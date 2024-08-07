前列腺癌治療新方向　Lu-177同位素療法精準追蹤低副作用

前列腺癌為本港男性第三大常見癌症，除了手術切除、放射治療(俗稱電療)、荷爾蒙治療外，一種較為新穎的治療方法Lu-177-PSMA放射性同位素療法的出現，能更為精準針對癌細胞作出攻擊，大大減低對健康組織的損害。到底Lu-177-PSMA原理是甚麼？與傳統電療、化療有甚麼分別？又為病人帶來怎樣的新希望？本文請來了香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生為我們全方位講解放射性同位素療法。



甚麼是Lu-177？其原理又是甚麼？

林醫生指，Lu-177-PSMA同位素療法適用於晚期擴散性的前列腺癌患者，他們對雄性激素治療、化療失效、新式荷爾蒙藥都失效的情況下使用。Lu-177，中文又稱為鑥，是一種放射性同位素，它釋放出的Beta輻射具有一定的穿透能力，能夠殺死或損壞細胞的DNA，繼而抑制癌細胞生長和繁殖，而PSMA是一種在大多數前列腺癌患者的癌細胞會過度表達PSMA的蛋白質。Lu-177-PSMA能夠追蹤身體過度表達PSMA的地方，與癌細胞表面的PSMA蛋白質結合，將放射性同位素Lu-177直接運送到癌細胞上釋放輻射從而破壞癌細胞，達到針對性效果。

Lu-177-PSMA同位素療法適用於晚期擴散性的前列腺癌患者，他們對雄性激素治療、化療失效、新式荷爾蒙藥都失效的情況下使用。（圖片：Shutterstock）

Lu-177同位素療法的好處與壞處

Lu-177同位素療法比起一般放射性治療的無差別攻擊更具針對性，一般放射性治療會有一定程度影響周遭正常細胞的範圍，而Lu-177同位素僅在很短的距離內發放輻射，極大程度限制對周圍細胞的損害，林醫生形容，就好像導彈一樣追蹤前列腺癌細胞，準確攻擊需要放射治療的部位，令治療更為精準有效。林醫生續指，這是一項相當新式的治療方法，但病人需自費。

副作用較溫和 數據顯示效果顯著

Lu-177治療的副作用較溫和，在治療後或會感到疲倦、噁心、嘔吐、口乾。因為放射性物質會影響骨骼，可能會導致貧血、抵抗力弱、血小板較低的情況發生。不過這些副作用都是輕微，且屬於暫時性的，亦會隨著身體狀態恢復後而消退。

林醫生引述Lu-177第3期大型臨床數據指，Lu-177-PSMA同位素療法後的病人有5成能將腫瘤縮小，多達8成病人達至病情穩定的效果，能控制病情，提升生活質素，另外，臨床研究數據顯示，接受Lu-177治療後的病人存活率也會大大提升。

臨床研究數據顯示，接受Lu-177治療後的病人存活率也會大大提升。（圖片：Shutterstock）

Lu-177同位素療法後自帶輻射？ 注意事項要小心

將Lu-177注射進病人身體裡，換言之病人身體會帶有一些放射性物質，林醫生指，病人接受治療後，首先需要留在醫院裡，待確定身體輻射跌至安全水平才可回家，而回家後亦要進行護理措施，由於病人身體帶有一定輻射量，身體分泌物如大小便、口水、汗等，都會帶有輕微輻射，因此出院後，建議病人的衫褲鞋襪都要與同居者分開洗，牙刷面巾亦要分開存放，進食需使用公筷，如同居者為孕婦或小朋友，皆是對輻射較為敏感的群組，會建議病人短時間内與他們分開住或分房睡。此外，輻射主要是靠小便排走，林醫生會建議病人多喝水排便，令輻射水平加速下降。

同位素療法持續研究 未來展望效果更佳

這種技術目前可應用到前列腺癌和神經內分泌腫瘤兩方面上。雖說前列腺癌Lu-177-PSMA同位素療法是一種較為新式的治療方法，但事實上與使用在神經內分泌腫瘤的Lu-177-DOTATATE同位素療法一樣，該技術已面世多年，但Lu-177的應用則相當新，且在不斷的進步中。林醫生指，現時的同位素療法主要有兩大方向發展，首先應用治療的時機，同位素療法現階段是應用於晚期病人，荷爾蒙、化療等治療失效的病人身上，現時仍在研究於更早階段使用能否安全有效提升存活率。另一方面，亦正在研究Lu-177-PSMA同位素療法除了使用Beta原子放射的輻射外，能否以Alpha輻射所替代，因為Alpha輻射的殺傷力和破壞力都比Beta輻射更高，但在治療效果上會不會更好仍有待研究數據等證實。

醫學發展一日千里，多種治療技術的出現為病人帶來新希望，除了提升存活率外，更積極找尋對正常細胞傷害較少的治療方案，讓病人康復後的生活質素水平接近與普通人無異。癌症治療的研究不斷創新，未來相信會有更多更優秀的治療方案誕生，病人亦應抱有希望，積極求醫，切勿悲觀或輕易放棄，抓住每個可能性，迎接每一個明天。