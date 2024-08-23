矯視迷思之運動篇丨矯視後會影響運動能力嗎？拆解矯視３大迷思

炎炎夏日正是運動的最佳時間，不少人都喜歡在夏季時參與各種運動，享受運動帶來的樂趣，但對於那些需要戴眼鏡或隱形眼鏡的運動愛好者而言，運動時難免會感到不便。要免除後顧之憂，有些人會想到矯視，但又擔心進行矯視後可能會影響到運動能力而卻步，所以這次就來為大家拆解關於運動的矯視迷思！



跑步是很多運動愛好者的首選。對於那些習慣帶眼鏡或隱形眼鏡的人來說，在跑步時往往會感到不便。眼鏡容易在劇烈運動中掉落，而隱形眼鏡則可能會因為汗水和擦拭而造成不適，甚至會掉了出來。這些都會影響到跑步的體驗，難以發揮應有水準，所以第一個迷思與跑步相關。

迷思1：SMILE®Pro矯視後會影響跑步

解答: 不會。

事實上，進行SMILE®Pro矯視術後可以為熱愛跑步的人帶來不少好處。

首先，矯視後不需再依賴眼鏡或隱形眼鏡，這大大提升了跑步的便利性和舒適度。

另外，SMILE®Pro矯視能夠精準矯正近視和散光問題，令視力獲得顯著改善；而提高視力穩定性更能撇除跑步時因視力引致的影響。對於追求卓越運動成績的人來說，這絕對是一大優勢。

最重要的是，SMILE®Pro術後恢復期較短，所以一般在矯視後7-14日後就可以再次跑步。

迷思2：SMILE®Pro矯視後不能健身

解答: SMILE®Pro矯視後的初期恢復期是非常關鍵的。此時視力可能仍不太穩定，所以建議避免參與劇烈的運動，以免發生意外。我們建議在術後7-14天內暫時不要進行健身活動。

這是因為矯視後眼睛的狀態會有一定程度的變化，視力可能會有暫時性的波動。如果在這個時期參與需要高度協調和反應的運動，可能會增加意外發生的風險。因此我們更建議經過醫生檢查確認眼睛狀態良好後，再逐步恢復健身活動。每個人的身體情況和術後恢復進度都會略有不同，所以具體何時可以重新開始健身，需要由醫生根據個人情況進行評估和指示。

游泳和潛水是很多人夏季最喜歡的運動之一。對於戴眼鏡或隱形眼鏡的人來說，在水中活動無疑是件麻煩事。不僅需要事先做好準備，例如準備好合適的潛水鏡或泳鏡，更可能要冒著受感染的風險。因此不少游泳和潛水愛好者都有以下的迷思。

迷思3：SMILE®Pro矯視後不可以游泳或潛水

解答: 進行矯視後一個月内，不建議進行水上活動，包括游泳及潛水。無論是泳池或海灘都有較多細菌或病毒，眼睛的傷口暴露於這些環境中，被感染的風險會更高。若傷口被病毒或是細菌污染，很容易出現發炎情況。這不僅會影響康復的速度，更有可能影響矯視效果。

SMILE®Pro矯視是一項微創的矯視技術，所以過程簡單快捷，傷口較小，術後恢復期亦較短。矯視後，只需按醫生指示進行術後護理，約一個月後，確認眼睛已恢復就可以安心地參與各種水上運動，無需再因鏡片而煩惱，無後顧之憂。

選擇SMILE®Pro矯視不僅能夠解決日常生活中視力帶來的問題，在運動方面也能帶來不少便利。無論是游泳、潛水、跑步還是健身，矯視後都能夠暢快地享受運動帶來的樂趣。熱愛運動又被鏡片困擾的你，不妨考慮進行SMILE®Pro矯視吧！

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