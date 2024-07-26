銀屑病看不見的症狀 比表面症狀影響更深遠

銀屑病最常見的症狀包括皮膚上的鱗屑紅斑，病人通常覺得皮膚乾燥、痕癢和有疼痛感。這些皮損常見於關節外側、頭皮、背部和下身。此外，患者指甲可能出現變化，如指甲上出現凹痕或指甲分離。



然而，除了以上外表可見的症狀，銀屑病還有很多「看不見的症狀」，或稱為「共病」，大多在皮膚範圍以外，雖然在外表看不見，影響卻可能更深遠。皮膚科專科陳湧醫生表示，這些「看不見的症狀」包括關節炎、腸炎、眼睛虹膜炎，甚至有機會誘發患者情緒病。

「銀屑病可以導致『銀屑病性關節炎』，這是一種慢性關節炎。」陳醫生說，「患者可能會感到關節疼痛、腫脹和僵硬，尤其是在早上起床或長時間不活動後會更明顯，而這種關節炎可以影響任何關節，是非常困擾銀屑病患者的一種共病。」

不但可影響關節，更可能深入腸道。原來，銀屑病患者有較高的風險患上腸道相關的疾病，例如克隆氏症和潰瘍性結腸炎。這些炎症性腸病可引起腹痛、腹瀉和體重減輕等症狀。

此外，眼睛也有機會受銀屑病影響。「銀屑病患者可能會出現眼部問題，例如虹膜炎（一種常見的眼內發炎），這會導致眼睛疼痛、紅腫、視力模糊和對光敏感。如果不及時治療，更可能會影響視力。」陳醫生表示。

銀屑病對患者的心理和情緒影響也很常見，陳醫生指出不少患者可能會經歷抑鬱、焦慮和自尊心低落。他分享了以下例子：有一位四十多歲女患者，由於皮膚上的銀屑病並没有得到有效治療，眼見病情持續愈來愈嚴重，變得非常自卑，導致終日留在家中不願意見其他人。「這類個案若發展下去，甚至有可能變成抑鬱症。」幸好，這位女患者後來有機會接受新式的生物製劑治療，有效控制了病情，令她逐漸恢復了自信，重新融入社交圈。

當然，並非所有銀屑病患者都需要使用生物製劑，陳醫生表示，「治療方面，醫生一般會跟據病情嚴重程度及患者個人情況作出選擇，包括局部用藥（例如外用類固醇藥膏）、紫外光燈治療、傳統口服藥物（例如甲氨蝶呤和環孢素）以及生物製劑（例如IL-17或IL-23抑制劑）及新式口服藥（TYK2抑制劑）。如果銀屑病皮膚上能夠得到良好控制，上述『看不見的症狀』如關節炎和腸炎等也有可能減少，因為減輕全身性炎症就可以減少這些共病的發生，或有助緩解它們的症狀。」