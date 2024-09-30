老有所依｜松山府邸環境現代化 常設駐院社工 長者住得安心又放心

旺角的松山府邸，（以下稱「松山」）不斷精益求精，一方面引入新科技，優化院舍環境設備；一方面又提升醫療服務質素，構建專業的醫療團體，務求滿足現代服務使用者的需求。在香港經營安老服務業從來都不是易事，不但要面對人手不足、經營成本上升等問題，隨著社會的發展，現代長者對安老服務的要求亦不斷提高，為應付各式各樣的需求，院舍亦需要與時並進。



院舍環境現代化 長者住得安心又放心

松山府邸面積約四萬平方尺，環境空間充裕寬敞，還設有禮堂、電視廳、閱讀閣、復康閣、遊走徑、飯廳及運動復康室等一眾活動區域。同時，為應付長者日漸提高的服務要求，松山亦不斷為院內設備進行升級和改善：

1. 電子院舍管理系統



為有效提升院舍工作效率，院舍全面採用電子院舍管理系統，以管理院務、日常護理工作和監察藥物情況等工作。以數據化追蹤工作進度及情況。

2. 樂齡科技



現代科技日新月異，新科技產品除了能為長者提供新穎的娛樂體驗，更能提供嶄新的復康訓練，大大改善在住院院友的生活質素，並減輕前線護理人員的負擔和壓力。

3. 優質空氣管理



全院特設空氣消毒淨化設備，能實時智能監測空氣質素，自動調節模式，提供高質量的空氣質素（有效隔絕99.97%以上的極細粉塵，去除有害氣體、細菌及病毒等）。

院內設施齊全，包括電視機、音響器材、冷暖氣設備、復康工具、運動儀器及多功能護理床等。

重視院友身心健康 提供全方位醫療服務

醫療服務是每一位長者都不可忽視的一環，為照顧每一位長者的需求，松山府邸提供不同類型的醫療服務：

自設分區護士站，提供貼心的24小時護理及照顧；



個人化照顧規劃；



物理治療師、職業治療師提專業評估及復康治療；



提供認知評估及訓練；



營養師設計均衡餐單及個別需要提供評估服務；



高度護理：失禁護理、胃喉餵飼護理、糖尿病護理及腹膜透析護理等；



貼心護理：餵食、洗澡、剪髮、洗衣、執拾床鋪及清潔房間等。



常設駐院社工 日常關心院友情緒健康

松山府邸設有駐院社工，為長者解決情緒問題。

安老院舍長者的情緒健康是不少家屬都會擔心的問題，松山府邸設有駐院社工，能隨時隨地照顧到院友的情緒問題，在第一時間幫助院友解決困難。

駐院社工指，面對「老友記」時，最重要是建立互相信任的關係，只有這樣院友才會願意分享自己的心底話。因此，每當有新院友入住時，都會探訪及和院友溝通，並了解院友在新環境下會遇到什麼難處及需要哪些協助，讓新院友明白在院舍期間可隨時尋求協助，減少院友在「迎新期」時的孤獨感，幫助他們盡快適應院舍生活。

而在院舍內，巡房時社工又會多加留意院友情緒問題，如發現院友有情緒問題，社工會提供一對一情緒輔導，聆聽及協助院友走出情緒困擾，並讓院友參加不同的興趣或手工小組活動，增加與其他院友的相處，降低院友負面情緒。

任何人都需要社交，就連長者都不例外。因此，院舍又會為院友安排不同的小組活動、節慶活動、義工探訪及外出活動，讓院友充實地渡過每一天之餘，亦能擴闊社交圈子，認識新朋友，避免院友陷入孤獨無助的感覺。不同的活動不但有助於新院友盡快適應院舍生活，更能確保院友身心健康。除此之外，定期外出活動能夠避免院友與社會脫節，使生活有所寄託。

松山宗旨：敬老、愛老、護老

松山指，院舍一直本著「敬老、愛老、護老」的精神，以誠意經營，用愛心護理，以關切態度為長者提供優質而全面的專業護理服務，悉心為長者打造貼心舒適居所。

松山府邸提供320多個宿位，其中包括160多個政府資助甲一級宿位服務。設有獨立單人房/雙人房/療養房等，配合個別需要提供不同類型房間選擇。每間房內設有獨立平安鐘及個人儲物櫃。

配合跨專業服務團隊，西醫、中醫、註冊及登記護士、藥劑師、物理治療師、職業治療師、營養師、註冊社工、保健員、護理員、清潔員及廚師等，為長者提供全面專業護理服務。