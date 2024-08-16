世衛鼓勵「自我關顧」主動加強健康　口腔衛生原來影響超大！

香港的人口老化問題越來越嚴重，而各種疾病亦有年輕化的趨勢，令港人開始及早關注自己的健康。「自我關顧（Self-care）」是近年流行的健康概念，即是主動保持自己的健康，例如是改善日常生活習慣，從而加強自己的身心健康。然而在眾多方面之中，不少人都忽略口腔衛生，低估其對身體健康的影響。想要保持健康身體，為自己和家庭繼續努力拼搏，就要閱讀內文了解口腔衛生對身體健康的重要性，以及改善口腔衛生的方法！



主動保持健康 老亦要健康地老

根據世界衛生組織定義，「自我關顧（Self-care）」意指「個人、家庭和社區促進健康、預防疾病、保持健康以及應對疾病和殘疾的能力」，簡易言之即是主動保持不同層面的健康，例如在身體健康方面，適度運動、均衡飲食、充足睡眠等等日常行為已經是保持身體機能正常的好方法；在心理健康方面，都市人精神壓力較大，能透過冥想、閱讀、與他人交流等方式緩解壓力，培養良好而正面的心態。

目前香港人口老化問題嚴重，據政府統計，三十歲至六十五歲或以上人口佔總人口的75.4%¹，在2020/21年度，患有慢性疾病的人口約220萬，而65歲或以上的人口佔其中47%，醫管局更預料慢性疾病患者數目在未來十年將達到300萬²。因此，只有做到良好而有效的自我護理，才能預防疾病，達至世界衛生組織提及的「健康老化（Healthy Ageing）」，即是老亦要老得健康。

不能忽略的口腔衛生

在眾多不同層面的健康當中，口腔衛生可能是較少人會特別照料，相信大部分人都認為只要定時刷牙，以少吃甜食便可。然而，口腔衛生實質屬牽一髮動全身的部分，最常見的就是齲齒（俗稱蛀牙），口腔衛生差，導致細菌菌斑堆積，菌斑利用食物殘渣產酸腐蝕琺瑯質和象牙質，甚至引致牙神經發生感染、壞死。還有細菌菌斑引起的牙周病會導致牙齒脫落，其長期存在的口腔感染同時有可能危及顎骨的健康；口腔健康亦同全身健康有著密切的關系，口腔疾病可能增加全身疾病的風險；全身疾病也可能合並或加劇口腔問題。

當然，改善口腔衛生最直接的方法是刷牙，而要在刷牙方面潔淨得更全面，就要在牙膏方面著手。「舒適達」是全港No. 1牙醫推薦抗敏牙膏品牌³，近60年來創造了不同獨特的配方，幫助牙齒敏感患者克服痺痛，同時帶來氟化物、防止蛀牙、清新口氣和美白牙齒等好處，保持用家的牙齒健康。至於「牙齦適」則是針對牙齦問題的專家，臨床證實這款適合每天使用的氟化物牙膏能有效抵抗及預防牙齦出血，保持牙齦健康和牙齒強壯。

舒適達「專業抗敏.護齦.強化琺瑯質牙膏」含Stannous Fluoride國際科研認可成分，能 強健琺瑯質，讓牙齒免受酸蝕侵害，亦能修補象牙質外露小孔，建立抗敏保護層，亦能有效減少牙菌膜，直擊流牙血根源，改善牙齦健康。

牙齦適強化修護牙齦牙膏加入透明質酸，強化修護牙齦，提供長效牙齦保護，同時含透明質酸及IPMP+Zinc（鋅）雙重殺菌成分，能強化修護牙齦，有助緊緻牙齦和牙齒間的牙齦線，長效牙齦保護⁴，有助預防牙菌膜積聚，鎖緊牙齦線，保持牙齦健康。

¹ 政府統計處 : 表110-01002A：按性別及年齡劃分的年中人口（不包括外籍家庭傭工）

² https://www.primaryhealthcare.gov.hk/bp/tc/blueprint-2/

³ No.1 牙醫推薦抗敏牙膏品牌(Ipsos，牙醫調查報告(香港), Oct 2020 )

⁴ 每日刷牙兩次

（資料及相片由客戶提供）