勇敢「塗」上－三陰性乳癌教育系列　抗癌三寶－勇氣、希望及愛

三陰性乳癌的癌細胞表面，缺乏了三種生物標記，令不少治療乳癌藥物無法發揮效用，不過醫生及乳癌康復者勉勵三陰性乳癌患者，勿忘還有三種犀利抗癌武器－勇氣、希望及愛；還有近年推陳出新的藥物，替在治療及康復路途上的三陰性乳癌患者增添力量。



(右起) 妍進會副會長林燕萍、臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生及香港插畫師李美欣，共同繪畫為三陰性乳癌患者打氣。

乳癌一般按癌細胞上的生物標記分類，包括雌激素受體(ER)、孕酮受體(PR)及人類表皮生長因子受體二型(HER2)，而三陰性乳癌的癌細胞卻缺乏上述三種受體(即呈陰性狀態)，於是針對這三種受體的荷爾蒙藥物及標靶藥物，都不適用於三陰性乳癌患者身上，局限了患者的治療選擇。

有見三陰性乳癌患者面對上述困境，全球華人乳癌組織聯盟在獲得生物製藥公司吉利德科學支持下，主辦了三陰性乳癌工作坊，邀請臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生，向一眾乳癌病友組織代表講解三陰性乳癌的診斷及治療，與及一起透過繪畫，為三陰性乳癌患者打氣。

三陰性乳癌的新型藥物治療

黃麗珊醫生在工作坊上提及，化療是三陰性乳癌患者的主要藥物治療，但近年醫學界對癌細胞的認識增加，繼而研發出不同新型藥物，包括免疫治療、針對TROP2蛋白的抗體藥物複合體(antibody drug conjugate)等，也發現倘若患者帶有BRCA基因突變，也可考慮PARP抑制劑，讓三陰性乳癌患者有更多彈藥去對抗頑疾。

匯聚勇氣、希望及愛 成抗癌強大武器

除了藥物，黃麗珊醫生也藉繪畫告訴三陰性乳癌患者，不要忘記尚有三項更厲害的武器來應對癌症：「當我們擁有了勇氣(Courage)、希望(Hope)及愛(Love)，它們便會匯聚成光明，讓我們超越癌症帶來的黑暗。」

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生的畫作，以勇氣(Courage)、希望(Hope)及愛(Love)拼合成心形，並以結尾字母E作箭頭，比喻當它們結合起來，便成為三陰性乳癌患者對抗癌症的強大武器。

勇氣、希望及愛確是幫助乳癌患者走過治療及康復路的重要力量，乳癌病人組織妍進會副會長林燕萍過往的經歷，正正印證了這個說法。林燕萍回想當年治療乳癌的日子，曾先後接受手術、化療及電療等，在治療去到尾聲時竟是最難過的時期。當時支撐她完成治療的，是家人、朋友及同事的愛護及關心，還有在醫院接受化療期間所認識的病友，因着同病相鄰而彼此加油打氣。因著這些愛及陪伴，讓林燕萍產生了勇氣及希望，擁有了在治療及康復路上前行的力量。

妍進會副會長林燕萍深信愛與陪伴，可以讓三陰性乳癌患者帶著勇氣及希望對抗疾病，正如油畫上的小船，在花群鳥團的陪伴下，能夠在汪洋中奮勇航行。

是次工作坊的導師、Messy Desk創作總監李美欣（Jane），其作品都是色彩繽紛及充滿歡樂的。Jane希望透過作品為世界帶來正能量，讓生活遇上低潮的病人，包括三陰性乳癌患者，能被畫作感染，重拾勇氣去面對挑戰。

(資料及相片由客戶提供)