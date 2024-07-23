北上消費：精明選擇高質內地牙科機構　北上睇牙更安心

週末北上消費已經成為港人一大熱潮，便宜的價格讓大家可以盡情吃喝玩樂一整天。同時，不論在香港還是深圳，都能看到各種牙科私營機構的廣告，價錢實惠，服務多樣。然而，由於擔心服務質素，加上內地私營機構眾多且不熟悉，港人往往未能獲得足夠資料了解清楚，從而感到卻步。



其實，內地的醫療機構大致上可分為三大級別。以下我們將詳細講解這些級別的資料，以助香港市民揀選高質素的牙科機構。



內地三大醫療級別是甚麼？只揀頂級「口腔醫院」就可以了？

在內地牙科專科機構大致可分為三個醫療級別，頂級為「口腔醫院」，中級為「口腔門診部」，基本級則為「口腔診所」。

口腔醫院

頂級級別的「口腔醫院」設備和專科最為完善，牙科治療椅達60張以上，並有更多資深名醫坐診。習慣在香港睇牙的港人可以在口腔醫院感受到與香港相約的醫療質素，包括各科室仔細分類、完善的牙科設備及消毒程序、醫護人員數量高於客人數量，以及後續貼心跟進服務等。這類醫院提供香港級服務和水平，但收費便宜香港一半或以上，追求醫療質素的港人可安心選擇。

口腔醫院級的設備消毒間，必須由專業技術職位護理師操作。

口腔門診部

中級的「口腔門診部」具備口腔內科、口腔外科和口腔修復科的大部分診治工作，至少設有4張牙科治療椅，並配有獨立放射室和消毒間，高壓滅菌設備也是必備。

口腔門診部級別一般會實行系統化醫療管理，如上圖為矯齒中心，專門治療箍牙的客人。

口腔診所

基本級的「口腔診所」至少設有1張牙科治療椅，規模與香港一般市民光顧的牙科診所無異，能解決大部分口腔問題，並配有必要的消毒設備。

揀牙醫貼士：選擇中大型連鎖牙科集團

大眾可以依照三個醫療級別及集團年資來大致評估規模和實力。選擇中大型連鎖牙科集團進行治療，不僅有安全保障，還能享受高品質的口腔診療服務，當中的保養承諾亦更具說服力和時間認證。

深圳愛康健口腔醫院：深圳市早期二級口腔專科醫院

近30年歷史的老字號機構愛康健齒科，作為深圳市早期二級口腔醫院，獲得「深圳老字號」榮譽。憑著先進的港式醫療管理理念和技術，堅持「專科、專業、實力保證」的服務宗旨，為香港人提供高品質牙科醫療服務。今年第三季更接受香港長者醫療券付款，便利不少長者。

深圳愛康健口腔醫院位於方便、環境企理，將來可使用長者醫療券付款，是北上睇牙安心之選。

愛康健診症室比美中環牙科診所，設備及醫術受兩地政府監管，與香港醫療水平相約。

2024年深圳市衛健委的調查顯示，愛康健口腔醫院以98.8%的滿意率榮獲全市私營口腔醫院第一名。最近更獲「香港01企業金勛大獎」及「香港經濟日報企業大獎」，印證其高質量的醫療服務。愛康健擁有1間口腔醫院、6間口腔門診部及5間口腔診所，便利香港市民需求。

深圳愛康健口腔醫院名醫雲集

深圳愛康健口腔醫院名醫雲集，七成醫生擁有超過10年以上臨床經驗，且醫生流動率低，有市民表示16年前的植牙主診醫生至今仍在跟進他的情況。以下為深圳愛康健口腔醫院三大領頭醫生：

李川醫生（愛康健齒科集團常務院長）

口腔種植科醫生、口腔頜面外科醫生

擅長治療項目：即剝即種、微創植牙、牙齒美容修復、前牙全瓷美學修復等。

鞏賢平醫生（愛康健口腔醫院院長）

口腔牙周病科醫生、口腔修復科醫生、牙體牙髓科醫生

擅長治療項目：各類複雜義齒修復、種植修復、牙齒美容修復、烤瓷及全瓷修復等。

盧勇輝醫生（愛康健口腔醫院種植學總監）

口腔種植科醫生、口腔頜面外科醫生

擅長治療項目：微創植牙、即剝即種及種植牙美容修復，各種複雜拔牙、植骨術等。

對睇牙有質素要求的港人可瀏覽愛康健齒科香港官網了解更多。

深圳愛康健口腔醫院

地址：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓（出關後步行4分鐘）

營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

查詢電話及WhatsApp：+852 69338128

網頁：https://ckjhk.com/

《HK01》讀者可享免費檢查牙科服務，優惠連結： https://bit.ly/預約及查詢深圳愛康健口腔醫院