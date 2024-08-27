華仁坊｜兒童骨骼增高法　最專業的註冊中醫復位手法！

小朋友成長階段，骨骼是肉眼難以直接留意，卻十分重要的部位，事關錯誤的骨骼位置或對其身高、甚至手腳健康造成影響。華仁坊的兒童骨骼增高法，正是依靠註冊中醫最專業和可靠的復位手法，幫助7至17歲的兒童將錯位骨頭調整至正確位置，讓其健康成長。



難以眼見卻不能忽視的脊椎問題

對於家長而言，最大願望當然是小朋友能健康成長，特別即將踏入9月的開學季，擁有健康的身體才能享受校園生活，以及在學業方面下苦工。縱然家長萬般注意小朋友的身體，總有機會留意不到一些眼見不及的部分，例如牽一髮動全身的骨骼。

以往兒童骨骼問題的成因，大多是因為步姿、坐姿和睡姿不良而導致。然而在現時這個數碼時代，小朋友骨骼出現問題的最大病因則是成為低頭族，事關長時間使用電腦和玩電子遊戲，即經常維持低頭和彎身等姿勢，會使頭部傾前，胸椎過份彎曲，增加脊椎韌帶負荷，同時令胸肌和上背肌力不平衡，從而令胸椎變緊。久而久之便有機會演變成不同疾病，例如寒背、脊柱側彎、骨盆歪斜、O形或X形腳等等，無一不對小朋友的成長造成負面影響。

長時間使用電腦和玩電子遊戲，即經常維持低頭和彎身等姿勢，有機會演變成不同疾病，例如寒背、脊柱側彎、骨盆歪斜、O形或X形腳等等，無一不對小朋友的成長造成負面影響。

註冊中醫師以專業手法處理脊椎問題

雖然骨骼錯位並非甚麼嚴重疾病，只要及早注意和處理，便可依靠正骨復位解決問題。但正骨十分講究醫師的經驗和手法，所以要選擇可信賴的診所和醫師。華仁坊的醫師皆是香港註冊中醫師，而診所為7至17歲兒童推出的「兒童骨骼增高法」，便是先由註冊中醫進行脊椎檢測，診斷骨骼生長情況，評估關節錯位問題及痛症。

及後，中醫再以「徒手正骨復位手法」進行整復，將錯位骨頭與關節等硬組織結構調整至正確位置。此手法有效解除軟組織壓力，即時鬆解身體繃緊，更可矯正姿勢平衡，有效解決上述提及因日常不良姿勢而出現的問題。此外，手法不但適用於脊椎，手和腳同樣有效，因此高低膊、長短腳、盆骨前傾或旋轉等問題亦能有效解決。

（資料及相片由客戶提供）