免傷肝

中晚期肝癌治療中，俗稱「大脾針」，經動脈化療栓塞（TACE）十分常見，原理是經動脈直接注射化療藥到肝臟，再用碘油堵塞動脈，令化療藥物停留在肝臟之中，直接殺掉腫瘤。但問題是，這種治療難免會損害到正常肝臟細胞，對於肝功能已有一定衰退的中晚期肝癌患者，經動脈化療栓塞或得不償失。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生引述建議指出，當中期患者進行經動脈化療栓塞後成效不彰時，應盡快轉用藥物治療，以免一直令肝臟受損，日後失去接受藥物治療的機會。

香港最常見的肝癌成因是乙型肝炎，大約有25%乙型肝炎帶菌者會轉化為慢性肝炎、肝硬化，最終發展為肝癌。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指：「肝癌患者大多要面對『一屋兩伙』問題，需同時處理肝硬化和肝腫瘤。然而，肝癌早期病徵不明顯，難以察覺，所以不少肝癌患者確診時已屆中晚期，腫瘤可能已變大或肝功能有機會已衰退。」

大約有25%乙型肝炎帶菌者會轉化為慢性肝炎、肝硬化，最終發展為肝癌。

部分患者不適合經動脈化療栓塞

肝癌最常用的治療方法是手術切除，但這限於早期肝癌或肝功能較理想的患者，中晚期患者該何去何從？梁廣泉醫生指，肝癌的化療有所不同，經動脈化療栓塞（TACE）利用肝臟腫瘤營養主要來自肝動脈的特點，將化療藥經動脈直接注射到肝臟腫瘤後用碘油堵塞，殺死癌細胞。至於正常的肝臟，因為還有肝門靜脈可供應血流，不會受到影響。

新型標靶藥的常見副作用有高血壓、皮疹、腹瀉等，但可用藥紓緩。

可是，這只是最理想的情況，梁廣泉醫生指：「臨床上不少肝癌患者確診時，腫瘤直徑已達八至十厘米，或屬多發性，兩邊肝葉有五至十粒的腫瘤，病情嚴重，經動脈化療栓塞未必能控制病情。另一方面，病情嚴重的患者肝功能不佳，這類治療始終會損害肝臟，令肝功能每況愈下。」

新指引建議及早轉用藥物 新標靶成效較佳

梁廣泉醫生指，對於中期肝癌患者，維持良好肝功能對癌症治療十分重要，因此在治療成效與副作用之間必須取得平衡。他引述一項亞洲肝癌治療指引指：「肝腫瘤大、對經動脈化療栓塞治療反應不理想的患者，不應繼續相同治療，建議應及早轉用藥物治療。」

梁廣泉醫生指，傳統一線標靶藥副作用較多，較大機會影響肝功能。

然而，梁廣泉醫生指，傳統一線標靶藥副作用較多，較大機會影響肝功能，縮小腫瘤的機會只有約一成，使用上有其局限。「幸好，新型肝癌標靶藥樂伐替尼（又稱侖伐替尼）於2019年在香港註冊，控制腫瘤的機會較高，部分副作用亦相比傳統藥物較少，使腫瘤縮小的機會升至四成，可作為不適用經動脈化療栓塞患者的治療出路。」新型標靶藥的常見副作用有高血壓、皮疹、腹瀉等，但可用藥紓緩。各種藥物各有其成效及副作用，患者必須與醫生詳細商討，了解哪一款藥物適合自己，再作治療決定。

個案：確診時肝功能差 一線用新型標靶藥

今年60多歲的林先生（化名），本身是乙型肝炎帶菌者，在毫無徵兆下的一次身體檢查發現肝臟有腫瘤，更已擴散到肺及骨。由於患者的肝功能不太理想，醫生建議患者在一線治療用新型標靶藥，四個月後大部分肝臟內及已擴散的細胞已受控，配合立體定位放射治療，癌症基本上已受控，亦由於治療副作用輕微，患者能維持正常社交及生活質素。

*以上資訊由臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生提供

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。