流感疫苗迷思一文睇清　香港醫學會呼籲為流感高峰期做好準備

每年踏入秋冬流感高峰期，政府就會呼籲市民接種流感疫苗，減低感染機會。但不少人因擔心疫苗副作用而卻步，甚至認為即使每年打針，但流感高𡶶期仍然出現，而輕視接種流感疫苗的重要性。以下為大家整理本地流感情況，分析常見流感疫苗種類與注意事項，幫你做足準備應對流感！



在過去的冬季，香港經歷了長達28星期的流感高峰期，屬罕見情況。衞生防護中心資料指出，今次流感季節的病毒初期主要為甲型（H3）流感，至四月開始則轉為甲型（H1）流感。綜合本地和海外的經驗，中心相信流行的流感病毒轉變是本流感季節的時間較以往長的主要原因。鑒於過去流感病毒活躍程度，大家絕對需要提高警覺，定期接種流感疫苗保護自己與家人！

為流感高峰期做好準備

衞生防護中心數據指出，到9月18日為止，定點普通科門診呈報的流感樣病例為每1,000個診症中有3.5個，而定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均是每1,000個診症中有35.9個，數字比前一周有所增加。而0至5歲、6至11歲及65歲或以上人士在公立醫院主要診斷為流感的入院率有上升趨勢。

現時甲型（H1N1）pdm09流感在東南亞地區為主要流行病毒。而在南半球地區，於南美洲、東非和大洋洲國家的流感活躍程度維持在高水平。

流感不同於一般的傷風感冒，不只傳染力強，重症者需入院留醫，嚴重更可能導致死亡。根據世界衞生組織，流感相關呼吸道疾病每年導致全球29萬至65萬人死亡。而流感疫苗已經證實能有效預防流感，衞生防護中心建議在每年冬季流感高峰期前提早接種流感疫苗，並預留兩星期時間讓身體產生抗體，為流感高峰期做好準備。

無病無痛便不用接受疫苗注射？香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生解釋指，接種疫苗可大幅降低患病、重症或死亡的風險！詳情請觀看醫學會的解說影片：

香港醫學會製作了健康教育短片，匯集了不同專科醫生的專業意見，向大眾提供最新疫苗接種相關資訊。

不少人對接種疫苗存有疑慮，醫生在影片中分析常見流感疫苗種類與注意事項。

流感疫苗適合甚麼人接種？

流感疫苗分為滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗，此三類疫苗均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。滅活流感疫苗含有已殺死的病毒，並透過注射的方式接種。抗拒針筒注射的人士可選擇噴鼻式的減活流感疫苗，疫苗含有已弱化的病毒，同樣有效預防流感。

想知道更多關於疫苗接種資訊，可觀看香港醫學會YouTube頻道。

詳情請觀看香港醫學會會董﹑呼吸系統科專科醫生郭宏駿醫生拆解現時疫苗種類（並不限於流感疫苗）：

不少人對接種疫苗存有疑慮，醫生在影片中分析常見流感疫苗種類與注意事項。

雖然流感疫苗有效預防流感，不過仍有部分人不適合接種：

「三價」與「四價」流感疫苗

而滅活流感疫苗則再按包含的病毒抗原種類分為「三價」與「四價」：三價疫苗含有2種甲型流感病毒（H1N1和H3N2）和1種乙型流感病毒，預期可以預防大部分流感個案；而四價疫苗則包含2種甲型流感病毒及2種乙型流感病毒，保護範圍相對較大。

香港醫學會積極推行各項健康教育工作 建議每年接種疫苗

提提大家，接種流感疫苗後建立的免疫力會隨時間降低，而且由於每年流行的季節性流感病毒株可能不同，流感疫苗的成分會根據世衛的建議逐年更新，所以為了加強保護力，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席﹑感染及傳染病科專科醫生曾祈殷醫生建議大家每年接種流感疫苗。想知道更多關於疫苗接種資訊，可觀看香港醫學會YouTube頻道。香港醫學會積極推行各種健康教育工作，疫苗建議是重中之重。醫學會緊貼全球流行病發展趨勢，向大眾提供最新疫苗接種相關資訊及提醒每年按時接種的重要性。香港醫學會的健康資訊平台，包括成人免疫接種計劃專題網頁及Instagram (@the_hkma)，匯集了不同專科醫生多方面的專業意見，供市民參考。