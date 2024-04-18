心驚驚茶餐廳｜168斷食、戒早餐好傷身？醫生揭開減肥陷阱

168斷食法、戒早餐、轉食代糖，坊間減肥的方法林林種種，盲目跟風隨時傷身又傷「心」！與其道聽途說，不如一齊踏入「心驚驚茶餐廳」，坐低聽聽心臟科專科醫生何國棟的專業分享！

攝影：蘇煒然



問題1：時下流行168輕斷食減肥法，省卻早餐，對心臟健康是好是壞？

何國棟醫生：這是個複雜的問題，並沒有一個絕對的答案。首先，並非所有人都適合斷食，例如過長的斷食時間可能會令糖尿病患者的血糖過低，出現健康風險。此外，斷食亦需配合均衡飲食。不少人以為過了斷食時間就可以盡情進食，隨時攝取過多熱量，難以控制體重，更有可能增加患上心血管疾病的風險。根據2019年《歐洲預防心臟學會雜誌》的一項研究，不吃早餐並在睡前兩小時內進食晚餐的人士，患心血管疾病的風險增加4至5倍。當然，這並不意味著單靠吃早餐的飲食習慣就能減低患心臟病的機會，還需要結合均衡和健康的飲食習慣。

心臟科專科醫生何國棟拆解幾種坊間大熱減肥方法的潛在健康問題。

問題2：早餐究竟要怎樣吃，才能達到健康瘦身的效果？

何國棟醫生：早餐可考慮全穀類食物，未經精製的澱粉質不僅能提供身體所需的能量，還可以減少血糖的波動。同時亦可搭配優質蛋白質，如雞肉、雞蛋或奶製品，有助攝取多樣化和優質的氨基酸。最後可以加入一份水果，補充膳食纖維之餘，也是代替含糖飲料的好選擇。

問題3：世界衛生組織(WHO)，將代糖阿斯巴甜歸類為「可能致癌物」，繼續食用會否影響健康？

阿斯巴甜是一種人工合成的甜味劑，部分人士食用後會出現腸胃副作用，例如腹瀉或便秘。世界衛生組織將其歸類為2B級「可能致癌物」，因此不建議長期使用。大家可以考慮使用一些天然的甜味劑，如卡路里較低的甜菊糖或羅漢果糖作為替代品。然而，並不建議食用過甜或過重口味的食物，因有機會導致味覺和飲食習慣改變，繼而需攝取更甜或更多才能獲得滿足感，有機會增加患心臟病或糖尿病的風險。

（資料由客戶提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。