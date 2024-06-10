醫結 x PayMe 推全新優惠　每次睇醫生享港幣40元折扣

在醫療通脹世代中，在有限預算下想要多一份的額外保障，絕非易事。有見及此，醫結（MediConCen）推出一個全新醫療服務會員計劃PayWell (全方位保健醫療會員計劃)，更聯乘PayMe提供獨家優惠，助你立刻減輕醫療負擔。

只要成為PayWell會員，每次到 PayWell 指定的醫療服務提供者診症或接受指定服務，表明使用 PayWell，提供註冊手機號碼以進行會員確認, 並使用 PayMe 支付診症費用，即可享即時港幣 40 元的折扣。全方位保健醫療會員計劃覆蓋全港 400+中西醫及保健服務點，最重要是可以無限次使用，不用計住計住。



月花港幣7.5元即可享全方位保健醫療服務並每次即減港幣 40 元

是次優惠推廣共有兩個計劃︰3個月及12個月的會員計劃，3 個月只需要港幣30元 (平均每月只需港幣10元)，及12個月計劃港幣90元(每月平均港幣7.5元)。若在登記時遇上任何關於服務計劃的問題，可致電客服2129 9466查詢。

醫結（MediConCen）FRM Co-founder & COO Kelvin Yeung

而登記的方法十分簡易，只需透過網頁或PayMe流動應用程式內的連結，輸入簡單資料，並用PayMe 付款，即可登記PayWell 服務。

使用步驟簡易︰

1. 當完成註冊及登入後，即可於網站內搜尋網絡醫生／醫療保健服務提供者。

2. 到診時表明使用 PayWell，並提供註冊手機號碼以進行確認。

3. 付款︰享用服務後，出示 PayMe 內「向商店付款」二維碼，以完成付款。港幣 40 元的折扣將即時於交易賬單內扣減。

計劃三大著數優惠

設計PayWell會員計劃的醫結（MediConCen）FRM Co-founder & COO Kelvin Yeung 說，優惠不止這樣簡單，當中還隱藏三大著數位︰

1. 性價比高︰會員計劃門診及保健服務是由醫結的合作夥伴提供，範圍涵蓋全港 400+ 中西醫及保健服務點，總有一間診所在你附近，醫療門診保健服務更是全方位，包括中醫內科、普通科門診、牙科檢查及洗牙、專科門診、針灸治療、跌打治療、拔罐、推拿、物理治療、脊骨神經治療、膳食或營養治療、心理輔導、痛症治療，甚至連較冷門的智力、專注力評估等門診服務。只需低至港幣7.5元/月，十分抵用。

2. 計劃可與門診保險同時使用︰PayWell會員計劃並非醫保計劃，沒有任何保險成份。若客戶已購買醫療保險或持有團體醫療保險的門診保障，也可利用PayWell會員計劃減低醫療開支。同時使用保單和PayWell會員計劃，用戶可謂「抵上抵」。

3. 推薦新會員優惠著數更多：客戶在推廣期內成功註冊 PayWell 會員計劃，可獲得港幣 20 元 PayMe 優惠券作迎新禮物。會員再成功邀請好友加入 (好友需於登記時輸入推薦人的電話號碼），即可獲得港幣 40 元的PayMe 優惠券。同時，受薦人也可獲得合共港幣 40元的 PayMe 優惠券 (包括港幣 20 元 PayMe 優惠券迎新禮物及受薦人額外港幣 20 元 PayMe 優惠券)，推薦不限次數。

會員Q&A

Q：PayWell 會員計劃的港幣40 元折扣會如何計算？

A：診所職員是會收取診金連藥費的最優惠價格扣減港幣 40 元後的費用。例子: 正價的診金連藥費價格為港幣 500 元。享用 PayWell 折扣優惠後，客人只需付港幣 460 元。

Q：什麼人可以購買 PayWell 會員計劃？

A：必須年滿18歲、持有有效的 PayMe 錢包及有足夠支付購買 PayWell 會員計劃的餘額。

Q：如何聯絡 PayWell 會員計劃的客戶服務團隊？

A：客戶可使用客服熱線電話︰2129 9466 (星期一至日 09:30 - 19:30 非公眾假期及惡劣天氣)

WhatsApp︰9227 3467

電郵地址︰paywellcs@mediconcen.com

有關醫結 x PayMe 優惠賞詳情，請瀏覽︰https://bit.ly/PAYWELL1

官網︰https://www.paywell.com.hk/

(資料及相片由客戶提供)