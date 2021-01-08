英國放寬對英國國民海外護照（BNO）持有人，成為公民的要求，不少港人亦萌生移民英國的念頭。當中醫療保障是生活中非常重要的一環，因此本文會分享香港和英國的公營醫療的分別及需注意事項。

NHS國民保健服務

英國的國家醫療保健服務系統，National Health Service （NHS），為英國四大公營醫療系統（在英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯）的總稱，支出主要由全國稅收，和國家保險所支持，向英國公民提供免費的看診服務（在公營機構診症只需付藥費），包括絕大部份的醫療服務，如預防保健、急診、生育、疾病護理等，有如香港完善的醫療保險，低收入者、未成年人、長者等更有可能免除所有費用。

英國看病以預約制度實行，需先透過上網登記、電話或現場預約全科醫生（General practioner - 簡稱GP），要等候大約一至兩個星期。再由他們轉介至相關的專科，才能正式診症治病。到NHS醫院看病時，也需醫院審核和檢查相關文件，才能知道該次診症是否符合NHS的免費資格。

（圖片：TheGRCHub）

NHS服務對象及申請方法

NHS主要是為英國公民而設，而英國國民海外護照（BNO）持有人則需於辦理簽證的時候繳交健康稅 （IHS），每年為624英鎊（約6,500多港元），除此之外以下人士可以享受NHS服務：

．擁有英國永久居留權的人士

．已繳納國民保險稅的海外英國公民

．獲得英國工作許可 (半年以上)，並已繳納每年624英鎊IHS醫療附加費

．在英國的全日制外國留學生 (半年以上)，並已繳納每年470英鎊IHS醫療附加費

．為有NHS資格人士的配偶，或未成年子女，並已繳納醫療附加費

．成功申請歐盟居民的英國居留權

．擁有英國難民身份

（圖片：Transferwise）

NHS其他收費

英國是醫藥分家式處理。如國民在公營醫療中看症，基本上需要自行付每次每件藥品約9.15英鎊的藥費。不論是上述哪種人士，也應相關醫療中心登記，才能獲得NHS醫療卡，享受NHS服務。另外，驗眼計劃與牙科保健仍需收費，只有符合以下資格人士完全免費。

驗眼計劃：

成人收費一般為£ 25英鎊。不過16歲以下、18歲以下的全職學生或60歲或以上的長者、已被診斷患有糖尿病或青光眼等人士可享有免費服務。

(圖片：ucsfhealth.org)

牙科保健：

成人收費按照3個類別。

Band 1 : 包括一般檢查、洗牙、X ray - £ 22.70

Band 2 : 包括Band 1 服務 + 補牙、脫牙 - £ 62.10

Band 3：包括Band 1 & 2服務 + 裝假牙、牙冠、牙橋 - £269.30

而18歲以下、19歲以下全職學生、孕婦或者過去12個月曾生育的女士（必須提供醫生證明）可豁免收費。

(圖片：PhillyVoice)

香港、英國公營醫療（NHS）有甚麼分別？

香港先前作為英國的殖民地，兩地的醫療體制和水平並沒有十分大的差異：

非緊急服務

香港：

市民可到醫院管理局轄下的超過20所普通科門診，預約以優惠價格看診，如有需要，亦能被轉介至有關專科。

英國：

市民可到醫院管理局轄下的超過20所普通科門診，預約以優惠價格看診，如有需要，亦能被轉介至有關專科。 在大城市設有緊急治療中心，毋須預約，只有符合NHS資料（包括臨時號碼）人士方可使用；但包括在NHS的私家診所也同樣是免費的。

合資格人士更可享有3項免費醫療服務： １. 手術 (剖腹產子、癌症治療如：放射治療、化學治療、物理治療等) ２. 驗血服務 ３. 身體檢查 (每隔三年NHS會發信通知合資格的女士進行檢查。25歲至64歲 - 免費子宮檢查；50歲至71歲 - 免費乳房檢查。當市民55歲時，NHS 亦會邀請男士及女士進行免費腸鏡檢查。)

醫療水平

香港：

根據2014年彭博健康護理效率指數：香港人的平均預期壽命是全世界最長的，也是全球最有效率的醫療護理系統。

英國：

根據2017年英聯邦基金健康評估：英國的醫療水準在一系列發達國家（包括美國、挪威等）中排名第一，護理流程、管理效率、平等性等均位列榜首。

救護車服務

香港及英國：

在非常緊急的情況下（多數是有性命危險），可致電999，告知現埸情況和地址，救護車會盡快趕到，而且政府救護車不會收費。

*必須注意事項*：

在英國，若果預約到專科求診，但無法如期出席，可於24小時前取消預約，否則有機會被罰款及列入黑名單。切忌遲到，因為醫院或診所有權利單方面取消預約。

更值得注意的是，英國在打擊濫用急症服務方面是非常嚴格，與香港多以酌情方法處理非緊急患者大為不同。英國的急症服務主要是處理意外或緊急的患者，其他非緊急情況是不會被接納。因此如非緊急情況切勿濫用急症服務，以免得不償失。