計劃買人生第一份保險4大貼士！揀適合自己且性價比高的保障

作為二十多歲剛踏入職場的新鮮人和三十多歲忙於事業奮鬥的上班族，在拼搏之餘也不能忘記為自己的健康人生作好規劃。投保保險是應對生活中突發事件的其中一個辦法，透過將風險轉移給保險公司來為未知的事做好準備。我們了解到年輕人的預算不高，因此選擇一份適合自己、性價比高的保險極為重要，以充分保障自己、家人及個人資產。



以下有四大貼士，幫助提升個人保障。

貼士一 保障範圍全面、實用

在購買保險時，最擔心保障範圍不夠全面，或不符合自身需求，等到意外發生時才發現不受保，導致嚴重損失。所以選擇一份性價比高的保險，最重要是了解清楚保障範圍。常見的保障包括意外、危疾和人壽保障，以減輕突發意外或疾病帶來的經濟負擔，因此，值得留意保險是否包含上述這三項保障。

安達人壽的全首護三重保障計劃包含意外、危疾及人壽保障。部分僱主可能沒有為僱員提供醫療保險等福利，因此選擇一份涵蓋這三項保障的的保險計劃，可以減輕上班族對醫療支出的擔憂。不論大小意外，均能全面支持個人及家庭需要，從而避免影響人生規劃。

此計劃包括三大保障。在意外保障方面，涵蓋韌帶撕裂、肌腱斷裂、骨折和脫臼治療，以及私家和公立醫院的緊急牙科治療和急症門診治療。發生意外後，仍可享有意外住院保障¹ 和延伸門診保障¹，這大大減輕醫療費用壓力。在危疾保障方面，涵蓋的範圍從非嚴重疾病¹到嚴重疾病¹，包括癌症、心臟病和中風。同時，此計劃還提供人壽保障，如果受保人不幸離世，家屬可獲高達保障額100%的身故賠償²，保護摰愛。

首年保費享5折優惠，額滿即止，受條款及細則約束， 按此了解更多

安達人壽的全首護三重保障計劃包括三大保障，能全面支持個人及家庭所需要。（圖片：Shutterstock）

貼士二 了解保費門檻

根據小編了解，一份性價比高的保險能以實惠的價錢覆蓋多方面的保障。然而，市場上有些保險計劃只覆蓋特定範圍，例如某些意外保險計劃只覆蓋因意外而導致的醫療費用及賠償，或一些危疾保險計劃只覆蓋危疾賠償，而一些人壽保險計劃則只提供基本的身故賠償。難道要實現全面保障就必須購買三份保險？其實，市場上也有提供覆蓋多方面的全方位保險。

安達人壽的全首護三重保障計劃能以一個價錢享有三種保障。此計劃把危疾保障、意外保障和人壽保障整合到一份保險計劃中，並提供終身人壽保障計劃或危疾保障計劃的轉換選擇¹，以靈活應對不同人生階段的需要。首年每月保費低至港元$63，即平均每日港元$2.07³，的確是適合所有人的保險方案。

首年保費享5折優惠，額滿即止，受條款及細則約束，按此了解更多

貼士三 保障額百分比 上限要看清 保額高達港元100萬投保人安心

除了保障範圍外，各項保障金額的百分比和上限亦需要了解清楚，以確保賠償金額足夠滿足所需。安達人壽的全首護三重保障計劃的保單年期可保障受保人至100歲，共提供三個不同級別的保障，可根據個人能力和需求進行選擇。嚴重疾病保障為保障金額的100%，最高可達港元100萬⁴，而非嚴重疾病保障為保障金額的25%，最高可達港元25萬⁵。投保人可確保獲取更好的醫療服務，同時為家人提供經濟保障。

首年保費享5折優惠，額滿即止，受條款及細則約束，按此了解更多

貼士四 簡易核保、投保

在申請保險計劃時，一些保險公司的核保過程較為繁複，需要提供過往的醫療紀錄，甚至需要通過驗身才能成功投保，非常費時。而安達人壽的全首護三重保障計劃核保簡易，只需回答三條健康問題，數分鐘即可輕鬆完成投保，無需耗時填寫繁複的申請表。

趁年輕，有能力負擔風險，更應積極應對潛在的挑戰，保障自己和家人。謹慎選擇一份經濟實惠且適合自己的保險，為未來做好準備，迎接人生的不同挑戰。

首年保費享5折優惠，額滿即止，受條款及細則約束，按此了解更多

有關安達人壽的全首護三重保障計劃推廣優惠的條款及細則：https://bit.ly/4h1Sxfv

備註︰

1. 詳情請參閱安達人壽產品介紹冊: https://bit.ly/3YAjCzr

2. 保單沒有曾支付或將需支付的嚴重疾病保障，將可獲高達保障額100%的身故賠償

3. 假設一位18歲非吸煙女士投保「全首護三重保障計劃」

（計劃1）（保障額港元500,000）年繳模式，首年保費港元＄1,509.87，首年保費5折 後港元 ＄754.94，即首年平均每日保費港元＄2.07，實際保費因人而異。優惠受條款及 細則約束。

4. 如受保人被診斷患上任何一種受保嚴重疾病：(i)癌症、(ii)心臟病和(iii) 中風，將可獲 高達保障額100%的嚴重疾病保障。保單會於已支付或需支付的嚴重疾病保障之相關嚴重疾病的首次診斷日隨即終止。

5.保單沒有曾支付或將需支付的嚴重疾病保障，將可獲高達保障額25%的非嚴重疾病保 障。就所有非嚴重疾病保障和/或嚴重疾病保障下合共已支付或應付的賠償，於本保單下不可超過保障額的100%。

以上資訊及優惠由安達人壽保險香港有限公司提供。

本文章僅供一般參考之用，不應視作專業意見、建議及並非保單的一部分。本文章應與涵蓋更多產品資訊的其他資料一併閱讀。此類資料包括但不限於載有主要產品風險的產品介紹冊、載有詳細細則及條款的保單條款、利益說明（如有）、保單文件及其他相關推銷資料，這些資料可因應要求提供。如有需要，您亦可考慮尋求獨立專業意見。投保申請須視乎安達人壽的核保決定。本文章只可在香港展示，並不構成向香港境外地區出售保險產品的要約、游說購買或提供保險產品的邀請。

在本文章中，「安達人壽」是指安達人壽保險香港有限公司。