暑假深圳睇牙省錢攻略2024 做完免費檢查再做決定(附睇牙價目表)
預防口腔疾病十分重要，因此定期睇牙是必不可少的，暑假向來是睇牙旺季，加上不少暑期限定優惠，不少大學生趁暑假特意做牙齒美白及箍牙，家長紛紛帶小朋友睇牙做預防性護理。香港睇牙費用昂貴，要在暑假睇牙慳最多有甚麼省錢攻略？其實深圳睇牙有質素保證之餘，又便宜，深圳愛康健齒科於暑假亦提供免費箍牙及免費兒童口腔檢查，讓客人先了解，後消費。
愛康健暑假優惠 兒童青年成人長者人人受惠
暑假期間，不論兒童、青年、成人、長者到深圳愛康健齒科都有眾多暑假優惠！除了進行免費矯形牙科醫生檢查（原價¥1,000） 、免費拍X光片2張（原價¥300）、免費隱形牙套試戴，令顧客更為了解自己的口腔狀況再決定護理方案外，更提供多項牙科服務、美容牙科服務優惠，幫助大眾在暑假睇牙慳更多！這個夏天可以以潔白、整齊的牙齒示人，展現最完美的笑容。
愛康健基本牙科服務
超聲波洗牙 優惠價：¥88/次
（原價：¥180/次）
*已包括：超聲波洗牙+無痕拋光+牙周沖洗
智慧齒阻生脫除 優惠價：減¥300元/顆
（原價：¥800-2,000/顆）
歐美種植牙
優惠價：減¥2,000元/顆，全口種植牙減¥50,000元，可分期付款
PMTC牙周預防治療
優惠價：¥2,000-3,000元
*僅限於牙周袋在3-4mm間、牙齦發炎而未見齒槽骨受破壞、牙周病治療後的維護
愛康健美容牙科服務
藍光美白療程 優惠價：¥980/次
（原價：¥1,800/次）
＊一次治療可提升3-8個VITA色階
E·MAX美學瓷貼片 優惠價：¥1,980/顆
（原價：¥3,700/顆）
箍牙檢查及專科醫生面診及方案設計 優惠價：免費
（原價：¥1,000/次）
*已包括拍2張X光片
青少年傳統箍牙 優惠價：減¥3,000-7,000，可分期付款
（原價：¥13,000起）
成人傳統箍牙 優惠價：減¥3,000-7,000，可分期付款
（原價：¥19,000起）
隱形牙套 優惠價：減¥5,000，可分期付款
（原價：¥29,000起）
愛康健兒童牙科服務
兒童口腔檢查
優惠價：免費
兒童補牙 優惠價：首顆7折，第二顆起8折
（原價：¥300起/顆）
優惠期至：2024年8月31日
深圳睇牙省錢 亦不能忽視醫生技術
省錢固然重要，但牙科服務質素亦不容忽視，負責執行牙科療程、手術的醫生更是需要豐富經驗、專業技術才得以放心！愛康健正是既專業，又省錢的北上睇牙之選，愛康健是近30年老字號大品牌，擁有12間分店鄰近3大口岸，提供與香港相約標準醫療服務，但收費卻約香港的1/3，其服務、收費及管理受兩地政府監管和認可，有完善的牙科設備、消毒程序，更有多名資深名醫坐診，安全有保障。
未來，深圳愛康健口腔醫院將會開始接受以香港長者醫療券付款，預計會有大批香港市民預約，想預約週末心儀時間就要提早1至2星期預約了！
北上交通費省慳上加慳攻略
想慳上加慳，可以從北上交通費上再省。
各條落馬洲支線管制站巴士，亦有長者$2優惠，能夠從市中心抵達管制站。例如在元朗轉乘B1線來往落馬洲，成人$13.2起，小童半價，長者$2。
於粉嶺或上水站轉坐B7/B8巴士到蓮塘口岸過關，成人$6.4起，小童半價，長者$2。
有3至11歲的小童同行，坐港鐵可領取往來羅湖或落馬洲站免費單程過境優惠，更舒適便利！上水站出閘再入閘，再折省更多。此外，長者坐港鐵記得用樂悠咭付款，因為8月25日起長者八達通取消了2元坐車優惠。另外，60歲長者在深圳內搭地鐵及巴士是免費的，可以在交通上節省不少。
今年暑假一於趁著優惠北上睇牙，進行免費檢查和以最抵價格好好護理口腔狀況，綻放美麗自信的笑容。
愛康健電話熱線及查詢：69338128
愛康健網頁：https://ckjhk.com/
愛康健分店營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）
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