賽馬會「50展新晴」婦女健康計劃　助50+婦女逆轉衰老

想在退休後擁有穩定的生活，大家都知道要儲備退休金；想退休後的生活舒適愜意，就要懂得「做自己健康的主人」！據統計處的資料，香港有54%人口為女性，當中20%的婦女年齡介乎50至64歲，從中年過渡至老年階段，正正面對著年齡增長、荷爾蒙變化、社會和家庭角色的轉變所帶來的身心挑戰。在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，「賽馬會流金匯」於2022年7月起，聯同「九龍樂善堂」、「聖雅各福群會」、「香港家庭計劃指導會」、「香港復康會」，以及「東華三院」推行賽馬會「50展新晴」婦女健康計劃，計劃推行短短1年，已有逾16,000人次的50+婦女受惠。「賽馬會流金匯」中心經理及高級物理治療師許彩玉表示︰「婦女除了要有強健的體魄，更要有正面的心境，積極面對邁向老年的階段。與其害怕失去自理能力，不如及早行動，把握逆轉前期衰老的機會。」



跨專業團隊主理 全方位提升50+婦女內在能力

30而立，40而不惑，踏入50歲便展開另一個人生關口，尤其女性逐漸踏入更年期，子女開始自立離開原生家庭的照顧，50+的女性面對生理與心理的巨大轉變，難免會無所適從。有見及此，「賽馬會流金匯」以世界衛生組織的《老年人綜合照護指南》(ICOPE)為藍本，針對50至64歲婦女的身心健康需要，推出為期3年的賽馬會「50展新晴」婦女健康計劃，由護士、物理治療師、營養師、社工和健體教練組成的跨專業團隊主理，通過健康篩查、公眾教育、體驗工作坊、介入課程、義工培訓等多元化活動，全方位提升50+婦女的內在能力，包括：活動能力、認知能力、營養、情緒、視覺能力、聽覺能力等，鼓勵她們及早建立健康生活模式，為50+旅程做足準備。許彩玉分享︰「曾有參加者表示，很開心可以與一班同學一起做運動，互相鼓勵，亦很感激教練的指導，讓自己學習到正確的運動技巧，獲益良多；更有參加者發現完成課程後，肌肉量明顯有所提升。」

參加者建立運動興趣 成功挑戰西藏旅行

賽馬會「50展新晴」婦女健康計劃旨在全方位鍛鍊50+婦女的內在能力，以為期3個月，合共24節的全方位訓練(24堂)為例，訓練包含一小時由物理治療師和健體教練設計的運動課程，以及一小時的認知訓練、社交活動或生活興趣小組。3位參加者朱妹英、 王桂香(Vion)及倪淑媚(May May)，藉此建立了恆常的健康生活模式，亦在活動過程中獲得滿足感，其中二人更在課程完結後成功挑戰去西藏旅行的目標，夢想成真！

透過不同活動訓練認知能力，保持頭腦精明。

64歲的妹英愛熱鬧，喜歡參與群體活動，笑言自己一個人沒有動力做運動︰「參與計劃前試過因腿部肌肉乏力而跌倒，而且經常腳痛，肌肉繃緊。在朋友的介紹下，我參加了24堂，成功挑戰了平板支撐，亦鍛鍊了腳骨力，能夠連續行山7小時順利完成了西藏旅程。計劃的參加者會互相支持和鼓勵，讓我比之前更開朗，其後亦繼續參與(「賽馬會流金匯」)其他運動班，建立了恆常運動習慣。」Vion曾經在地鐵上差點站不穩，讓她意識到保持體能與肌肉的重要性︰「我與妹英一同報名24堂，持之以恆的運動令我的心肺功能提升，亦認識了不少新朋友，最開心是能夠完成西藏旅行，未來會繼續抽空參加不同的運動班，保持身體健康。」除了建立運動習慣外，另一位參加者May May亦透過24堂，學會檢測內臟脂肪、肌肉量等相關知識，令她更注重飲食健康，減少食零食︰「課程結束後，參加者會透過通訊群組保持聯絡，分享生活，令我認識到不同朋友，擴闊社交圈子，增加自信。」

立即行動，展開健康50+新旅程，並鼓勵身邊50+婦女一起參加計劃！了解更多︰https://jcshining50.hk/

查詢：3763-1180 (賽馬會流金匯)

(資料及相片由客戶提供)