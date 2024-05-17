MediFast香港快驗保紮根本地30載　以優質服務打破體檢市場陰霾

健康是大家永遠不能忽視的重點，但近期有某體檢中心被投訴檢測過程不專業，令港人隨即收起幾分對其他體檢中心的信任。MediFast香港快驗保作為香港老牌體檢中心，開業30年一直保持良好信譽，最近深受困擾的是品牌名被人抄襲，香港快驗保總裁岑詠思女士就希望可以透過做好自己，消除港人對本地體檢服務的疑慮。同時，亦叫大家認清楚英文名MediFast，以免受騙。



體檢市場講求專業及信譽

身體檢查是透過各種醫療設備、儀器檢查、化驗和專業人士的知識及臨床經驗，讓大家清晰地了解自己的身體狀況，所以設備和專業人士需要展示出令大眾投下信心的一票。MediFast香港快驗保致力推動預防醫學，期望香港人定期跟進自己的身體變化，及早治療，不要輕視健康管理，不要耽誤治療的最好時機。MediFast香港快驗保其中一個最大的特點是為客人「度身訂造」屬於他們的醫療報告總結書，客人身體檢查後，醫生會根據客人的檢查結果撰寫中英文體檢報告及健康建議，深入淺出，令大家更了解自己的身體狀況。

MediFast香港快驗保是由中國大型醫療企業愛康集團全資擁有。

MediFast香港快驗保信譽、技術有保證

信譽是需要時間建立，而MediFast香港快驗保「一站式健康管理中心」紮根香港30載，更加為多間國際企業提供多項醫療相關服務，關係至今亦同樣維持30年，信譽絕對有保證。此外，MediFast香港快驗保是由中國中高端連鎖體檢與健康管理集團—愛康集團全資擁有，愛康集團於2023年曾獲《FORTUNE》選為「最受讚賞的中國公司」，是中國第一間、亦是唯一獲選的醫療機構。在2023年《財富》全球500強在華企業的242家，及《福布斯》榜上中國規模排名前100強的86家都是選擇用愛康集團的服務，可見愛康集團的專業程度獲得推崇及國際認可。愛康集團創始人、董事長兼CEO曾在哈佛大學醫學院就讀遺傳學博士，前後曾創立兩家公司在美國納斯達克上市。愛康集團每年為近1,000萬企業員工及個人提供優質的健康管理與醫療服務，亦在中國58大城市設有160多家體檢與醫療中心，同時與全國200多個城市超過800家醫療機構建立合作網路。愛康集團向來以國際標準營運及管理，旗下四家體檢中心已經獲得國際醫療服務權威論證機構Joint Commission International (JCI)的認證，集團旗下首家高端旗艦中心由哈佛醫學院前副院長出任。MediFast香港快驗保無論是醫療系統、數據系統、醫療培訓、醫護人員均是以獨立機制管理運作，保持著高專業水平。

愛康集團於2023年曾獲《FORTUNE》選為「最受讚賞的中國公司」，是中國第一間，亦是唯一獲選的醫療機構。

MediFast香港快驗保還設有獨立實驗室，由香港註冊一級化驗師主理，保証專業可靠。對於女體檢者，三間體檢中心均由註冊女醫生及女醫護團隊為女體檢者驗身及提供醫療服務。同時，中心亦是趕上數碼時代，醫療機構處理個人資料和醫學檔案都有嚴格要求，需要符合業界的國際標準。MediFast香港快驗保以醫療機構企業級軟件的電子加密醫療平台，讓用戶隨時隨地查閱體檢報告，不受地域限制亦能將報告提供給當地專科醫生了解情況。同時，MediFast香港快驗保已經引入包括Airdoc等在內的醫療人工智能的應用，全面擁抱人工智能。

MediFast香港快驗保以醫療機構企業級軟件的電子加密醫療平台，讓用家隨時隨地在網上查閱體檢結果。

香港快驗保總裁岑詠思女士冀做好自己 助本地市場重拾信譽

體檢是不可或缺的服務，是讓大眾了解自身健康的途徑，香港快驗保總裁岑詠思女士坦言其他體檢中心的不專業對MediFast香港快驗保、以至本地的體檢行業均帶來重大打擊，尤其近年公司品牌名被人抄襲，很多老客戶被騙到某公司，深表遺憾。同時，岑總裁亦呼籲大家以公司英文名MediFast作準，以免受騙。「香港體檢市場向來十分自律，每位醫生和醫護均以專業見稱，關懷備至。我們秉承「以質取信，顧客至上」的宗旨，重視醫護的質素及專業性，30年來以優質體檢取勝，所以希望可以透過做好自己，消除港人對本地體檢服務的疑慮。」

香港快驗保總裁岑詠思女士希望能透過做好自己，消除港人對本地體檢服務的疑慮。

旺角分店位於彌敦道惠豐中心，已租賃十多年，交通便利，吸引不少香港人每年惠顧。

（資料及相片由客戶提供）