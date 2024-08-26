北區首選健身靚場EFX24｜萬二呎超大運動空間 激罕戶外草地曬住操

返工搭車要人迫人，放工做gym遇上繁忙時段，熱身要「就住就住」，做機都要排隊，健身schedule完全被打亂！最近發現了大型連鎖健身中心EFX24位於粉嶺中心地下的粉嶺店，擁有佔地12,000呎的運動空間，設有行內頂尖的健身設備，是全北區最大型24小時健身中心，在寸金尺土的香港地，實在難得。粉嶺店「最煞食」的2,500呎戶外草地運動專區，全北區獨有，真正曬住太陽操肌，絕對是北區首選優質健身靚場。



12,000呎超大空間 大草地戶外訓練

告別擁擠侷促的健身環境，EFX24粉嶺店坐擁12,000呎超大運動空間，給你無拘無束的訓練體驗，盡情燃燒卡路里。寬敞的重量訓練區、高質健身器材、多元化的有氧器材，讓你按照自己的健身需要，自由選擇，而且設備齊全數量充滿，就算是下班後、周末午後的高峰期，都無需排隊「跟機」，完美掌握你的健身節奏。

北區獨家2,500呎戶外草地運動專區，會員享受戶外訓練的樂趣。

曬太陽不但令心情開朗，更可增加維他命D，有助鈣質吸收，提升肌肉的活動表現。粉嶺店擁有2,500呎戶外草地運動專區，能夠呼吸新鮮空氣之餘，享受陽光沐浴下與別不同的戶外訓練。無論是功能性訓練、瑜伽、還是自由伸展，都特別chill特別舒暢。

頂級專業設備 Booty Builder蜜桃臀練成之必要

正所謂工欲善其善，必先利其器。EFX24特意從世界各地搜羅最頂尖的健身設備，務求滿足每一位會員的健身需求。品牌包括美國知名品牌Hammer Strength、德國頂級健身品牌Gym80、意大利知名健身器材品牌Panatta、以及主打蜜桃臀訓練的Booty Builder，讓你體驗最專業的訓練效果。

Booty Builder專為塑造蜜桃臀而設。

EFX24特別引入德國知名高質健身品牌Gym80 的chest butterfly和Hack Squat，後者專為訓練腿部肌肉而設，是追求完美腿部線條的不二之選，讓你從此愛上leg day！此外，EFX24亦引入了多款Booty Builder的訓練器械，符合人體工學的設計，讓你更輕鬆安全地塑造完美臀部線條，女士要打造誘人蜜桃臀就「靠晒佢」。在粉嶺店亦可找到意大利知名健身器材品牌Panatta，Panatta以高品質、創新設計和注重使用者體驗而聞名，這裡率先引入其Standing multi flight，分別訓練到胸肌與膊頭的肌群，滿足多種訓練需求。

女性專區貼心細節，打造舒適健身體驗

除了頂級的健身設備外，EFX24亦非常注重環境衛生，務求為會員提供一個舒適衛生的訓練空間。近年不少女士都加入健身行列，中心設有女性專用淋浴室及蜜桃臀訓練區，讓女性會員可以更安心自在的享受訓練。

EFX24分店遍佈全港，⁠所有分店都在地區的交通樞紐，覆蓋港、九、新界，包括︰沙田、荃灣、觀塘、灣仔、馬鞍山、粉嶺、九龍灣、屯門、新蒲崗、大角咀、香港仔，一個會籍全部通行。EFX24採用零預繳，按月收費的模式，讓你更輕鬆靈活地管理你的健身計劃。無論你是健身新手，還是經驗豐富的健身達人，隨地隨時操肌鍛鍊，突破極限，享受健身的樂趣。

EFX24粉嶺 (粉嶺站)

Whatsapp查詢或致電：6597 7089

地址：粉嶺中心地下1號鋪

(資料及相片由客戶提供)