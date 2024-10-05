保柏Connected Care Expo玩盡AI醫健連線科技！即睇必去五大展區

近年人工智能（AI）是大勢所趨，在相關技術發展越來越成熟上，就連我們的日常健康亦能用得上AI幫手！Bupa保柏於10月1至14日在銅鑼灣Fashion Walk及百德新街舉辦保柏Connected Care Expo，設有不同展區讓大家一邊打卡，一邊親身感受全港首個結合AI、健康管理及積分獎賞App –「Blua Health」*帶來的最新醫健連線科技，場內更可到著名藝人阿正主理個人咖啡品牌「咖啡呀唔該」，等大家免費嘆咖啡！即睇內文mark低最佳遊玩路線！



必玩展區一：百德新街「最正健康領航員」

今次保柏Connected Care Expo分佈在百德新街和京士頓街，所以最佳遊玩路線是建議先由百德新街開始！由2米高虛擬AI阿正所擔任的最正健康領航員兼「BUPA號」船長，誠邀市民踏上健康航海之旅。大家只要回答AI阿正發問的健康相關的問題，並與船長互動及合照後，即可下載靚靚合照，並憑照片到位於Fashion Walk的「保柏 Connected Care Expo」，免費換領阿正個人咖啡品牌「咖啡呀唔該」咖啡掛耳包一個，為你的健康之旅打氣！

大家只要回答AI阿正發問的健康相關的問題，並與船長互動及合照後，即可下載靚靚合照，並憑照片到位於Fashion Walk的「保柏 Connected Care Expo」，免費換領阿正個人咖啡品牌「咖啡呀唔該」咖啡掛耳包一個！

必玩展區二：京士頓街展覽之「Daily Engage專區」

與最正健康領航員打卡後，就可以前往京士頓街的「保柏Connected Care Expo」，參觀今次活動的主場。甫踏進館內，大家可率先深入了解健康應用程式「Blua Health」為大家健康而設計的各項新舊功能如何連接生活每一部分。此展區是由家居、洗手間和辦公室等場景組成，大家可以透過「AI HealthShot」，了解自己的健康指數，而「AI Fit PT智能健身教練」更新出2.0版本會教導大家一些簡單的鍛鍊運動，包括瑜伽基礎、初學者HIIT、個別部位鍛鍊及舒緩蹦緊肌肉等，更增設全新虛擬真人化教練，讓你跟隨一起運動之餘，配合AI及身體動態偵測技術，根據你的動作作出指導，按部就班達成鍛鍊身體的目的。讓大家隨時隨地都能培養運動的習慣，建立健康的生活模式。

大家可以透過「AI HealthShot」，了解自己的健康指數！

必玩展區三：京士頓街展覽之「Healthcare Navigation專區」

其後，大家便可探索不同的醫健方案，保柏醫療網絡連接多達2,000個港澳地區服務點的醫療專業人員，大家更可即場透過「Blua Health」預約最鄰近醫生及其最早提供服務的時間。此外，同場亦展示了全新「配藥易」服務，透過「Blua Health」，可以與註冊藥劑師即時文字對話，為你核對藥單、配好藥物，配送到家。由發送開始，應用程式將會報告配送進度，全程令你安心放心。

全新「配藥易」服務讓大家能透過「Blua Health」，與註冊藥劑師即時文字對話，核對藥單，配好藥物。

必玩展區四：京士頓街展覽之「Get Well專區」

縱然大家日常做足準備保持健康體魄，但生病往往是意料之外，所以醫療保障亦相當重要，「Get Well專區」展示了保柏不同的醫療保險產品，大家更可以向虛擬「保柏AI健康領航員」查詢有關產品資訊，好好了解及選擇最合適自己的產品。

入場人士可以向「保柏AI健康領航員」查詢有關保柏保險產品的問題，了解保柏不同的醫療保險產品。

必玩展區五：「咖啡呀唔該」Pop-up Store

在出口處附近，設有著名藝人阿正主理的個人咖啡品牌「咖啡呀唔該」café，大家可以品嚐佢地signature的咖啡外，現場亦會派發合共5,000條以保柏主題藍色製作而成的荔枝或波子汽水味雪條，俾大家嘆住咁享受整個健康航道的體驗^。

出口處附近設有著名藝人阿正主理的個人咖啡品牌「咖啡呀唔該」café，大家可以品嚐佢地signature的咖啡！

保柏 Connected Care Expo

日期：10月1至14日

時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣Fashion Walk百德新街、京士頓街9號

Bupa Hero非凡自願醫保大更新！

作為保柏的招牌項目，Bupa Hero非凡自願醫保向來都十分受港人歡迎。最近，Bupa Hero亦迎來重大的更新，全新的Bupa Hero Core精選和Bupa Hero Core Pro倍精選計劃，兩款新產品的最低月費分別為港元 $136¹ 和 $162¹。產品設有漸進式保障，能在指定歲數或重要人生階段時，要求降低或免除自付費一次，或升級計劃級別，而無須重新核保，讓你可以按自己人生規劃無縫升級或調整計劃²。

另外，Bupa Hero Core精選和Bupa Hero Core Pro倍精選計劃的每年保額分別為港元500萬和1000萬，每年保額均會自動還原，無需擔心索償後會扣減保額，在有需要時失去醫療保障。如果希望選擇一份靈活有選擇的醫保，可以先考慮選擇Bupa Hero Core精選，因為其保額足以涵蓋99％常見疾病的醫療費用³，當中已包括重大手術或嚴重疾病。

如有興趣了解保柏更多，請即瀏覽：https://bit.ly/3XztnvY

¹ 以一名18歲人士以年繳形式投保精選/倍精算計劃並選擇HK$80,000自付費作計算。實際保費因投保人年齡而異。保費未包括任何適用的折扣、優惠或附加保費。

² Bupa Hero Core / Core Pro 自願醫保計劃允許在重要人生事件發生時時升級計劃等級或降低自付費。當受保人結婚、生育、置業、升職或移民時，他們有一次性的選擇權，可以在不重新核保的情況下降低或取消自付費，或升級計劃等級。

³ 截至2023年12 月，保柏過去五個合約年度的賠償數據顯示，保柏現有的個人大房保障計劃的賠償率為超過99%。

*Blua Health 由保柏集團成員、香港註冊公司 Horizon Health and Care Limited 提供、發佈及營運。

^數量有限，送完即止

以上內容由保柏贊助刊出，資料由保柏提供。本文章內容僅供參考，不能詮釋為提供或出售或遊說購買保柏的任何產品的要約、招攬及建議。《香港01》並不是保柏的保險代理或代表其進行任何保險產品銷售。以上所列的產品特點只作參考用途，詳情請參閱有關產品小冊子。

（資料及相片由客戶提供）