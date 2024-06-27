Amway邀「輪椅劍后」余翠怡分享逆境經歷　鼓勵大眾面對人生挑戰

健康和幸福生活，誰不想擁有？但人生路上總有高山低谷，我們又要如何面對失意的時刻？由創業者主導，提倡健康幸福生活的企業安利（香港）Amway今年踏入50周年，向港人宣揚「健康身體、健康心靈、社群連繫、個人成長、環保永續、財務自由」六大核心。Amway最近邀請殘奧會七面金牌得主、香港傑出運動員余翠怡（Alison）跟大家分享她從截肢到獲得殘奧會金牌，如何克服逆境，戰勝困難的故事，希望可以激勵大家同樣及早做好人生計劃，勇於面對人生挑戰！



余翠怡：只要相信自己的能力和熱情，逆境只是成長的一部分。

余翠怡（Alison）在年僅11歲時就要對抗骨癌的折磨，更被迫截肢，失去了左小腿，相信一般人難以想像當中的痛苦，然而Alison表示：「失去左小腿是我生命中的一個巨大挑戰，但我從未讓這阻礙我前進。相反，我引以為傲，將其轉變為動力去超越自己。」如同她的劍術一樣，她的一言一行均散發著自信及力量，充分體現出當年逆境自強的意志。Alison用不到十年的時間，重新站起來，在2004年更首次代表香港出戰殘障奧運會，贏得了四枚金牌，至今她已經累積獲得了七枚殘奧金牌，成為香港史上金牌數量最多的選手，更榮獲「香港傑出運動員」榮譽七次之多。

Alison現除了是一名運動員，更擁有創業家、主持人等不同角色，她指「面對挑戰，保持初心，勇於創新」是其信念，與Amway的品牌宗旨不謀而合。

在國際運動舞台上戰績彪炳的Alison，原來當初選擇成為劍擊運動員時母親並不贊成，擔心她難以平衡學業和運動，只希望她透過運動來鍛煉身體。「即使周遭的聲音與我相左，但我明白到只要相信自己的能力和熱情，並勇敢地追求我們真正渴望的事物，走出舒適圈，不怕面對挑戰和困難。在追求夢想的道路上，逆境只是成長的一部分。」這種人生態度，讓Alison無懼挑戰，並一直尋找新的可能，她近年開始挑戰劍擊以外的運動，例如跳傘、游泳、跑步等，余翠怡認為：「雖然這段旅程並不容易，但正是這樣的挑戰塑造了我成為今天的自己。」

Alison的人生經歷鼓舞著大家在面對挑戰時保持堅強，並應不斷追求更好的自己和生活，這與Amway的理念不謀而合，Amway一直認為個人成長是人生不可或缺的一部份，亦是邁向健康幸福生活的關鍵元素之一，並邀請她在社交平台上籍著自己的經歷和得著，鼓勵年輕人勇敢面對逆境，踏上成長的道路。

精心設計培訓講座 助ABO實現創業夢

安利舉辦植物研發中心之旅，帶領安利企業家（ABO）親身體驗營養補充品牌 - 紐崔萊的科研實力。

知道不少年輕人對未來路向迷茫，又或是想創業卻未敢踏出第一步，安利（香港）總經理郭麗菁就表示：「年輕人可透過安利平台為未來帶來更多可能。安利讓他們與志同道合的朋友組成社群，發展事業，在工餘時間賺取額外收入，更可以實現個人成長，達至身心平衡，締造理想的健康幸福生活。」其實Amway創辦人在成立企業時就秉持一個重要的信念 — 「不論其背景或職業，只要你有志發展，安利都會提供全面的資源及培訓，為所有人提供平等的創業機會」，所以Amway一直提供環保和可追溯成分的多元優質產品，滿足客戶不同的健康需求之餘，同時亦為安利企業家（ABO）提供培訓，掌握品牌理念及科研實力。

其中Amway就於今年5月舉行「安利植物研發中心之旅2024」，在三日兩夜的行程中，一共吸引了180位ABO參與；透過實地考察，親眼看到研發中心內先進的科研設施，親身體會以科學為基礎的研發工作，以深入了解紐崔萊品牌的實力；同時Amway亦不時舉行不同產品的美容及健康講座，除了讓ABO了解產品以外，亦可親身向安利專業美容師及營養師學習護膚及健康小貼士；此外，Amway亦會向ABO提供多元化的培訓，旨在全面提升他們的業務能力和領導力。預計2025年初將舉行海外培訓，希望大家可透過精心設計的培訓課程學習到最實用的溝通技巧、團隊管理知識以及領導力等。

全新推出的「紐崔萊™️三倍強效奧米加三」以獨家技術研制，臨床證實可提升吸收率達300%﹗

全新雅姿逆時重塑煥膚組合，臨床證實，用後4星期，膚質年輕8歲。

同時Amway更開發了集業務中心、資訊平台和線上購物中心於一身的應用程式Amway Hub，讓ABO即時獲取最新資訊及管理業務，輕鬆經營生意。ABO在推薦和分享產品的同時獲得額外收入，並與志趣相投的人組成社群，共同發展事業。

創造卓越業績 回饋夥伴舉行地中海郵輪之旅

回顧過去，Amway與一眾ABO攜手合作，在2022-2023年創造了卓越的業績。為回饋ABO的努力以及慶祝安利（香港）五十週年，Amway帶領業績達標的ABO踏上遊輪之旅，展開了一段令人難忘的歷程，遊覽了地中海最迷人的著名景點。

Amway為所有達標的ABO精心準備了「Chill級地中海郵輪之旅」，務求為大家送上五星級之旅，享受非凡體驗及創造難忘回憶。

在這次8天7夜的獎勵旅程中，ABO沉浸在地中海的美景之中，他們遊覽了西班牙的巴塞隆那和馬略卡島，欣賞到了壯麗的海岸線和迷人的城市風光。他們也踏上了意大利的佛羅倫斯和羅馬，感受文化古城的獨特魅力。在旅途中，ABO品嚐了當地的美食佳餚，並享受了舒適的住宿和精心安排的行程。郭麗菁表示：「安利（香港）每一次的獎勵旅遊都經過精心策劃，務求為ABO打造與旅行團不一樣的體驗。從精選餐飲、舒適住宿、精彩景點的每一處細節著眼，確保每位參與者都能享受到獨特的旅行體驗。」

這次旅行不僅給ABO帶來了愉悅和滿足，也成為他們事業與個人成長的重要契機。Amway將繼續透過提供優質產品、完善的培訓和獎勵計劃來鼓勵ABO實現目標。他們相信，這樣的合作將為每位ABO帶來更多機會，並在他們的創業旅程中創造健康幸福生活。這次豪華遊輪之旅將成為ABO美好回憶的一部分，激勵著他們繼續努力，追求個人成長，並與志同道合的夥伴開啟更多人生可能。

想了解更多安利（香港）的產品以及品牌資訊，大家可以到https://corp.amway.com.hk/瀏覽更多！

（資料及相片由客戶提供）