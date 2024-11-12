港人就醫不受地域限制！？即睇AXA安盛內地、澳門無縫醫療服務

越來越多港人於每個週末駕車北上到廣珠深圳、或到澳門旅遊消遣，更有部分港人在內地工作、生活或退休。大部分人若遇上「頭暈身㷫」可能會因不了解內地醫療系統而選擇回港就醫。除了舟車勞頓，更可能延遲診斷治療。AXA安盛已全面拓展醫療網絡至内地及澳門，讓客戶可享受優質醫療服務，安心輕鬆暢遊中港澳！



内地住院服務網絡醫院增至1,600多間 專屬「健康管家」支援入院前後需要

AXA安盛一直緊貼客戶所需，積極拓展內地住院服務網絡，打破地域限制，為客戶提供優質醫療服務體驗。現時AXA安盛的内地住院服務網絡已涵蓋296個城市，有逾1,600間三甲醫院及知名私立醫院，其中更包括大部分内地首100間頂尖公立醫院¹，例如復旦大學附屬中山醫院、北京協和醫院及中日友好醫院等。若客戶有住院需要，不論身處大灣區、重點城市或二三線城市，總有一間優質醫院可供選擇，助客戶安心就醫。

人在異地，始終不太了解入院細節，AXA安盛為客戶提供「全天候免費熱線」，雙語客服團隊將於任何時候支援客戶。只需一個電話，即有專人為客戶審查入院文件，協助客戶尋找最合適的醫院！此外，客戶更可透過微信與專屬「健康管家」聯絡，查詢入院相關事宜，由支援客戶住院需要、解釋服務程序、討論報告，以至跟進手術後各種所需等，全程都會有「健康管家」提供協助，為客戶解決就醫煩惱！

內地門診網絡大拓展 無縫醫療銜接超方便

考慮到有時客戶只需要門診服務治療小病痛，AXA安盛亦將門診網絡拓展至内地城市，如上海、重慶、廣州、深圳、佛山和珠海，讓客戶可安心暢遊中國内地。

若客戶於中國内地接受門診服務後有需要回港作進一步治療，診所可直接安排轉介至香港專科醫生，更可因應客戶要求安排跨境醫療專車接送服務²，助客戶盡快得到進一步治療！

澳門醫療服務同樣幫到你

另一邊廂，澳門亦是港人最常往返的熱門旅遊地點之一，而AXA安盛於澳門同樣擁有龐大的醫療網絡，香港及澳門客戶只需出示AXA安盛醫療卡，即可輕鬆享受優質醫療服務。對於常駐珠海的澳門客戶，亦可使用於珠海設立的門診網絡，讓往返兩地的客戶可享更彈性的醫療服務選擇。

門診、住院服務免找數 讓你安心無憂

身在外地就醫，無論是住院還是門診，最令人擔心的情況就是費用超出預算，身上又沒有現金或合適的電子支付工具。幸好，AXA安盛提供免找數服務³，即使在內地就醫，客戶亦毋須為醫療費用擔憂，只需專注於療養恢復。

以上所有服務適用於合資格的AXA安盛客戶⁴。透過AXA安盛的Emma by AXA應用程式，即可輕鬆查看覆蓋中港澳三地的醫療網絡，並預約相應的醫療服務，讓你安心遊走中港澳無煩惱！

¹. 根據復旦版中國醫院排行榜2023。

². 跨境醫療專車接送服務僅適用於需安排返港住院之客戶，而接送費用將由客戶自付。

³. 受條款及細則約束。

⁴. 適用於AXA安盛僱員福利客戶。

（資料及相片由客戶提供）