一日一粒藥控制愛滋病　盡早治療、定時服藥降體內病毒達U=U

時至今日，許多人仍然對於愛滋病的傳染方式和治療方案存有不少誤解，如大眾以為感染者服藥後仍會傳播他人，感染者又怕藥物繁多、副作用強等等。但其實現時已有新治療方案，一天只需服一粒藥，就可有效控制體內的病毒量，而達致檢測不到病毒水平的話，即代表感染者不會傳染他人。藥物更能降低感染者出現併發症的風險，保障其健康。香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病專科醫生林緯遜強調，愛滋病現時有藥可醫，新藥也更方便和有效，他提醒病人若發現染病，應盡早求醫，並與醫生商討合適的治療方案，及早控制病情，回復正常生活。



香港愛滋病基金會董事局委員暨感染及傳染病專科醫生林緯遜指，現時有新藥可有效控制愛滋病病毒，一天只須服一次、每次服一粒，加上副作用低，感染者無須過分憂慮。

林醫生強調，感染者越早治療愛滋病效果越好，更可減低因愛滋病病毒而引起其他併發症的機會，「經診斷後立即開展藥物治療的話，可盡快提升感染者免疫系統的能力。當免疫系統改善，出現併發症如引發感染、腫瘤等情況的風險都可降低。」他續指，經藥物治療後，感染者血液中的HIV病毒載量可逐漸降低，當感染者血液內的病毒降至不能偵測的水平時，感染者體內的病毒亦不會傳播予另一個人，「醫學界稱此概念為U=U（Undetectable = Untransmittable），測不到等於傳播不到，這在推廣公眾健康知識上相當重要。」

新抗病毒藥物一天服一粒 副作用少療效更強

雖然服用藥物相當重要，但林醫生提醒感染者應先與醫生商討及了解各項藥物的特性，以決定最適切的個人化治療方案。「醫生會綜合不同因素作出考慮，如感染者體內的CD4淋巴細胞水平和病毒載量水平，亦會留意感染者有否身患其他共病，如乙型或丙型肝炎等，同時也會考慮各種藥物的特質再作決定。」

林醫生指，以往感染者須每日服藥數次，每次服用2至3種藥物；惟藥效不大，也帶有不少副作用，亦容易出現抗藥性。但近年隨醫學進步，已有新方案能有效控制愛滋病，「如『三藥方案』，即一款藥物中已包含三種藥物成分，當中更含有整合酶抑制劑。感染者每日只需服藥一次、每次一粒藥，更方便及有效。而且新一代藥物較舊一代藥物的副作用大大減少，能更持久抑制病毒、提升CD4淋巴細胞水平，也能減低愛滋病引起的不同感染、疾病和腫瘤的風險。」

藥物依從性影響療效 按時服藥成控制病情關鍵

縱使有藥可控，但感染者的藥物依從性（即堅持定時服藥）是影響療效高低的關鍵。「藥物依從性是治療中最重要的一環。最大機會導致藥物失效，或難以穩定控制病情的原因，大多是因藥物依從性低而起，如不定時或忘記服藥，都有可能造成抗藥風險。無論藥物多有效、質量多好，最重要還是感染者每天都要準時服藥。若能做到這一點，藥物就能發揮最大功效，相信出現抗藥性的機會亦非常低。」

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。