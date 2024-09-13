眼鏡88首間專注聽覺護理服務中心開幕　專業守護全齡聽力健康

視力和聽力都是我們感知世界的重要感官，但相較於視力保健，大眾對聽力保健的意識仍然相對薄弱。在香港就有超過12萬人患有不同程度的聽力損失，許多人誤以為聽力問題只屬老年人，忽視了及早檢查和跟進的重要性。有見及此，植根香港36年的眼鏡88，不但致力提供專業的視光服務，同時積極拓展聽覺護理服務，最近開設了首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心，致力於為各年齡層提供更專業、便捷的聽覺護理服務，提升大眾尤其是照顧者對聽力健康的關注。



以自身經歷回應市場需求

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣（Joshua）分享道：「我們自2016年起便開始提供聽力護理服務。這不僅是為了回應市場需求，更是因為親身經歷，更能體會聽障人士的困擾，希望能為他們提供適切的幫助。」Joshua 觀察到，一些長輩即使身體壯健、家庭和睦，但隨著聽力衰退，在家人聚餐等場合因聽不清而無法參與對話，只能看著大家談笑風生，難免感到被孤立和沮喪。聽力衰退造成溝通障礙，影響家庭關係的同時，亦對長者社交和心理狀態產生很大的影響。有見及此，眼鏡88決定拓展聽力服務，今年更開設首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心，有別於以往設置於眼鏡門市或專業護眼中心內的做法，顯示品牌對聽覺護理領域的重視和投入。

眼鏡88集團行政董事及聯席行政總裁黃瑞欣 (左) 及眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀 (右) 期望透過眼鏡88聽覺護理中心的專業服務，讓大眾更關注聽力健康。

聽力問題不分年齡 兒童及青少年聽力健康同樣重要

很多人誤以為只有年長人士才需要聽覺護理，但事實上，聽力問題可以發生在任何年齡層，甚至連嬰兒都有可能有聽力問題，而且這些問題可能會對他們產生深遠的影響。對小朋友來說，聽力問題可能會影響他們的語言發展、認知發展、學習成績，甚至心理健康。根據衞生署2020至2022年度人口健康調查報告書，香港15歲以上的人口中，有12.3萬人被醫生或聽力學家診斷患有藥物性耳聾或聽力損失問題，並有約1萬4千人並不知道其聽力是否健康。「眼鏡88致力於照顧整個家庭，除了長輩之外，我們也關注兒童和青少年的聽力健康。因此，我們的聽覺護理中心也有一些專門為兒童設計的服務和設備。」Joshua說。

眼鏡88首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心早前於旺角開幕，顯示品牌對相關領域的重視和投入。

聽力由50歲開始衰退 照顧者需留意長者聽力健康

我們的身體機能到了一定年齡就會慢慢衰退，而聽力則在50歲左右開始退化。然而聽力開始衰退，本人一般難以察覺，對此眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀（Ashley）解釋道︰「因為聽力衰退是一個緩慢的過程，患者本人可能沒有意識到自己的聽力出現了問題，反而是家人會注意到患者經常答非所問。」

當聽力出現退化時，通常都是由聽不見高頻率的聲音開始，但長者仍能接收到中低頻率的聲音，導致他們會聽不清楚某些字詞，所以很多時候在初期會出現「雞同鴨講」的狀況。但如果聽力損失持續惡化，家人就會發現患者看電視需要調高音量，經常聽不到電話鈴聲，甚至說話的聲音也變大而不自知，因為他們自己也聽不清楚自己說話的聲音。所以，如果發現身邊的人說話聲音越來越大，就要留意他們是否出現了聽力損失。Ashley提醒：「你未必能輕易察覺到聽力正在逐漸變差。如果發現得太晚，聽力已經嚴重受損，改善的難度就會更大。」

眼鏡88資深聽力學家歐瑞儀（Ashley）提醒大眾，尤其是照顧者，如果發現身邊的人說話聲音越來越大，就要留意他們是否出現了聽力損失，並要進行聽力檢查。

聽力衰退影響深遠 增認知障礙風險

Ashley 更進一步解釋聽力問題不僅僅是「聽不見」，更與腦部機能息息相關。聽力持續下降會令患者社交减少，造成孤獨、抑鬱等情緒問題，更甚是會增加患上認知障礙症的風險。她建議50歲以上人士每年進行聽力檢查，及早發現問題並改善，避免情況惡化。 Joshua補充：「在人生的不同階段都有可能出現聽力問題，有些甚至是突發性的，如果沒有及時發現，可能會造成長遠的影響。所以在服務方面，我們也想教育更多市民大眾如何保護好自己的聽力。我們希望50歲以上的人士可以每年做一次聽力檢查，青少年在使用音樂耳機時要留意音量及使用時間, 家長若發現小朋友聽不清楚就要適時檢查以及早發現聽力問題，及時改善，避免情況惡化。我們認為，提升大眾對保護耳朵的意識也是非常重要的。」

消除長者抗拒心理 善用既有信任基礎打破聽覺護理服務壁壘

很多長者因為害怕看醫生，即使察覺到聽力出現問題，也不願意到醫院或診所檢查，擔心在醫院的環境會感到緊張，因此不願正視問題，更抗拒佩戴助聽器。對此，Joshua表示：「我們發現有些顧客會先預約門市的聽力檢查服務，然後帶同長者一起去門市，告訴長輩是去配眼鏡，讓他們『順便』做聽力檢查，這是我們的一大優勢，也讓照顧者能更順利地帶長者做檢查。」

由於聽力檢查和助聽器驗配在香港尚未十分普及，很多市民並不了解市面上的聽力服務機構。眼鏡88在香港扎根36年，品牌形象深植人心，是值得信賴的品牌，與顧客建立了長期的信任關係，這有助於他們更自然地接受聽覺護理服務。「市民對我們的品牌認知度很高，所以當我們推出聽力服務時，他們自然而然就會聯想到眼鏡88，會說『我在這裡配眼鏡，也在這裡做聽力檢查』。」目前，眼鏡88在全港共設有10間「眼鏡88聽覺護理中心」，部分設於眼鏡門市內，部分與專業護眼中心共同營運，而位於旺角雅蘭中心全新開幕的更是首間專注提供聽覺檢查及助聽器驗配服務的聽覺護理中心，為幼兒、青少年、成人以至長者提供聽覺檢查及助聽器驗配服務。

全新旺角聽覺護理中心提供幼童至長者不同年齡層的聽覺檢查及助聽器驗配服務。

全方位專業聽力檢查及助聽器驗配服務 提供免費試戴及醫療券適用

位於旺角雅蘭中心的眼鏡88聽覺護理中心，提供專業的聽力檢查服務，包括耳窺鏡檢查、中耳測試和純音聽力測試，務求找出聽力問題的根源，並提供相應的解決方案。聽覺專業人員會先了解顧客的聽力狀況及查詢病歷，然後利用耳窺鏡檢查外耳道及耳膜的情況，再利用中耳功能分析儀檢查中耳的情況。之後，在隔音室內，專業人員會透過純音聽力測試評估顧客的弱聽類別和程度，並因應他們的聽力程度、生活模式及溝通需要，建議合適的助聽器。

中心同時提供各款新型助聽器，並設有一星期免費試戴服務，讓顧客親身體驗助聽器帶來的改變。聽覺專業人員會在試戴期間了解顧客的適應情況，並再次調校助聽器，確保顧客佩戴舒適之餘，亦能獲得足夠的聽力補償，並評估他們佩戴後接收語言的能力。往後，顧客更可享有免費定期助聽器調校及跟進服務。此外，香港政府已將聽力檢查及助聽器驗配納入醫療券適用範圍，合資格長者可憑醫療券到已登記的聽力學家中心驗配助聽器。

眼鏡88聽覺護理中心提供不同品牌的各款新式無線充電助聽器，專業人員會針對佩戴者不同聽力損失程度以及生活方式和需求，建議不同的助聽器。

市面上雖然也有一些機構提供聽力檢查，但只是簡單的篩查，未必能準確地檢測出聽力損失的程度，有些甚至只是用手機應用程式來進行測試，準確度不高。進行聽力檢查最重要是在安靜的環境下進行，這樣才能準確地測量出患者聽力程度。而在眼鏡88聽覺護理中心，專業人員會安排客人在隔音室中進行純音聽力測試，確保測試準確。

守護聽力 建立溝通橋樑

「我們整個聽覺護理服務的宗旨是『護聽力，建溝通』，因為聽得見、聽得清楚是溝通的基礎。我們深信良好的溝通是家庭關係和諧的關鍵。」Joshua說。眼鏡88聽覺護理中心的成立，不僅為各年齡層提供更專業、便捷的聽覺護理服務，更致力於提升大眾對聽力健康的關注，讓更多人意識到聽力對健康與生活的重要性。

眼鏡88全新旺角聽覺護理中心

地址：旺角雅蘭中心辦公大樓第一期17樓1710室

電話：2389 0328（查詢及預約）

營業時間：10:00am – 7:00pm（星期一至五）

9:30am – 6:30pm（星期六）

（星期日及公眾假期休息）

*敬請預約

https://optical88.com.hk/聽覺護理中心/

（資料由客戶提供）