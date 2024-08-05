暑假深圳睇牙省錢攻略2024　做完免費檢查再做決定(附睇牙價目表)

預防口腔疾病十分重要，因此定期睇牙是必不可少的，暑假向來是睇牙旺季，加上不少暑期限定優惠，不少大學生趁暑假特意做牙齒美白及箍牙，家長紛紛帶小朋友睇牙做預防性護理。香港睇牙費用昂貴，要在暑假睇牙慳最多有甚麼省錢攻略？其實深圳睇牙有質素保證之餘，又便宜，深圳愛康健齒科於暑假亦提供免費箍牙及免費兒童口腔檢查，讓客人先了解，後消費。



在暑假全家北上消費，遊走各大景點和購物中心，豪華體驗不同的城市風情。

愛康健分店偏佈口岸、美食中心區、大型超市，同時提供多項便民服務，貼心照顧所有客人。

愛康健暑假優惠 兒童青年成人長者人人受惠

暑假期間，不論兒童、青年、成人、長者到深圳愛康健齒科都有眾多暑假優惠！除了進行免費矯形牙科醫生檢查（原價¥1,000） 、免費拍X光片2張（原價¥300）、免費隱形牙套試戴，令顧客更為了解自己的口腔狀況再決定護理方案外，更提供多項牙科服務、美容牙科服務優惠，幫助大眾在暑假睇牙慳更多！這個夏天可以以潔白、整齊的牙齒示人，展現最完美的笑容。

愛康健環境及管理比較完善，人流管制適宜，已預約客人不用等候太耐。

愛康健基本牙科服務

超聲波洗牙 優惠價：¥88/次

（原價：¥180/次）

*已包括：超聲波洗牙+無痕拋光+牙周沖洗

智慧齒阻生脫除 優惠價：減¥300元/顆

（原價：¥800-2,000/顆）

歐美種植牙

優惠價：減¥2,000元/顆，全口種植牙減¥50,000元，可分期付款

PMTC牙周預防治療

優惠價：¥2,000-3,000元

*僅限於牙周袋在3-4mm間、牙齦發炎而未見齒槽骨受破壞、牙周病治療後的維護

愛康健美容牙科服務

藍光美白療程 優惠價：¥980/次

（原價：¥1,800/次）

＊一次治療可提升3-8個VITA色階

E·MAX美學瓷貼片 優惠價：¥1,980/顆

（原價：¥3,700/顆）

箍牙檢查及專科醫生面診及方案設計 優惠價：免費

（原價：¥1,000/次）

*已包括拍2張X光片

青少年傳統箍牙 優惠價：減¥3,000-7,000，可分期付款

（原價：¥13,000起）

成人傳統箍牙 優惠價：減¥3,000-7,000，可分期付款

（原價：¥19,000起）

隱形牙套 優惠價：減¥5,000，可分期付款

（原價：¥29,000起）

愛康健兒童牙科服務

兒童口腔檢查

優惠價：免費

兒童補牙 優惠價：首顆7折，第二顆起8折

（原價：¥300起/顆）

優惠期至：2024年8月31日

在兒童牙科診室裡，醫護人員專業且耐心，確保每個小朋友都能得到細心的照顧和治療。

箍牙不僅能夠矯正牙齒，還可以提升整體面部的美觀度，愛康健仲有隱形牙套試戴活動。

深圳睇牙省錢 亦不能忽視醫生技術

省錢固然重要，但牙科服務質素亦不容忽視，負責執行牙科療程、手術的醫生更是需要豐富經驗、專業技術才得以放心！愛康健正是既專業，又省錢的北上睇牙之選，愛康健是近30年老字號大品牌，擁有12間分店鄰近3大口岸，提供與香港相約標準醫療服務，但收費卻約香港的1/3，其服務、收費及管理受兩地政府監管和認可，有完善的牙科設備、消毒程序，更有多名資深名醫坐診，安全有保障。

定期進行牙齒檢查，能夠及早發現和治療蛀牙等口腔問題，避免病情日趨嚴重。

未來，深圳愛康健口腔醫院將會開始接受以香港長者醫療券付款，預計會有大批香港市民預約，想預約週末心儀時間就要提早1至2星期預約了！

北上交通費省慳上加慳攻略

想慳上加慳，可以從北上交通費上再省。

各條落馬洲支線管制站巴士，亦有長者$2優惠，能夠從市中心抵達管制站。例如在元朗轉乘B1線來往落馬洲，成人$13.2起，小童半價，長者$2。

於粉嶺或上水站轉坐B7/B8巴士到蓮塘口岸過關，成人$6.4起，小童半價，長者$2。

前往落馬洲口岸的巴士路線（圖片來源：九巴）

有3至11歲的小童同行，坐港鐵可領取往來羅湖或落馬洲站免費單程過境優惠，更舒適便利！上水站出閘再入閘，再折省更多。此外，長者坐港鐵記得用樂悠咭付款，因為8月25日起長者八達通取消了2元坐車優惠。另外，60歲長者在深圳內搭地鐵及巴士是免費的，可以在交通上節省不少。

港鐵推出了限時小童免費坐港鐵跨境的優惠活動，讓更多家庭享受北上旅途樂趣。

今年暑假一於趁著優惠北上睇牙，進行免費檢查和以最抵價格好好護理口腔狀況，綻放美麗自信的笑容。

愛康健電話熱線及查詢：69338128

愛康健網頁：https://ckjhk.com/

愛康健分店營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

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