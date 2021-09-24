銀屑病病情反覆 增「累積性生活障礙」風險　醫生籲及早控制病情

人生中，總會遇到障礙，部分是可藉由一些方法控制、避免，從而減低這些障礙長遠累積出現的後果。皮膚科專科何家強醫生表示，近年醫學界開始提出「累積性生活障礙（Cumulative Life Course Impairment (CLCI)）」的概念，希望能透過醫學界前人的經驗，為一眾銀屑病患者及早預示病情的影響性，避免患者因為錯失適當的治療而造成身體外觀、心理、情緒、社交生活及經濟等對方面的累積性負擔。

何家強醫生表示，如銀屑病患者未能有效控制病情，長遠會造成「累積性生活障礙」(CLCI)，即對患者身體外觀、心理、情緒、社交生活等都會造成負面影響。

銀屑病是一種因免疫系統失衡以致體內出現自我攻擊的免疫反應，皮膚是當中最常見的受侵襲位置，但此症亦有可能令關節發炎甚至變形，長遠降低活動能力；另外眼睛或腸道也有可能發炎，亦可增加抑鬱、心臟病和中風風險，所以銀屑病的影響不只局限於皮膚之上，而是一個全身系統性疾病。

治療銀屑病時，會採用的傳統療法包括外用藥物、光學治療、口服藥物治療。皮膚科專科何家強醫生表示，外用藥物治療主要為含焦油類或類固醇，以及維他命D衍生物，但功效不算十分顯著，一旦停藥有可能引致病情反彈，而且長期使用類固醇，可引致皮膚萎縮、變薄或長出細毛等副作用。光學治療則是透過大劑量紫外線照射皮膚以減輕病情，但同時會令皮膚變得乾燥和增加皮膚癌的風險。

「口服治療藥物多以抑壓患者整體免疫系統為主，藥物包括甲氨蝶呤、環孢素和維他命A酸藥物，但維他命A酸的效力因人而異，副作用也不少，這些藥物亦有機會產生破壞肝臟和腎臟的副作用，加上有關藥物並直接非針對引致銀屑病的發炎因子，只以無差別方式去抑制免疫系統，容易對患者造成不必要的影響，副作用亦會較大。」

傳統口服藥物治療較多副作用

何家強醫生不諱言，傳統治療方案有機會減低患者持續治療的決心，部份病人或會選擇在病發時、病情嚴重時才用藥，令病情變得反覆，長遠有機會造成累積性影響。「隨著醫學界對銀屑病的認識愈來愈多，我們知道如果未能有效控制病情，長遠會對病人的身體外觀、心理、情緒、社交生活等都會造成負面影響，醫學界稱之為『累積性生活障礙』(CLCI)，所以醫學界希望為病人進行治療前，預先讓患者對其病情發展有更多的認知，明白忽視病情對他們生活上的長遠影響性，繼而更願意配合持續治療，以達到理想的治療效果。」

要達到理想的治療效果，現時醫學界亦會採取更積極進取的治療方案，務求及早減低CLCI的影響性。何醫生續稱，醫學界會以PASI評分方法，以評估銀屑病的嚴重程度，研究顯示，如患者於病發後一年內能達到PASI 90，即銀屑病斑塊覆蓋範圍、發紅、增厚及脫皮情況的消除度較確診時減少90%，患者的情緒指數會提升90%，反映病情並沒有為生活造成影響；如PASI 指數只達75%-89%，患者的情緒指數只約30%至60%。

何醫生表示，目前醫學界會採取更積極進取的治療方案，務求及早減低CLCI的影響性。（GettyImages）

生物製劑有助患者減低CLCI 影響性

近年，醫學界較常使用生物製劑去協助患者達到PASI 90或以上的治療效果，何家強醫生解釋，生物製劑能針對特定免疫系統的發炎因子作出抑製作用，大大減低對整體免疫系統的影響，而近年常用的生物製劑可分為兩大類別，包括白細胞介素23 (IL-23)、白細胞介素17(IL17)，副作用相對較少。「傳統的生物製劑以抗甲型腫瘤壞死因子為主，但藥理機制並非以針對患者身體病源的淋巴細胞，所以有一定的副作用，例如有機會造成嚴重的感染如肺結核，所以使用時要非常小心。」

至於新一代的生物製劑如IL23、IL17均為人源化抗體，安全性較高。以IL23類別的生物製劑為例，不但長遠效果較好，而且藥效較長，藥物能在人體內維持一段較長時間，例如可相隔3個月才注射一次，大大減低患者的Sick role(病患者角色)，有助持續治療。何家強醫生表示，不同藥物的成效與副作用有不同，患者應與醫生商討最合適的治療方案，但何醫生重申及早控制病情的重要性，以減低長遠出現CLCI的影響，亦有助提升生活質素。