8成受訪醫護推薦「綠養坊至尊蟲草王」改善鼻敏感達100%

本港自今年一月初開始季流感病毒肆虐，衞生防護中心公共衞生化驗服務處和醫院管理局（醫管局）收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒陽性百分比為9.76%，處於高水平。根據香港特別行政區新聞公報，截至四月二十日的一周內錄得29宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，對比四月上旬每周錄得約10宗顯著上升。流感病毒感染不僅在患病期間引發各種不適，康復後仍可能出現疲勞、精神不振等後遺症狀，令日常生活大受影響。不少市民選擇使用保健品增强體魄特別是蟲草產品，緩解感染痊愈後的不適，市民又該如何選擇合適的產品？



作為大型健康醫護的市場調查公司，香港醫護市場調查及策劃（HKHMR）挑選了在香港訖立超過20年，亦是香港首家率先與本地大學合作科研以先進技術生產之中藥保健品公司「綠養坊」，於今年4月至5月期間，選取了72位醫護人員進行「至尊蟲草王」產品測試。在為期4星期的產品實測中，參與者每天需服用2粒「至尊蟲草王」，成功收集共58份有效問卷。調查結果顯示，根據RCAT標準，100%鼻敏感無法受控的受訪者表示症狀得到有效改善，RCAT分數顯著提升；90%的使用者認為氣喘情況有所緩解；81.3%的使用者反映氣管敏感問題有所改善。此外，83%的使用者表示鼻塞問題得到紓緩；82%的使用者則表示流鼻涕的情況有所改善。醫護人員陳姑娘親身進行「至尊蟲草王」產品測試後表示：「服用『至尊蟲草王』後，我的睡眠質素有所改善，鼻敏感症狀幾乎完全消退。『長新冠』後遺症也得到緩解，我會繼續服用！」

香港醫護市場調查及策劃董事黃湫穎小姐表示：「隨著本港對醫療服務及健康產品需求的增長，我們持續通過提供健康產品真人實測、問卷調查、健康講座教育等服務和活動來增加健康資訊透明化、客觀化，從而提升公眾健康。此次實測，我們挑選了歷史悠久的本地品牌綠養坊，期望通過客觀、可靠的調查，為市民在選購健康產品及服務時提供更可靠的數據及醫護人員的回饋。」香港醫護市場調查及策劃一直致力於醫療推廣，除了提供真人實測服務外，香港醫護市場調查及策劃更參與本地大學、化驗室等健康調查、篩查和研究工作及發佈。不僅為大型健康企業提供了豐富的市場數據，還幫助公眾獲取客觀的資訊，讓市民更關注健康。

香港醫護市場調查及策劃董事黃湫穎小姐。

為甚麼服用產品後，後遺症會得到有效改善？《本草從新》中記載：「冬蟲夏草補肺、腎。甘、平、保肺、益腎、止血、化痰、止勞嗽。」而《本草綱目》亦記載：「冬蟲夏草性甘、味平、歸肺、腎經、補肺益腎、止血、化痰、用於久咳、虛喘、勞嗽喀血、陽萎遺精、腰膝酸痛。」蟲草入肺腎二經，具有補肺和增強免疫力的效果，保健價值極高。因此，蟲草能夠針對改善鼻敏感及流感後症狀，適合作為患者調理體質的保健品。

蟲草不但可以增強免疫能力，還有保肺益腎等好處。

實測產品綠養坊「至尊蟲草王」獨有3合1多元蟲草配方，產品糅合三種優質蟲草：發酵蟲草菌粉Cs-4、發酵蟲草提取物及中華被毛孢，當中的中華被毛孢更模擬野生蟲草的DNA排序，功效媲美野生蟲草。高含量的活性成分蟲草多醣及腺苷，可激活免疫系統、提升身體抗病力，更能滋養肺腎，針對鼻敏、改善呼吸道健康；配方更加入4大獨有成分，有助清熱化痰的桔梗、補氣養血的黃芪、有效抗氧化及減輕過敏反應的原花青素95%複合物、以及可即時舒緩鼻敏症狀的薄荷腦，由內調理體質，便能全面提升肺部免疫力。

「至尊蟲草王」糅合三種優質蟲草。

「至尊蟲草王」及其他綠養坊產品均在中文大學附屬機構香港生物科技研究院生產，該研究院獲得香港衛生署頒發「香港中成藥生產質量管理規範 HKGMP」證書，每批產品也經檢驗證實通過食物安全測試後才推出市面。

而綠養坊最近獲得由慈善醫護機構香港醫療護理發展協會頒發的「醫護之選—健康品牌成就大獎2024」，以表彰綠養坊在健康領域貢獻的肯定，更是對其在可持續發展和社會責任方面努力的高度認可。「大學科研‧香港製造」一直是綠養坊的信念，為客人提供優質、安全及可靠的保健品，加上獲醫護實證及大獎，在保健產品界實力非凡。這既是對綠養坊過去努力的肯定，也是對其未來發展的期許，相信綠養坊能夠繼續為推動香港人的健康做出貢獻。

綠養坊榮獲 2024年醫護之選—健康品牌成就大獎。

https://www.hkhmrc.com/服務/產品實測及市場調查/

實測產品全線萬寧有售，查詢電話: 3180 3033

https://www.mannings.com.hk/nutrigreen-premium-cordyceps-mycelium-formula-60pcs/p/199166

https://nutrigreen.com/collections/所有/products/premium-pure-cordyceps-mycelium-formula

（資料及相片由客戶提供）