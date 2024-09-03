點分流感同呼吸道合胞病毒感染病徵？居家必備6合1快測自我保護

踏入9月開學季，面對流感與呼吸道合胞病毒（RSV）雙高峰期，家長們最擔心小朋友一上學就被感染。兩種病毒的感染症狀相似，但其實RSV病毒具有高度傳染性，嚴重或會併發肺炎、氣管或支氣管炎及出現氣喘等，絕對不容忽視！除了流感與呼吸道合胞病毒，本港常見呼吸道病毒另有呼吸道腺病毒與肺炎支原體，如不幸多重感染，或致嚴重後果。以下解構6種流行呼吸道病毒感染病徵，教大家如有不適如何及早斷定病毒。



一表看清6大流行呼吸道病毒感染病徵

*資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/24/index.html

及早檢測受感染病毒 對症下藥預防重症

要預防開學季常見傳染病，小朋友最重要做好個人衞生。6種流行呼吸道病原體——新冠病毒、甲型流感、乙型流感、呼吸道合胞病毒、呼吸道腺病毒與肺炎支原體的感染徵狀十分相似，如發燒、頭痛、喉嚨痛及流鼻水等，然而治療方案卻大相徑庭。把握用藥黃金時間，及早對症下藥，預防有機會出現的嚴重併發症，保障家人健康。利用Bioteke x MilaCare 6合1呼吸道快測試劑盒，有效快速檢測是否感染6種流行呼吸道病原體。

Bioteke x MilaCare 6合1呼吸道快測試劑盒，有效快速檢測是否感染6種流行呼吸道病原體。

Bioteke x MilaCare 6合1呼吸道快測試劑盒屬香港政府認可派發快測試劑品牌之一，準確度達98.05%。使用方法簡單，採樣前先正確消毒雙手，利用拭子進行深喉取樣，再放入試劑混合拌和，扭上蓋子並打開頂端口，將3滴試劑滴入測試孔，15至20分鐘便可知結果。Bioteke x MilaCare 6合1呼吸道快測試劑盒於全線屈臣氏及日本城有售，絕對是每個家庭必備看門口的抗病用品！

（資料及相片由客戶提供）