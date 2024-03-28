必睇養生要訣！解構百年老字號全新結合NMN成分中式抗老產品

經常捱更抵夜，工作忙碌的香港人，不少只有20多30歲的年輕人，其身體和精神的退化現象都已經變得非常明顯！除了要改善生活習慣，多做運動養生之外，近年不少人都會吃成份天然的中式保建品以調理身體，但市面產品眾多，該如何選擇？今次就推介百年老字號中醫藥品牌北京同仁堂按華人體質，加入現代生物科技研發的全新中式抗老「保齡」及「仙齡」系列產品，當中成分除了有近年人氣抗衰老成分NMN、輔酶Q10及富硒酵母，再以中醫五行學說細分不同功能嘅中藥配方應對臟腑功能失衡，分別做到「排毒護肝」、「健脾美顏」及「益腎強肺」3大效能！想知道哪款產品最適合自己？以下立即為你解構！



熬夜、壓力大、喝酒的你需要：「保齡—清疏版」排毒護肝

肝功能差容易令身體出現腹脹、消化不良、口乾、眼睛乾、煩躁易怒及皮膚發黃等症狀，而「傷肝」的行為則包括經常熬夜、生活壓力、喝酒、吃太飽及吃太多加工製品、碳水化合物等。「保齡—清疏版」主要成分為蒲公英提取物，除了清熱解毒，更擁有刺激肝臟的代謝和解結功能，可通過提升肝臟功能把代謝物排出，從而起到清肝的作用，另外更可以抑制酪氨酸酶活性，保護皮膚，淡化色斑和色素等，再配合 NMN，輔酶Q10及富硒酵母成分，調節身體機能，讓體內臟腑運行有序，消除濕氣重、減低肢體沉重感，健肝同時護肝！

「保齡—清疏版」主要成分為蒲公英提取物，清熱解毒的蒲公英，用於肝熱，亦有助改善食慾不振、腸胃不適、脹氣等。

面色發黃、肥胖、眼袋大的你需要：「保齡—清靚版」健脾美顏

原來皮膚差、面色黃有機會是脾虛問題，從身體內調理才可以回復美顏！

不少港人都有脾虛問題，日常生活中飲食、情緒失衡等均會導致脾虛，容易出現面色發黃、眼袋及肥胖等表癥。「保齡—清靚版」以薏苡仁提取物為主要成分，薏仁具健脾、益胃、補肺，既能為人體補充水分亦能除濕利尿、促進消化功效。豐富的纖維素有助排出體內多餘水分及毒素，另外亦有降血壓血糖、對腸道菌群具有調節作用，再配合 NMN，輔酶Q10及富硒酵母成分，可增強肌膚自我修復，由內至外，達致美肌效果！

「保齡—清靚版」採用主要成分薏苡仁，於《本草綱目》中記載，具養顏駐容、輕身延年之效。

肺虛、精神不振的你需要：「仙齡—御活版」益腎強肺

「睡得好，身體好」，想改善睡眠質素中醫角度可用野生冬蟲夏草改善！

每天睡極不夠，身體及精神皆疲累，或出現久病、肺虛的你，中醫多數會指你的肺、腎精氣不足！中醫角度肺和腎是人體免疫力的根本，強肺氣可以減少出現鼻敏症狀、咳喘，健腎氣充足則體健少病，抗病力強。「仙齡—御活版」就特別以野生冬蟲夏草及野生雲芝作主要中式抗老成分。野生冬蟲夏草具有補肺益腎，止血化痰，強身延年的功效，現代研究指出，蟲草還具有免疫調節、抗炎、抗疲勞等作用，更是超級助眠好物，改善睡眠質素；野生雲芝則有健脾利濕、止咳平喘、清熱、解毒、消炎的功效，有調節及激活人體自然的防禦機制；兩者再結合NMN、輔酶Q10及富硒酵母，就擁有益腎強肺、重拾活力之用！

全面提升身體機能的「仙齡—御活版」亦即將推出。

NMN、輔酶Q10及富硒酵母功效知多啲！

是次「保齡」及「仙齡」系列產品，特別加入NMN、輔酶Q10及富硒酵母3大抗老成分，其中NMN是近年市場上人氣的保健品，在細胞內可轉化為與人體新陳代謝相關的重要NAD+，還可以「關閉」加速衰老過程的基因，所以額外補充NMN被認為擁有強化人體細胞功能的作用！另外，輔酶Q10就具有強大的抗氧化能力，有助預防心血管、肝、頑症等問題，最後富硒酵母則擁有優良抗氧化作用以維持心血管系統的正常功能。

詳情可click 入https://nmn.tongrentangcm.com 了解産品內容！

（資料及相片由客戶提供）