香港臍帶血移植實例|臍帶血用途日趨廣泛 揀啱臍帶血庫為重要一環

根據香港兒童癌病基金資料顯示，神經母細胞病變是十大兒童頑疾之一，近半患者於2歲前發病。這種頑疾的早期症狀不易察覺，加上病情發展迅速，逾七成患者症狀出現前已經擴散，治療過程變得困難。然而，隨臍帶血用途日趨廣泛，對治療神經母細胞病變亦是其中一個有效方案。而若要移植效果有事半功倍的效果，選擇合適的臍帶血庫亦是重要一環。



5歲小朋友幸有儲存臍帶血 瑪麗醫院進行臍帶血移植實例

臍帶血內含豐富的造血幹細胞（HSCs），能夠分化成血液及免疫系統細胞，相比骨髓移植，臍帶血移植的排斥率較低，目前已被證實可協助治療高達113種健康問題¹，臍帶血用途更為廣泛，其中就包括神經母細胞病變。Jason（化名）在5歲時不幸患上神經母細胞病變，醫生先幫他進行了放射性及藥物治療，後來得知Jason出生時有儲存臍帶血後，立即建議他進行臍帶血幹細胞移植。Jason的父母將他的臍帶血儲存在HealthBaby生寶臍帶血庫，並立即通知該血庫。HealthBaby生寶迅速地將臍帶血提取及運送到瑪麗醫院進行移植，手術非常成功。現時，Jason已經康復，他的父母非常感謝所有醫護人員，並慶幸自己有幫Jason儲存臍帶血，為自己及家人提供了多重健康保障。相信未來臍帶血用途日漸成熟，可協助醫療多項頑疾。

香港最大臍帶血庫 提供專業優質技術及設備

臍帶血用途愈來愈廣泛，不僅能幫助治療神經母細胞病變，不少父母都會在嬰兒出生時就為其儲臍帶血，以防萬一。雖然儲存臍帶血可以為日後不幸罹患疾病提供額外的治療選項，但需要注意的是臍帶血的儲存對治療效果具有重要的影響。

文獻表示，越早處理及儲存對臍帶血的質素更好。HealthBaby生寶的實驗室位於香港科學園，擁有BioArchive®全自動恒溫液態氮儲存系統及幹細胞專利科技，是全港最大的私人臍帶血庫。HealthBaby生寶使用的這項BioArchive®全自動恒溫液態氮儲存系統，長期保持-196°C的最佳儲存溫度，是唯一承諾在收集香港嬰兒臍帶血後的24小時內處理及儲存的臍帶血庫。同時，HealthBaby生寶的DATAssure實驗室監測系統能進行24小時x365日全天候進行監測，確保在最專業及嚴謹的標準下運作，全面監測氣溫、濕度、安全設備、氧氣、二氧化碳、液態氮及有機化合物濃度，達致最安全的國際標準。

HealthBaby生寶的實驗室位於香港科學園，是全港最大的私人臍帶血庫。

HealthBaby生寶擁有BioArchive®全自動恒溫液態氮儲存系統及幹細胞專利科技，長期保持-196°C的最佳儲存溫度。

承諾儲存於最佳狀態 獲多個國際專業認證

TNC有核細胞總數恢復率及CD34+細胞存活度檢測，是評估儲存的臍帶血樣本中的幹細胞質量和活性的評估指標，進一步確保這些幹細胞在將來可能需要時的有效性。HealthBaby生寶每年均會進行TNC有核細胞總數恢復率及CD34+細胞存活度檢測，其測試結果均超過90%²。而全港只有HealthBaby生寶臍帶血庫和瑪麗醫院的CD34+細胞存活度檢測，經過美國病理學會（CAP）的審核，證明BioArchive®系統能長期保存幹細胞的最佳活性，達到國際醫療級移植水平²。HealthBaby生寶亦是唯一獲取美國血庫協會（AABB）、細胞治療協會（FACT）及美國病理學會（CAP）多項國際專業認證的臍帶血庫。HealthBaby生寶承諾將幹細胞儲存在最佳狀態，能幫助香港及澳門的客戶在香港和海外進行臍帶血移植作醫治用途。

1 www.parentsguidecordblood.org

2 https://healthbaby.hk/zh-hk/why-healthbaby/cord_blood_stability_report/

（資料及相片由客戶提供）