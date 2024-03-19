自行停藥影響銀屑病治療效果 籲與醫生商量對策

控制銀屑病病情如一般慢性疾病，需要長治久安，患者如果自行減藥或停藥，很有可能會導致病情惡化，令生活質素大受影響。一項問卷調查發現，近四成銀屑病患者曾經自行停藥，而且不少人停藥至少一年，大部份人其後都出現病情惡化的情況。有皮膚科專科醫生指出，如果患者因經濟問題而導致治療方法受到限制，目前社區也有相關藥物資助計劃可以紓緩壓力；患者亦可以與主診醫生商討，適當地延長治療間隔。



熔斷機制致停藥 銀屑病病情惡化

一名年約50歲的女士，她的銀屑病病情比較嚴重，需要接受生物製劑治療。但早前新冠疫情期間，她前往英國探親，不幸遇上熔斷機制，無法即時返港，連續數月無法接受生物製劑治療，病情因而逐漸惡化；再加上當時英國的疫情亦較嚴峻，無法輕易找到合適的治療方法，該名女士的皮膚症狀及關節痛的情況開始嚴重。幸好，其後恢復航班，該名女士回港重新用藥後，情況得以改善。

皮膚科專科陳湧醫生表示，銀屑病是一種免疫系統失調導致所致的皮膚疾病，患者的自身免疫系統會攻擊皮膚，導致皮膚細胞過度增生。現時，銀屑病的傳統治療方案包括外用藥物，如類固醇藥膏，大多用於輕微至中度個案；有些個案則需要服用口服藥物，抑制免疫系統以改善炎症，但副作用較多，包括會引致高血壓、肝臟受損等等；另外，部分個案可以採取光學療法，研究顯示有助改善病情，但療程繁複，患者需要經常接受治療，而且有機會增加皮膚老化及癌變的風險，因此並不常用。

抑制IL-23 達PASI0

陳醫生指出，較新的治療方案則有生物製劑。舊一代生物製劑可抗腫瘤壞死因子，減低炎症反應，但成效未盡理想。近年，醫學界對於銀屑病個案的發炎機制認識更加深入，發現了多個發炎因子。因此，新一代生物製劑可以更直接、具針對性地治療銀屑病，包括抑制IL-23細胞因子的生物製劑。患者只需數週注射一次，有研究顯示，採用新一代IL-23抑制劑24週之後，有四成半PASI等於0，即徹底清除銀屑病。

陳醫生指， 新一代生物製劑可以更直接、具針對性地治療銀屑病。

早前，一項病人調查於去年12月中至今年3月初訪問了62名銀屑患者，曾經使用的藥物最常見包括生物製劑、外用類固醇藥膏、非類固醇消炎藥膏、口服中藥等。而目前，八成患者正使用生物製劑。調查顯示，近四成患者曾經自行停藥或轉藥，當中五成人自行停藥最長一年，可見未有依從醫生指引用藥的情況頗為嚴重。

自行停藥令治療大打折扣

陳醫生表示，自行停藥不但會令以往治療效果大打折扣，更有機會使銀屑病嚴重程度上升。他引述外國研究指出，一旦患者病情復發，他們的自信、情緒、整體健康狀況、工作表現、社交能力等，通通下降，對生活質素造成重大打擊。

他呼籲，患者如果遇到困難，包括擔心副作用、經濟負擔等等，導致需要中途停藥或轉藥，其實最好的辦法是與醫生商量，讓醫生看看能否調整藥量，以減低藥費，又或者轉介到合適的藥物資助計劃，而非貿然停藥或轉藥。