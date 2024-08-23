24/7 FITNESS旗下醫美品牌「純JYUN」嶄新模式重塑行業純粹之美

相信大家做Gym、做Facial、醫美的目的和初衷都很純粹簡單，就是為了變得更健康、更美麗。然而，這些年來，健身行業和醫學美容行業，卻因為部分不良從業者的行為，讓消費者對這些服務產生了戒心和不信任感。加上大部分健身中心及美容院都是一筆過大額預繳式收費，一旦倒閉客戶無從追討，這些事例近年亦屢見不鮮，因此客人更加望而生畏。有見行業亂象，24/7 FITNESS因此而生並開創了嶄新的經營模式，讓客戶對健身行業重拾信心，業務在短短6年間已衝出香港托展至海外。同時把此套理念轉向了另一個同樣飽受詬病的行業——醫學美容，旗下全新醫美品牌「純 JYUN」亦因此誕生。



打破潛規則24/7 FITNESS改寫業界污名

多年來，健身業界亂象橫生，大額預繳、Hard Sell、不公平合約等等，讓消費者對健身行業的信心大打折扣。而24/7 FITNESS則打破了這些潛規則，以「無需預繳、無入會費、無合約束縛」為品牌核心理念，重新定義了健身服務的標準，致力於建立一個高透明度、自在、且值得信賴的健身環境，一改行業歪風，令想做運動的新舊客人對行業重拾信心，24/7 FITNESS的業務亦蒸蒸日上，甚至把業務拓展至海外市。

然而24/7 FITNESS的成功並非一帆風順。創辦初期，他們面臨著向市場介紹24小時健身中心這個新概念的巨大挑戰。24/7 FITNESS集團CEO黃靜怡Ingrid回憶道：「當初創辦24/7 FITNESS時，我們面臨的最大挑戰是向市場介紹24小時健身中心這個新概念。當時在香港，這樣的健身模式相對新穎，我們的月費計劃也與以往需要預繳一大筆錢的方式不同，這些在香港市場上都是比較新的想法。」新穎的理念 成功衝擊傳統市場，24/7 FITNESS堅持推廣透明和便捷的服務模式，用實際行動贏得了消費者的信任。在疫情期間，24/7 FITNESS面臨了前所未有的挑戰，但他們並未因此退縮。Ingrid指出：「疫情期間，我們的健身房被迫關閉了將近一年，這對我們的計劃和運營帶來了極大的挑戰。然而，我們堅持下來， 迎難而上，並在疫情期間逆市擴張，證明了我們的模式 切合港人對健身室的需求。」

跨界挑戰 從健身到美容不忘初衷

與健身行業一樣，美容行業一直以來都為人詬病，但是Ingrid認為「健身本身應該是很正面、健康的，美容也是！本身美容就是變美，是大家對美好生活的追求，不應該存在有壓力的消費。」 Ingrid贊同及支持集團將品牌擴展至美容版圖。而24/7 FITNESS的成功，亦為其進軍醫學美容行業奠定了堅實的基礎。

Ingrid表示：「24/7 FITNESS希望通過成立『純 JYUN』，將品牌的正面形象和運營理念帶到美容行業，實現改革和提升。」『純 JYUN』總經理 - Kiki補充道：「大家都怕被強迫推銷、花冤枉錢，不敢去美容院。我們品牌的使命就是要改變這種情況，讓客人可以更純粹地享受醫美服務，更純粹地變美。」旗下醫美品牌「純 JYUN」，正式在今年初誕生。

「透明與純粹」品牌核心價值 更純粹享受美容體驗

「純 JYUN」，這個品牌名稱本身就傳遞了其核心理念。Kiki解釋道：「『純 JYUN』這個品牌名稱代表著純粹和專業。我們希望消費者在享受美容服務的過程中，感受到純粹的美和無壓力的體驗。最大的優勢在於我們提供透明的服務和月費計劃，讓消費者可以安心、便捷地享受高品質的美容服務。」「純 JYUN」堅守集團核心，透明定價，所有服務的費用公開透明，消費者在其網站就可一一查閱，絕無任何隱藏費用。這種極高透明度的服務模式，讓消費者在整個美容過程中都能夠心中有數，避免了不必要的經濟壓力和後顧之憂，可以更純粹地享受美容項目。

嶄新月費模式 豐儉由人高靈活度建立互信

「24/7 FITNESS成功的其中一個關鍵在於我們站在消費者立場思考，讓消費者不需要擔心，希望他們相信。到了『純 JYUN』，我們亦沿用這種模式。」Kiki表示。「純 JYUN」沿用了24/7 FITNESS 的月費模式，消費者無需一次性支付大額費用，更避免了傳統套票過期的困擾。「純 JYUN」提供多種月費方案，由基礎月費至一個月費任做，都可以任揀超過40項療程，從不同功能性的面部護理、按摩排毒、Hifu、Pico都可以選擇！月費模式讓顧客可以根據自己的需求靈活調整計劃，這樣他們不會感到任何壓力。

Kiki進一步闡述了這種模式的優勢：「在美容行業工作了十幾年，我看到許多顧客在接受美容服務時感到壓力和不適。傳統的銷售方式通常需要大量推銷，這不僅讓顧客感到疲憊，也讓員工感到壓力。許多顧客明明有美容需要，亦因害怕而避免上美容院。我們的目標是讓顧客感到舒適和放鬆。」在「純 JYUN」還有酒店式的雙人房，讓夫妻、男女朋友、母子或母女可以一起來做療程。這樣一來，來到這裡的顧客可以真正放鬆，享受治療，不需擔心或感到任何壓力。這種舒適的環境確保了顧客能夠以最佳狀態接受療程，達到更好的效果。「我們希望改變這種傳統的行業模式，提供一個無壓力、舒適的美容體驗，這樣顧客每次光臨都能感受到放鬆和愉悅。」

專業與舒適並行 嚴選正貨儀器與產品

「純 JYUN 始終將客戶的需求和滿意度放在首位。從初次諮詢到療程結束，「純 JYUN」 的專業團隊都會提供全程陪伴和悉心指導，確保每一位顧客都能獲得最佳的體驗。在「純 JYUN」，每位美容師和技術人員都經過嚴格的培訓和認證，確保他們具備最新的專業知識和技能。「純 JYUN 」也注重服務過程中的舒適性，提供溫馨的環境和貼心的服務，使顧客能在放鬆的狀態下體驗美容療程。

Kiki：「在選擇醫美儀器和針類療程時，我們有嚴格的標準，引入有美國FDA 、CE歐盟、韓國FDA 認證的儀器，產品用料上亦只採用正廠正貨，確保安全可靠。」在當前的醫學美容市場中，安全性和效果已成為消費者最關注的兩個要素。KiKi指出：「目前的醫學美容市場趨勢是越來越注重安全性和自然效果。我們通過選用最安全、最有效的儀器和療程，並提供清晰透明價格方案以及專業的服務，來應對這些趨勢，滿足消費者對高品質美容服務的需求。」

革新行業現狀 純粹美的使命

「在經營『純 JYUN』的過程中，我們確實遇到了一些與健身行業不同的挑戰，例如消費者對美容行業的戒心和不信任。為了解決這些挑戰，我們堅持透明的服務和月費計劃，並不進行強迫銷售，逐步建立消費者的信任。」Kiki說。「純 JYUN」不僅僅是一個新的醫學美容品牌，更是一個致力於革新行業、提供純粹之美的使命。通過24/7 FITNESS的成功經驗， 品牌正在用他們的專業和創新精神，改變著醫學美容行業的現狀，讓消費者可以安心、純粹地變美。這不僅是對行業的革新，更是對每一位追求美麗和健康的人的承諾。

詳情︰https://jyun.beauty/

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