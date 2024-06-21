縱橫粵劇界41載　蓋鳴暉數度捱痛演出只盼回饋劇迷支持

蓋鳴暉加入戲行已經足足41個年頭，粵劇裡風度翩翩的扮相，虜獲不少戲迷或粵劇愛好者。看到年過半百的她在舞台上揮灑自如，一氣呵成做到對打、滾地武功等動作，戲迷追隨多年也是值得。

她感恩戲迷這麼多年來的認同，一直四出到不同的社區接觸觀眾，並傾力演出以回饋劇迷支持。蓋鳴暉今時今日在粵劇界的地位得來不易，但在風光的背後，受痛症及關節筋骨痛纏擾多年，到底她是如何保持身體機能在良好狀態，應付多不勝數的工作及演出呢？



五勞七傷捱出痛症及關節筋骨痛 總是坐立不安

蓋鳴暉在13歲入行，至今演出場次已接近3千場，縱使多年來在台上演出看起來揮灑自如，但她表示深知身體機能大不如前，「練功及表演間唔中會整親受傷，最驚險嘅一次意外係十幾年前，戶外演出神功戲唔小心跌傷尾龍骨，本來醫生叮囑我要休息半年，但我當時仲硬撐住帶傷演出。」

雖然當時未傷及神經，不致於癱瘓，但多年來的勞損與傷患，令她捱出了長期痛症及關節筋骨痛，腰部、膝蓋、頸部及手肘都曾受傷。每次演出都要硬撐，造成很大困擾。

除了影響舞台工作外，痛症及關節筋骨痛亦影響蓋鳴暉的日常生活，她向來熱愛和朋友吃飯、打麻雀敘敘舊，聊聊近況，但坐得久就痛楚難耐，站起身都有困難，慢慢社交生活大減，影響心情。

每個人的痛症及關節筋骨痛嚴重程度都不同，當影響到日常生活就要及早處理。建議做以下2個測試，看看自己腰痛或膝蓋痛問題的嚴重程度。

▼ 腰痛初步檢測方法，自行評分了解痛症嚴重程度

在以上測試，若總分數為0至5分，表示您有腰痛問題，建議立即到https://ankh.pro/HK2383連結、登記「RDS＋極速去痛技術」的限時體驗名額，極速解除痛症。

▼ 膝蓋痛初步檢測方法，自行評分了解痛症嚴重程度

在以上測試，若總分數為0至5分，表示您有膝蓋痛問題，建議立即到https://ankh.pro/HK2383連結、登記「RDS＋極速去痛技術」的限時體驗名額，極速解除痛症。

作為真實客人 蓋鳴暉：我只信真客‧口碑No.1

蓋鳴暉在演出時不露聲色，將痛楚強忍下去，但在台下卻和很多人一樣，日夜受痛症及關節筋骨痛困擾，身體機能隨年紀增長而逐漸衰退。

她坦言最辛苦莫過於痛症及關節筋骨痛帶來的生活困擾，「有時會痛到瞓瞓吓扎醒，第日起身仲會痛，落床都有困難，要一至兩分鐘先可以落到地。」

她為了能夠讓筋骨關節重拾年輕活力，繼續演出回饋劇迷支持， 一直尋找不同去痛良方。透過社交媒體及網站，看到ANKH機能再生大量真客實證視頻，影片中的客人都樂意分享從起初被痛症纏繞到成功去痛後的親身經歷。

這些客人在生活上面對的難處引起蓋鳴暉的共鳴，並重燃痛症得到解決的希望，因而認識並選擇了以真客．口碑No.1見稱的ANKH機能再生解決痛症及關節筋骨痛問題。

ANKH機能再生客人都分享了自己成功去痛的經歷：

任職律師的客戶譚小姐：

任職陪月員的客戶黃太：

任職文職人員的客戶黃小姐：

這些客人都完成了ANKH機能再生獨有的「RDS+極速去痛技術」。此技術薈萃傳統中醫經絡智慧及國際頂尖創新科學技術，為客人度身定製去痛方案，透過全面、綜合的方法，帶來消痛快、復發少的效果，並重獲健康人生。

蓋鳴暉表示接受首次療程，關節筋骨痛楚已減輕了一半，「好神奇，估唔到可以咁快。」

然後她在完成餘下的「RDS+極速去痛技術」療程後，形容和ANKH機能再生的其他客戶一樣成功去痛：「本來企十幾分鐘，就要坐低休息，坐十幾分鐘，又要企起身，做完療程之後，坐得耐、企得耐都唔會攰。最開心係，而家上落床都好輕鬆，動作快咗好多。」

成功解決全身痛症及關節筋骨痛，蓋鳴暉變得更有活力，整個人煥然一新，演出時更得心應手。

向來以態度認真見稱的蓋鳴暉，對ANKH機能再生工作人員的服務態度亦很是欣賞。ANKH機能再生的工作人員總是細心照顧客人需要及耐心講解。

而她每次去到ANKH機能再生時，都會看到客人和她一樣感到十分滿意，臉上掛上笑容，並流露出滿意的神色。

蓋鳴暉 : 我踏出第一步勇敢面對痛症亦希望更多人得到幫助

蓋鳴暉在成為ANKH機能再生的真實客戶，完成「RDS+極速去痛技術」後，已消除了痛症及關節筋骨痛問題。

然而，蓋鳴暉除了痛症，仍要面對其他身體問題，她表示：「嚟到呢個年紀，身體機能慢慢下滑，一吹冷氣或者天氣凍少少，就好容易手腳冰冷。同埋，好似瞓極唔夠咁，好快覺得攰。」

ANKH機能再生團隊發現蓋鳴暉有氣血不足問題，就為她促進身體循環、疏通氣血，再去寒除濕，療程過程中使用包括創新頂尖、專業技術等，亦會因應她的個人體質而採用專屬配方，為她調整身體機能，御痛強身。

她發現自己體質改善了很多，感激ANKH機能再生為她提升身體機能，「本身我氣血循環差咗，做完療程之後，身體、手腳都和暖咗，仲要瞓得好好，精神咗好多。」

她現在仍會繼續定期進行保健保養的療程，強化身體機能，並預防痛症復發。

很多現代都市人和蓋鳴暉一樣面臨不同健康質素問題，想知道如何提升身體機能、御痛強身，可參看此連結https://www.ankh.com.hk/御痛強身服務。

她表示自己解決了不同身體問題，希望更多人能到ANKH機能再生獲得幫助，「如果畀痛症或關節筋骨痛困擾，當然要搵真客．口碑No.1嘅ANKH機能再生幫手。」

過去16年來，ANKH機能再生已處理超過13萬成功去痛個案，除了蓋鳴暉，資深藝人宣萱、資深傳媒人車淑梅、資深主持人黎芷珊、資深藝人黎燕珊都是他們的真實客戶。

想和她們一樣解決痛症及強化身體機能，可到https://ankh.pro/HK2383連結登記限量「RDS＋極速去痛技術」體驗名額。

ANKH機能再生感謝各大獎項的肯定

ANKH機能再生 - 痛症健康集團屢獲獎項，深受各方專業信任，不但已經連續兩屆獲得香港醫護學會認同及肯定，更分別奪得最受醫護人員信賴「痛症治療品牌大獎」以及「最高榮譽去痛技術大獎」，深得醫護人員信賴及推崇。

而且ANKH機能再生亦是第一間企業連續兩屆榮獲《香港01》頒發「01企業金勳大獎」的「傑出痛症治療中心」以及「傑出去痛健康集團」獎項。

ANKH機能再生去痛健康中心達4萬6千呎 環境寬敞舒適

ANKH機能再生為客人帶來貼心、溫暖的服務體驗，讓他們在踏入ANKH機能再生痛症健康中心一刻開始，置身於溫暖、寬敞、舒適的環境中，由專業團隊為客人細心講解及溝通，緩解他們因痛症而感到的焦慮與不安情緒，於進行療程時更能放鬆身心。

ANKH機能再生去痛健康中心位處尖沙咀、銅鑼灣及沙田核心地段，總面積達46,000呎。

希望大家能夠跟蓋鳴暉一樣及早解決痛症及關節筋骨痛問題，同時提升體質及活力，能夠「御痛強身 機能再生」。

尖沙咀

彌敦道132號美麗華商場第1期7樓711-712室及19樓1907室

（尖沙咀港鐵站B1出口往彌敦道）

銅鑼灣

羅素街38號金朝陽中心36樓全層

（銅鑼灣港鐵站A出口往羅素街）

沙田

鄉事會路138號沙田中央廣場辦公大樓第1座22樓全層

（沙田港鐵站B出口）

ANKH機能再生 - 痛症健康集團：www.ankh.com.hk

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（資料及相片由客戶提供）