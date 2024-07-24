矯視迷思之扮靚篇　一齊拆解矯視迷思！

SMILE®Pro微笑激光矯視自登錄香港後越來越受歡迎！許多人因為外觀因素而選擇進行微笑激光矯視，但是仍然有許多人因網上的矯視迷思而猶豫不決。現在就來為大家拆解各種矯視迷思吧！



已植眼睫毛可以進行SMILE®Pro微笑激光矯視嗎？

雖然微笑激光矯視是一種屈光度矯正手術，目的是改善視力問題，如近視和散光，但在進行SMILE®Pro微笑激光矯視前，需避免接受美睫療程。由於需要避免睫毛在矯視過程中，可能發生脫落流入角膜傷口中引起發炎，所以如有植眼睫毛需於術前自行移除。

完成SMILE®Pro微笑激光矯視後可以植眼睫毛嗎？

完成微笑激光矯視手術後，一般不會對眼睫毛有任何影響。微笑激光矯視是一種視力矯正的手術，主要針對眼睛的屈光度數進行改善，而不會直接影響眼睫毛的生長或狀態。因此，完成微笑激光矯視後有興趣植眼睫毛，是可以進行的。

完成SMILE®Pro微笑激光矯視後可以配戴彩色隱形眼鏡嗎？

在完成微笑激光矯視手術後，一般是可以配戴彩色隱形眼鏡的。微笑激光矯視主要針對眼睛的屈光度進行矯正，對大部份人來說不會直接影響您戴隱形眼鏡的能力。然而，請注意，在矯視後，眼睛角膜弧度會改變，所以需要重新驗配適合自己角膜弧度的隱形眼鏡。另外，建議在矯視後覆診時，先諮詢醫生的建議，確保您的眼睛完全恢復和穩定後再配戴彩色隱形眼鏡。

總結

進行SMILE®Pro微笑激光矯視是為了擺脫鏡片束縛，獲得選擇扮靚方式的自由。例如進行矯視後，每天出門可以根據當天打扮，選擇是否配戴隱形眼鏡或各式各樣的眼鏡，讓它們成為一種選擇而非必須品。

如果對進行SMILE®Pro微笑激光矯視感興趣，但仍有其他疑問，歡迎預約參加矯視前講座，了解更多關於SMILE®Pro相關的資訊。在講座中，可以即時解答疑問，評估眼睛狀況並就結果提供個人化的建議。講座將助您更深入了解矯視的過程、風險和預期結果，幫助您作出明智的決定。

希瑪微笑矯視中心

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網站：https://smile.hkcmereye.com/smilePro