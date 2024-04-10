心驚驚茶餐廳｜捱夜睇波食零食　太投入球賽或誘發心臟病？

香港不少球迷熱衷歐洲球賽，不惜捱夜感受精彩刺激的氣氛，但原來太投入觀賽有機會影響心臟健康。加上捱夜睇波難免吃零食、飲啤酒，不只影響生理時鐘，高熱量的食物亦有機會誘發心臟問題。到底怎樣才能健康地享受球賽？一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生鍾一翹的專業分享！

攝影：鄭子峰



問題1：太投入欣賞球賽有機會觸發心臟病？

觀看球賽太投入有機會心臟病發的說法具醫學實證。不少大型研究顯示，於奧運、世界盃以及歐聯等重要賽事中，病人心臟病發的機率明顯增加。這是因為足球比賽是一項刺激性的運動，觀眾於極度投入的情況下，血壓和心率都會加快，隱性心臟病患者在日常無甚病徵，在過度刺激的情況下或引致急性心臟病發作或心律不正等情況。

心臟科專科醫生鍾一翹分享欣賞球賽對心臟健康的影響。

問題2：不少球迷觀看球賽時喜歡吃零食及飲啤酒，對身體有何影響？

在觀看球賽時，許多人都喜歡享受啤酒、花生和各種零食，這些高熱量的食物，尤其酒精，會誘發多項心臟問題，例如高血壓、心律不正，甚至冠心病。即使本身沒有心臟病，不良的飲食習慣亦會導致肥胖，繼而引發糖尿病、高血壓以及冠心病等健康問題。

問題3：捱夜欣賞球賽導致睡眠不足，對心臟健康有甚麼影響？

長期熬夜影響健康有很大的負面影響。年輕時血管暢通，較少出現心臟問題，而且身體恢復時間也相對較短。然而，血管彈性隨年齡增長變差，甚至硬化，再加上生理時鐘紊亂，提升患上心血管疾病的風險。因此，我建議大家避免捱夜，不妨錄下比賽後再觀看，這是一種更健康的習慣。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。