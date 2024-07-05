十秒極速完成激光矯視？即睇眼科醫生介紹SMILE Pro！

市場上有不同激光矯視方案，其中以處理近視和散光的SMILE最為人熟悉。近年，SMILE的升級版SMILE Pro，不僅10秒便能完成單眼激光程序，而且視軸和散光軸完全電腦化更能提高精準度。今次邀請到香港激光矯視中心的眼科專科張靈禧醫生為大家專業分享SMILE Pro資訊，讓有需要矯視的患者可進一步了解這項來自德國的新矯視技術！

攝影：黃寶瑩



SMILE Pro=升級版SMILE 更快、更精準、更安全

激光矯視大至分為處理近視﹑散光以及遠視三種屈光不正。SMILE可矯正近視和散光，而LASIK則三種屈光不正也可矯正。而最新升級的SMILE Pro矯視為升級版SMILE，可特別針對近視和散光患者。張醫生表示各個矯視方案均適合不同的患者的需要，如SMILE Pro優點是較精準及舒適︰「SMILE Pro單眼激光程序比傳統的可快至縮短到10秒，令病人因為緊張而移動的機會率大大下降，手術更加舒服和精準。另外，手術亦將整個視軸和散光軸完全電腦化，令眼科團隊可以更精準地做激光手術。」

眼科專科張靈禧醫生指SMILE Pro較適合易緊張及眼球較敏感的患者

香港激光矯視中心於2023年5月引入德國科技SMILE Pro，是全港首間引進此技術的非醫院或臨床測試用矯視系統的眼科中心，SMILE Pro透過使用這個飛秒激光技術在角膜上進行切割，因應病人的近視和散光度數切出一個微透鏡，再由一個小於4毫米的傷口將微透鏡取出，繼而改變了角膜的弧度和度數，達至矯視的效果。此外，香港激光矯視中心更是全港唯一獲德國蔡司認可的SMILE及SMILE Pro培訓中心，由豐富臨床經驗的眼科專科醫生提供一系列的全面臨床指導，以協助更多眼科醫生提升專業水平。

SMILE Pro專為近視、散光而設 但非所有人均適合做手術

張醫生表示，適合進行SMILE Pro手術的患者需要年滿18歲，受近視或散光的困擾，度數亦需要穩定一年或以上，必須經過眼科醫生的檢查，確認角膜健康，沒有其他眼疾，亦適合一些比較緊張的患者，或眼部比較敏感的患者。

然而，張醫生同時亦指出非所有近視或散光患者都能進行SMILE Pro：「兒童、青少年或孕婦等人士，需要待度數穩定時才可做矯視。另外，患有嚴重眼疾，如白內障、黃斑病變、青光眼等，或患者的角膜太薄、角膜狀況不穩定、有眼乾症、近視超過1100度或以上等則有機會不適合進行SMILE Pro矯視。」

進行手術前，醫生會先為患者詳細檢查眼部健康情況。

實證SMILE Pro「快到嚇親」

相信不少近視或散光患者都考慮過進行SMILE矯視，但因擔心安全問題而遲遲未下定決心，例如是怕自己在手術進行時亂動，又或者怕自己會因為眼乾而忍不住眨眼，張醫生的其中一個案例正是因此，而一直都未敢進行矯視。「直至SMILE Pro出現後，這位病人才直接鼓起勇氣做手術，事後他更笑言10秒完成矯視『快到嚇親』。」張醫生最後亦坦言希望SMILE Pro能幫助更多的病人接觸激光矯視，改善大家的生活。

（資料及相片由客戶提供）