銀屑病生物製劑獲資助　藥劑師：更有效長期維持九成改善

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-01-28 06:00

擺脫皮膚痕癢和厚厚的灰白鱗屑，也許是銀屑病患者每早醒來的願望。但偏偏此症並無根治之法，只能加以控制，即使短期內控制得宜，病情仍容易反覆。幸而，生物製劑的出現，或有機會打破困局，助患者「願望成真」。聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「銀屑病生物製劑藥物資助計劃」，資助患者約20%至30%藥費，以紓緩患者的經濟負擔。最新臨床研究數據顯示，資助計劃中的抗IL-23生物製劑，比傳統的生物製劑（如抗IL-17製劑或抗TNF-α製劑）更能針對發炎源頭，超過八成患者五年後仍可維持九成改善（PASI 90）。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚指：「如無法控制銀屑病，病情或會一直惡化，患者須承受皮膚、外觀等問題折磨。特別是常被誤以為患傳染病而受到其他人的奇異目光，情緒嚴重受影響。」嚴重的話，銀屑病更會影響身體各部分，引起併發症如關節炎、心血管疾病及代謝綜合症等疾病，令健康問題愈來愈嚴重。

生物製劑更能針對皮膚發炎機制

要對症下藥，先要找出問題的癥結。銀屑病是一種免疫系統失調的慢性炎症，當皮膚的角質形成細胞受外來干擾（如煙草、藥物等），會釋放物質刺激樹突狀細胞，繼而釋出IL-23發炎因子、刺激TH17輔助細胞釋出其他發炎因子如IL-22、IL-17A等，令銀屑病者皮膚不斷發炎，表皮細胞新陳代謝加快、皮屑積聚。

只要成功截擊IL-23發炎因子，其他發炎因子如IL-22、IL-17A等就不會激發免疫反應。抗IL-23生物製劑能有效減少免疫系統所導致的發炎反應，改善銀屑病的病情。

抗IL-23生物製劑最新數據：大多患者長遠維持九成改善

2019年刊載於醫學期刊《刺針》的研究ECLIPSE，直接比較抗IL-23和抗IL-17生物製劑的功效。患者在使用48周後，84%注射抗IL-23生物製劑的患者可維持PASI 90（病徵達百分之九十改善）、抗IL-17生物製劑的只有七成。病情長期穩定對患者十分重要，病情反覆會令患者情緒高低起伏，影響心理健康，不利控制病情。故考慮治療用藥時，藥物功效的持續性是相當重要。

另外，根據一項第三期臨床試驗研究VOYAGE 1、長達五年的臨床數據，超過八成患者在使用抗IL-23生物製劑約五年後，仍可維持PASI 90（病徵達百分之九十改善），藥物的功效能持續維持。而達PASI 100（病徵達百分百改善）的，亦有約五成，療效理想。

副作用與其他生物製劑相約 使用前宜與醫生商討治療方案

抗IL-23生物製劑主要透過調節免疫系統，達致控制銀屑病的效果，故有機會導致免疫力下降，受感染風險較高。有長期感染或潛伏性感染的病人，必須先告知醫生其病歷，經醫生詳細評估後才可決定是否合適使用這種生物製劑。而即使沒有以上感染情況，亦應先諮詢醫生意見去決定可否用藥。

另外，這種生物製劑較常見的副作用為感染，如上呼吸道感染、腸胃炎、疱疹或皮癬，小部分的病人或會出現頭痛、注射部位紅腫、敏感等反應。以上的副作用與抗IL-17製劑的副作用相類似，出現機會亦相近，並不算高。

資助患者注射抗IL-23生物製劑

目前患者須自資注射生物製劑，但不少患者或因經濟困難而局限了他們的治療選擇。為讓患者更快得到有效治療，聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「銀屑病生物製劑藥物資助計劃」。注射療程為首星期注射第一針，四星期後注射第二針，此階段可獲買一送一資助，隨後每兩個月注射一針，可獲買四送一，約八折資助。聖雅各福群會惠澤社區藥房藥劑師會提供詳細的用藥輔導，讓患者更加了解銀屑病和生物製劑的用途，幫助患者改善病情。

簡化經濟審查程序

參與藥物資助計劃的申請人，必須持有有效香港居民身份證，獲醫生評估適合使用銀屑病生物製劑。申請人進行經濟審查，家庭每月收入少於7萬或可動用資產少於港幣80萬元即可申請。

如欲下載表格申請或了解更多資料，請瀏覽www.charityservices.sjs.org.hk，致電2831 3289或WhatsApp查詢：5131 3638。

*資料由聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師葉君瀚提供

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。